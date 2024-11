Χάνεται το όνειρο των «τεράτων»: Η εκλογή Τραμπ ίσως κρατήσει τα αδέρφια Μενέντεζ για πάντα στη φυλακή

Ήταν πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, όταν ο Λάιλ και ο Έρικ Μενέντεζ, πίστεψαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στο να νιώσουν τον αέρα της ελευθερίας στα πρόσωπά τους. Και όλα αυτά, χάρη στις δηλώσεις ενός ανθρώπου.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Τζορτζ Γκασκόν, σε συνέντευξη Τύπου που οργάνωσε στα τέλη Οκτωβρίου, έκανε γνωστό ότι με βάση τα στοιχεία που είχε στα χέρια του, θα πρότεινε την αποφυλάκιση των αδερφών Μενέντεζ.

«Πιστεύω τους ισχυρισμούς των αδερφών Μενέντεζ ότι ήταν θύματα κακοποίησης των γονιών τους» είχε πει τότε ο Τζορτζ Γκασκόν και είχε συμπληρώσει: «Είναι στη φυλακή περίπου 35 χρόνια και θεωρώ ότι έχουν πληρώσει το χρέος τους προς την κοινωνία».

Λόγια που οι υποστηρικτές των δύο αδερφών -που το 1989 είχαν δολοφονήσει με φρικιαστικό τρόπο τους γονείς τους Χοσέ και Κίτι- υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό, καθώς πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι είναι υπερβολικό το διάστημα που έχουν μείνει στη φυλακή.

Ωστόσο, με τις δηλώσεις του Τζορτζ Γκασκόν δεν συμφώνησαν όλοι. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο Λάιλ και ο Έρικ Μενέντεζ δεν θα έπρεπε να αποφυλακιστούν ποτέ και ότι όλος αυτός ο ντόρος που έχει γίνει οφείλεται στην επιτυχία της σειράς «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story».

Ένας από αυτούς ήταν και ο Νέιθαν Χόχμαν, ο οποίος είχε κατακρίνει τις δηλώσεις του Τζορτζ Γκασκόν. «Δεν είμαι από αυτούς που θα έκαναν ολόκληρη συνέντευξη Τύπου για να πω τις σκέψεις μου» είχε δηλώσει τότε.

«Και πριν αποφασίσω να πω οτιδήποτε, θα μελετούσα τους φακέλους των αδερφών Μενέντεζ, θα έβαζα κάτω τα στοιχεία, τις αποδείξεις και το νόμο και μετά θα αποφάσιζα» είχε πει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι δηλώσεις του Γκασκόν ήταν βιαστηκές και συμπλήρωσε: «Κι αν χρειαζόμουν περισσότερο χρόνο για να αποφασίσω θα τον έπαιρνα».

Nathan Hochman, who defeated incumbent George Gascón in Tuesday’s election to become the next Los Angeles County district attorney, said he could ask to delay a hearing to have Erik and Lyle Menendez resentenced nearly 30 years after their convictions. https://t.co/0OK9jmJyvK

— WSVN 7 News (@wsvn) November 7, 2024