«Η ελπίδα για το μέλλον είναι κάτι νέο για εμάς»: Τα αδέρφια Μενέντεζ πιστεύουν στην αποφυλάκιση μετά από 35 χρόνια

Το ημερολόγιο γράφει 8 Μαρτίου 1990, όταν η αστυνομία συλλαμβάνει τον Λάιλ Μενέντεζ έξω από το σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς. Τρεις ημέρες αργότερα, ο αδερφός του Έρικ, παραδίνεται στις Αρχές. Τα δύο αδέρφια κατηγορούνται για την άγρια δολοφονία των γονιών τους, Χοσέ και Κίτι, οκτώ μήνες πριν.

Εκείνον τον Μάρτιο του 1990, τα δύο αδέρφια πέρασαν τις πύλες της φυλακής και σε αυτά τα 35 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, οι μοναδικές φορές που βγήκαν ήταν για τις δύο αλά reality show δίκες τους – πρώτα το 1992 και στη συνέχεια μετά από τέσσερα χρόνια. Τότε που το δικαστήριο αποφάσισε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια κάτι φάνηκε να αλλάζει. Μια σειρά από ντοκιμαντέρ και σειρές γύρω από την υπόθεση Μενέντεζ -με δημοφιλέστερη το «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story» του Netflix- γέννησε ένα κύμα συμπάθειας απέναντι στα δύο αδέρφια. Όχι ότι κάποιος ξέχασε τις φρικιαστικές δολοφονίες των Χοσέ και Κίτι, ωστόσο οι πάνω από τρεις δεκαετίες που βρίσκονται πίσω από τα σίδερα της φυλακής, θεωρήθηκε από πολλούς απάνθρωπο.

Μέχρι και ο (πρώην) εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Τζορτζ Γκασκόν, σε συνέντευξη Τύπου που οργάνωσε στα τέλη Οκτωβρίου, έκανε γνωστό ότι με βάση τα στοιχεία που είχε στα χέρια του, θα πρότεινε την αποφυλάκιση των αδερφών Μενέντεζ. «Πιστεύω τους ισχυρισμούς των αδερφών Μενέντεζ ότι ήταν θύματα κακοποίησης των γονιών τους» είχε πει τότε.

Ωστόσο, οι εκλογές στις ΗΠΑ και η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε συνδυασμό με εκλογή του Νέιθαν Χόχμαν στη θέση του εισαγγελέα του Λος Άντζελες, άλλαξε το κλίμα. Ο τελευταίος δεν είναι καθόλου σίγουρος ότι τα αδέρφια Μενέντεζ αξίζουν να αποφυλακιστούν και δεν έχει καμία διάθεση να προτείνει κάτι τέτοιο.

