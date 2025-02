Αεροσκάφος της Delta Airlines συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο Πίρσον στο Τορόντο του Καναδά.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν οχτώ τραυματίες, ο ένας από τους οποίους είναι σοβαρά.

Σύμφωνα με ανάρτηση της διοίκησης του αεροδρομίου στο Χ, δεν υπάρχουν νεκροί.

Το αεροσκάφος είχε ξεκινήσει από τη Μινεάπολις των ΗΠΑ.

UPDATE: At least 8 injured after Delta plane crash landed in Toronto – CP24 pic.twitter.com/BFiq0R6Bvd

Crews responding to plane crash at Toronto Pearson, police say. Initial reports indicate that a Delta Airlines CRJ-900, operating as Delta Flight 4819 from Minneapolis-Saint Paul International Airport (MSP) to Toronto (YYZ), was involved in the incident.https://t.co/qGMdUEvD7X pic.twitter.com/4ie8my5n01

