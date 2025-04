Η Καλιφόρνια ξεπέρασε την Ιαπωνία και έγινε η 4η πιο ισχυρή οικονομία στον κόσμο

Η οικονομία της Καλιφόρνιας ξεπέρασε εκείνη της Ιαπωνίας, κατακτώντας την τέταρτη θέση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).

Αυτό προκύπτει από στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης (BEA), ένα γεγονός που υπογράμμισε το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, καθώς βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τις εμπορικές πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

NEW: California is now the fourth largest economy in the WORLD. pic.twitter.com/ZBKZxKHhlM

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 24, 2025