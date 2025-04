Καλλιτέχνης της K-pop κάνει coming out επί σκηνής

Το μέλος του K-pop συγκροτήματος Just B, Bain, αποκάλυψε στους θαυμαστές του ότι είναι «περήφανος που ανήκει στην LGBTQ+ κοινότητα».

Πρόκειται για μια σπάνια κίνηση σε μια βιομηχανία γνωστή για τον αυστηρό έλεγχο που ασκεί στη συμπεριφορά των καλλιτεχνών της, όπου οι ίδιοι συνήθως κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο 23χρονος καλλιτέχνης ανήκει πλέον σε μια μικρή ομάδα K-pop καλλιτεχνών που έχουν κάνει δημόσιο coming out.

Ο Bain έκανε την ανακοίνωση μπροστά στους θαυμαστές του, ενώ ερμήνευε ένα σόλο σε συναυλία στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τρίτης.

Η στιγμή αυτή συνοδεύτηκε από κραυγές ενθουσιασμού του κοινού, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

JUST B member Bain came out during the group’s concert in Los Angeles tonight:

“I’m fucking proud to be a part of the LGBT community.”

pic.twitter.com/AmS8ywPMO6

— Pop Base (@PopBase) April 23, 2025