Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, προειδοποίησε σήμερα (4/8) ότι οι δράστες των ταραχών που συγκλονίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο «θα μετανιώσουν» που συμμετείχαν σε αυτές, ενώ συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι αντιμεταναστευτικές κινητοποιήσεις σε διάφορες πόλεις.

«Σας εγγυώμαι ότι θα μετανιώσατε που συμμετείχατε σε αυτές τις ταραχές», είπε σε μια σύντομη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Λονδίνο.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του «θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να οδηγήσει αυτούς τους αλήτες στη δικαιοσύνη».

Η υπουργός Εσωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, είπε χθες ότι όσοι εμπλέκονται σε εγκληματικές ταραχές θα αντιμετωπίσουν «τις σκληρότερες δυνατές κυρώσεις».

Be in no doubt: those who have participated in this violence will face the full force of the law.

I utterly condemn the far-right thuggery we have seen this weekend.

Βίαιες διαδηλώσεις ακροδεξιών έχουν ξεσπάσει σε όλη τη Βρετανία, με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ όπου έχασαν τη ζωή τους τρία παιδιά.

Οι ταραχές, οι πιο εκτεταμένες στη χώρα εδώ και 13 χρόνια, ξέσπασαν μετά τη δολοφονία τριών κοριτσιών στη βορειοδυτική Αγγλία.

Τα fake news που κυκλοφόρησαν στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ύποπτος για το έγκλημα ήταν εξτρεμιστής μουσουλμάνος που βρισκόταν παράνομα στη Βρετανία, έριξαν «λάδι στη φωτιά».

Η κατάσταση στο Ρόδεραμ κλιμακώθηκε γρήγορα την Κυριακή. Παράθυρα του ξενοδοχείου Holiday Inn Express, που θεωρείται ότι ότι φιλοξενεί μετανάστες, έχουν διαλυθεί με το ακροδεξιό πλήθος έξω από το κτίριο να φωνάζει ρατσιστικά συνθήματα.

Διάφορα αντικείμενα πετάχτηκαν εναντίον αστυνομικών που είχαν παραταχθεί μπροστά από το κτίριο, ενώ έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων κοντά στην είσοδο του ξενοδοχείου.

Πλάνα που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν έναν άνδρα να σπάει μια γυάλινη πόρτα εξόδου κινδύνου στο ξενοδοχείο.

Τουλάχιστον για έναν τραυματία αστυνομικό κάνει λόγο ο Guardian καθώς η αναταραχή έξω το ξενοδοχείο Holiday Inn Express στο Ρόδεραμ γίνεται όλο και πιο βίαιη.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, διαδηλωτές έχουν σπάσει παράθυρα ενώ εκτοξεύονται διάφορα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς που έχουν παραταχθεί μπροστά από το κτίριο.

BREAKING: FAR RIGHT ISLAMOPHOBIC THUGS HAVE NOW SET FIRE TO THE HOTEL HOUSING MIGRANTS IN ROTHERHAM

All this violence incited by a guy hiding in Spain and sniffing cocaine pic.twitter.com/ZsHd87TPP3

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) August 4, 2024