Υποβρύχιοι Αργοναύτες: Ηρωικοί επιστήμονες που πολεμούν τη ρύπανση στη Μεσόγειο «αναδύονται»

Η ρύπανση από την Αρκτική στη Μεσόγειο έρχεται στο φως. Τα Sony World Photography Awards ανακοινώνουν την έκθεση Κάτω Από Τη Στάθμη (Beneath the Surface), την ατομική έκθεση της πολυβραβευμένης ντοκιμαντερίστριας φωτογράφου Juliette Pavy.

Η Pavy που αναδείχθηκε Φωτογράφος της Χρονιάς 2024, παρουσιάζει στο κοινό τη νέα της δουλειά στο πλαίσιο της έκθεσης των Βραβείων 2025 στο Somerset House του Λονδίνου, 17 Απριλίου – 5 Μαΐου.

Η έκθεση αποτελείται από μέρος του έργου της γαλλίας φωτογράφου που το 2024 κέρδισε το τρόπαιο με το έργο της Pavy Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women (Αναγκαστική αντισύλληψη και ακούσια στείρωση γυναικών από τη Γροιλανδία).

Κατά τη διάρκεια του έτους που ακολούθησε ο χαρακτηριστικά λυρικός φακός της απαθανάτισε τις παγκόσμιες επιπτώσεις των αόρατων ρύπων με το The Argonauts (Οι Αργοναύτες) να παρουσιάζεται για πρώτη φορά καταγράφοντας το έργο των επιστημόνων που ερευνούν τα πλαστικά απόβλητα στη Μεσόγειο πάνω στο ωκεανογραφικό σκάφος L’Atalante.

Ως σύγχρονοι Αργοναύτες, οι επιστήμονες επιδιώκουν να ευαισθητοποιήσουν και να εμπνεύσουν δράση με την Pavy να καλλιεργεί ακόμη περισσότερο το χαρακτηριστικό της φωτορεπορταζ σε μια «πιο προσωπική, αφηγηματική προσέγγιση.

Μέσα από το σύνολο του έργου της όπως έχει αποτυπωθεί στην επίσης περιβαλλοντική σειρά της Under the Arctic Ice, Mercury όπου η Pavy έριξε φως στο ανθρώπινο και επιστημονικό κόστος της παρατεταμένης έκθεσης των ιθαγενών σε υψηλά επίπεδα υδραργύρου στις αρκτικές περιοχές της Γροιλανδίας και του Νουναβούτ.

Με τα επίπεδα υδραργύρου στην Αρκτική να έχουν δεκαπλασιαστεί από τη Βιομηχανική Επανάσταση μέχρι σήμερα και σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ο τοξικός, μεθυλικός υδράργυρος μολύνει πλέον ενεργά την τροφική αλυσίδα.

Η Pavy αποτυπώνει από πρώτο χέρι τις προσπάθειες των γιατρών, των επιστημόνων και των τοπικών κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν αυτή την πρόκληση για τη δημόσια υγεία.

Σε επιμέλεια της προέδρου της κριτικής επιτροπής και επιμελήτριας της έκθεσης που συνδυάζει πορτρέτα από τις δύο περιβαλλοντικές δουλειές της Pavy -τα Under the Arctic Ice, Mercury και The Argonauts – το Beneath the Surface τεκμηριώνει το περιβαλλοντικό και επιστημονικό κόστος της ανθρωπότητας μέσα από το φακό της φωτογράφου που οπλίζει τις λήψεις και προσωπογραφίες της με ενσυναίσθηση σε παράλληλο διάλογο με επιστημονικά δεδομένα και στοιχεία που συνέλεξε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της.

Καθώς εκτιμάται ότι 229.000 τόνοι πλαστικών απορριμμάτων «πνίγουν» τη Μεσόγειο κάθε χρόνο, η αποστολή των επιστημόνων εκτείνεται πέρα από την τεκμηρίωση.

«Αυτή η έκθεση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στο φωτογραφικό μου ταξίδι καθώς και τα δύο αυτά έργα έχουν ιδιαίτερη σημασία για μένα. Το Under the Arctic Ice, Mercury μου επέτρεψε να κατανοήσω καλύτερα τις βαθιές συνέπειες της κλιματικής κρίσης στους αυτόχθονες πληθυσμούς της Αρκτικής. Με τους Αργοναύτες, επέτρεψα στον εαυτό μου μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία, απομακρυνόμενη από το παραδοσιακό φωτορεπορτάζ» είπε η Juliette Pevy.

«Ο πειραματισμός με τη μυθοπλασία, παραμένοντας ταυτόχρονα ριζωμένη στην πραγματικότητα, μου άνοιξε νέους τρόπους να αφηγούμαι ιστορίες. Ανυπομονώ να ενώσω αυτές τις δύο σημαντικές ιστορίες για να αναδείξω το κόστος των αόρατων ρύπων και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν τον κόσμο μας».

Πριν τη ρύπανση, το κρατικό, αποικιοκρατικό έγκλημα της Δανίας στη Γροιλανδία

Στο φωτογραφικό της ντοκιμαντέρ Spiralkampagnen η Γαλλίδα φωτογράφος διερευνά τις σοβαρές και μόνιμες επιπτώσεις της εκστρατείας αντισύλληψης για έλεγχο των γεννήσεων της κοινότητας των Ινουίτ που διεξήγαγαν οι αρχές της Δανίας στη Γροιλανδία στις δεκαετίες του 1960 και 1970.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας η Δανία έβαζε σπιράλ σε πολλές χιλιάδες γυναίκες Ινουίτ εν αγνοία, μερικές από τις οποίες ήταν μόλις 13 ετών.

Η σοκαριστική εκστρατεία αντισύλληψης είδε το φως της δημοσιότητας όταν ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας DR μετέδωσε το 2022 ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο από αρχεία προκύπτει ότι, κατά το διάστημα 1966-1970, τοποθετήθηκαν 4.500 σπιράλ σε γυναίκες και κορίτσια ακόμη και 13 ετών χωρίς να το γνωρίζουν ή να έχουν συναινέσει.

Η υπόθεση αυτή συγκαταλέγεται σε πολλές άλλες που έχουν γίνει γνωστές τα τελευταία χρόνια με καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά των δανικών αρχών απέναντι στους πολίτες της πρώην αποικίας τους.

Το 2022, η Δανία ζήτησε δημοσίως συγγνώμη από τα θύματα ενός πειράματος της δεκαετίας του ’50 με βάση το οποίο παιδιά από την Γροιλανδία μεταφέρθηκαν στη Δανία.

Η Γροιλανδία ήταν αποικία της Δανίας μέχρι το 1953, αλλά σήμερα είναι ημιαυτόνομο έδαφός της και αριθμεί μόλις 57.000 κατοίκους.

Τον Οκτώβριο του 2023, ομάδα γυναικών Ινουίτ από τη Γροιλανδία ξεκίνησαν δικαστικό αγώνα για αποζημιώσης από τη Δανία, προσφεύγοντας στα δικαστήρια για τη βάναυση εκστρατεία αντισύλληψης που πραγματοποιούνταν την δεκαετία του ’60 ώστε να ελεγχθεί ο πληθυσμός των Ινουίτ.

Η ομάδα αυτή των γυναικών που σήμερα είναι στα 70 και στα 80 τους χρόνια, διεκδίκησε αποζημίωση από την κυβέρνηση ύψους 300.000 δανικών κορωνών (περίπου 40.200 ευρώ) για έκαστη.

Η διεκδίκησή τους δεν διευθετήθηκε από το δανικό κράτος, το οποίο επικαλέστηκε μια έρευνα σε εξέλιξη με στόχο να αποκαλυφθούν οι διαστάσεις της υπόθεσης και η διαδικασία λήψης αποφάσεων που οδήγησαν στην εκστρατεία την χρονική περίοδο ανάμεσα στο 1960 και στο 1991, όταν η Γροιλανδία ανέκτησε τον έλεγχο του τομέα της υγείας της.

«Οι πελάτισσές μου πιστεύουν ότι υπήρξαν θύματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί τους τοποθετήθηκε ενδομήτριο σπείραμα (σπιράλ) παρά τη θέλησή τους και στις περισσότερες περιπτώσεις όταν ήταν παιδιά», δήλωσε το 2023 στο Reuters ο δικηγόρος των γυναικών Μαντς Πράμινγκ.

Η καταγγελία υποβλήθηκε επισήμως κατά του δανικού υπουργείου Υγείας.

«Αυτή η υπόθεση είναι τόσο θλιβερή ώστε πρέπει να φθάσει το μαχαίρι στο κόκαλο και γι’ αυτό ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της που εστάλη με email η υπουργός Υγείας Σόφι Λοντ.

Στο φωτογραφικό σώμα της η Pavy ανέδειξε τα θύματα και το συλλογικό τραύμα που βίωσε η κοινότητα των Ινουίτ.

Με βάση το βραβευμένο έργο της Pavy που κέρδισε το Sony World Photography Awards 2024, Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women, θα εκδοθεί ως φωτογραφικό βιβλίο από τις εκδόσεις Four Eyes Editions.