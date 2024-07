Ο αδερφός του Μίκαελ Σουμάχερ, Ραλφ, έκανε coming out

Ο αδερφός του Μίκαελ Σουμάχερ και πρώην οδηγός της Formula 1, Ραλφ, έκανε coming out αναρτώντας μια φωτογραφία με τον σύντροφό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή είναι όταν έχεις δίπλα σου τον κατάλληλο σύντροφο με τον οποίο μπορείς να μοιραστείς τα πάντα» ήταν το συγκινητικό μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία στην οποία είναι αγκαλιά με τον σύντροφό του.

BREAKING

Former Formula One driver and brother of Michael Schumacher, Ralf Schumacher, has come out as gay 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/yd2br4Arzl

— DW Sports (@dw_sports) July 14, 2024