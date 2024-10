Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την καταδίκη του Λάιλ και του Έρικ Μενέντεζ για τη δολοφονία των γονιών τους και την επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, τα αδέρφια βλέπουν τώρα έναν δρόμο για την πιθανή αποφυλάκισή τους.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Λος Άντζελες, George Gascón, την Παρασκευή θα προτείνει σε δικαστή να επανακαθορίσει την ποινή των δύο κατηγορουμένων. Η απόφαση ήρθε μετά από τη δήλωση των δικηγόρων υπεράσπισής τους το 2023 ότι είχαν νέα στοιχεία που δείχνουν κακοποίηση από τον πατέρα τους.

Ο Gascón θεωρεί πλέον ότι ο Λάιλ και ο Έρικ αξίζουν μια ευκαιρία για να επαναξιολογηθεί η ποινή τους, όπως είπε στο CNN. Πρόσθεσε πως πιστεύει ότι τα αδέρφια είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πατέρα τους και πως έχουν εκτίσει αρκετό χρόνο στη φυλακή.

Η απόφαση του Gascón ελήφθη μόλις μία ώρα πριν από την ανακοίνωσή του την Πέμπτη, καθώς υπήρχαν σημαντικά διαφορετικές απόψεις για την υπόθεση μέσα στο γραφείο του, δήλωσε στο CNN.

Πολλοί παράγοντες επηρέασαν την απόφαση να προτείνει επανακαθορισμό της ποινής, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι πολλά μέλη της οικογένειας «έκαναν σαφές ότι όχι μόνο μπορεί να υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση, αλλά ότι ήταν ένα πολύ δυσλειτουργικό και κακοποιητικό σπίτι, και ήταν έτσι για πολλά χρόνια», είπε ο Gascón.

“Πιστεύω ότι έχουν εκτίσει αρκετό χρόνο,” πρόσθεσε.

BREAKING: Los Angeles County DA recommends resentencing the Menendez brothers for the 1989 killings of their parents. https://t.co/5rQdUbS17D pic.twitter.com/xJcx3Wg2OB

Η επανεξέταση της υπόθεσης από τον Gascón ήρθε μετά την υποβολή αίτησης habeas corpus από τους δικηγόρους των αδελφών Μενέντεζ το 2023, επικαλούμενοι αυτό που υποστηρίζουν ως νέα στοιχεία.

Ανάμεσα στα νέα στοιχεία είναι μια κατάθεση του πρώην μέλους του συγκροτήματος Menudo, Roy Rosselló, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Jose Menendez τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τη δεκαετία του 1980. Οι δικηγόροι ανέφεραν επίσης ότι μια επιστολή που έγραψε ο Erik Menendez σε έναν ξάδελφο μήνες πριν από τις δολοφονίες υποδηλώνει την κακοποίηση που υπέστη.

Ο Gascón, ο οποίος είναι υποψήφιος για επανεκλογή τον επόμενο μήνα, δήλωσε στο CNN ότι οι καιροί έχουν αλλάξει όσον αφορά την αντιμετώπιση των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από το κοινό και τα δικαστήρια.

Menendez brothers to be resentenced, LA DA recommends they be eligible for parole after serving 3 decades in prison for 1989 murder of their parents https://t.co/VqomdBWkVc pic.twitter.com/1J7DBs2we5

