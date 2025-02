Νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας με τη συντριβή του αεροσκάφους της Delta Airlines στο Τορόντο, τη Δευτέρα (17/2).

Σε αυτό βλέπουμε τη στιγμή που το αεροπλάνο με τους 80 επιβαίνοντες συνολικά γλιστράει στον διάδρομο του αεροδρομίου Pearson. Στη συνέχεια αναποδογυρίζει, καθώς ένα φτερό αποκολλάται και η ουρά τυλίγεται στις φλόγες.

Η συντριβή του αεροσκάφους οδήγησε 21 άτομα στο νοσοκομείο, εκ των οποίων τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δείτε το βίντεο:

A video from the Tower capturing Delta Airlines Flight 4819 crash landing in Toronto yesterday.

All 80 on board survived. Third U.S. airline accident this year, is there a connection to all the back to back accidents ? #DeltaCrash pic.twitter.com/jVg8lw793x

— The Voice Of Citizens®️ (@TVOCNews) February 19, 2025