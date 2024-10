Ο Μπαράκ Ομπάμα ράπαρε στίχους του Eminem σε συγκέντρωση της Καμάλα Χάρις

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα έως τις εκλογές των ΗΠΑ και η Καμάλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ δίνουν τις τελευταίες τους μάχες για να κερδίσουν το κοινό, έχοντας δίπλα τους μεγάλες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου. Ο Eminem είναι ένας από αυτούς που ανήκει στο στρατόπεδο της Καμάλα Χάρις και μάλιστα δεν δίστασε να εμφανιστή στη συγκέντρωσή της στο Ντιτρόιτ.

Ο 52χρονος διάσημος ράπερ ανέβηκε στη σκηνή και προέτρεψε το κοινό να στηρίξει την 60χρονη υποψήφια, λέγοντας «κανείς δεν θα ήθελε να ζει σε μια Αμερική όπου οι άνθρωποι φοβούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους. Η αντιπρόεδρος Χάρις υποστηρίζει ένα μέλλον για αυτή τη χώρα όπου αυτές οι ελευθερίες, όπως και πολλές άλλες, θα προστατεύονται και θα διατηρούνται».

Και κλείνοντας κάλεσε στο βήμα τον Μπαράκ Ομπάμα για να μιλήσει. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος μαζί με τη Μισέλ Ομπάμα έχουν σταθεί στο πλευρό της Χάρις όλο αυτό το διάστημα, ανέβηκε στη σκηνή – και όπως πάντα, έκρυβε μια έκπληξη.

SEE IT: Rapper Eminem took the stage in his home state of Michigan to introduce former Pres. Obama at a campaign event for Vice Pres. Harris.

Follow live election updates: https://t.co/r4cBNbK8Ug pic.twitter.com/LdAK5bz79A

— ABC News (@ABC) October 23, 2024