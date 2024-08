Βρετανία: Κλιμακώνεται η ακροδεξιά βία – Τραυματίστηκε αστυνομικός κατά τις βίαιες διαδηλώσεις

«Καζάνι» που βράζει η Βρετανία καθώς βίαιες διαδηλώσεις ακροδεξιών έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα, με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ όπου έχασαν τη ζωή τους τρία παιδιά.

Οι ταραχές, οι πιο εκτεταμένες στη χώρα εδώ και 13 χρόνια, ξέσπασαν μετά τη δολοφονία τριών κοριτσιών στη βορειοδυτική Αγγλία.

Τα fake news που κυκλοφόρησαν στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ύποπτος για το έγκλημα ήταν εξτρεμιστής μουσουλμάνος που βρισκόταν παράνομα στη Βρετανία, έριξαν «λάδι στη φωτιά».

Η κατάσταση στο Ρόδεραμ κλιμακώθηκε γρήγορα την Κυριακή. Παράθυρα του ξενοδοχείου Holiday Inn Express, που θεωρείται ότι ότι φιλοξενεί μετανάστες, έχουν διαλυθεί με το ακροδεξιό πλήθος έξω από το κτίριο να φωνάζει ρατσιστικά συνθήματα.

Διάφορα αντικείμενα πετάχτηκαν εναντίον αστυνομικών που είχαν παραταχθεί μπροστά από το κτίριο, ενώ έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων κοντά στην είσοδο του ξενοδοχείου.

Πλάνα που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν έναν άνδρα να σπάει μια γυάλινη πόρτα εξόδου κινδύνου στο ξενοδοχείο.

QUEBRANDO: «Hotel Migrante» sitiado e invadido em Rotherham, Inglaterra. ➡*Notícias do Exterior* 🔎📰🌐 pic.twitter.com/ESCNoW6ioB — Yahusha-God 🪖🥾 (@Yeshua88992) August 4, 2024

BREAKING: FAR RIGHT ISLAMOPHOBIC THUGS HAVE NOW SET FIRE TO THE HOTEL HOUSING MIGRANTS IN ROTHERHAM All this violence incited by a guy hiding in Spain and sniffing cocaine pic.twitter.com/ZsHd87TPP3 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) August 4, 2024

LIVE: More chaos and fear in Bolton than Rotherham and Middlesbrough. The United Kingdom is seeing the worst riots in 13 years or beyond.#BREAKING #RiotsUK #Riots #UKRiots pic.twitter.com/jiYTxwoKR1 — Target Reporter (@Target_Reporter) August 4, 2024

POLICE OFFICER INJURED IN ROTHERHAM pic.twitter.com/VviRGqOlG8 — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 4, 2024

They set a hotel on fire that houses asylum seekers in Rotherham, and people can’t get out. The police are outnumbered and getting pushed back. You can see someone on the top floor window. pic.twitter.com/9PiMwwrBRx — Mukhtar (@I_amMukhtar) August 4, 2024

Τουλάχιστον για έναν τραυματία αστυνομικό κάνει λόγο ο Guardian καθώς η αναταραχή έξω το ξενοδοχείο Holiday Inn Express στο Ρόδεραμ γίνεται όλο και πιο βίαιη.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, διαδηλωτές έχουν σπάσει παράθυρα ενώ εκτοξεύονται διάφορα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς που έχουν παραταχθεί μπροστά από το κτίριο.

Συγκέντρωση κατά των μεταναστών έξω από ξενοδοχείο στο Aldershot

Μια δεξιά συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε επίσης στο Aldershot του Hampshire. Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που κρατούσαν πλακάτ κατά των μεταναστών και σημαίες της Αγγλίας έχουν τοποθετηθεί έξω από το ξενοδοχείο Potters International. Πρόκειται για ένα κτίριο που πιστεύεται ότι χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο.

Δύο άνδρες συνελήφθησαν μετά από ρίψη αντικειμένων και ρατσιστικό λόγο που ακούστηκε σε διαδήλωση έξω από το ίδιο ξενοδοχείο στο Aldershot νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Large crowds gathering at migrant hotels in aldershot . Enough is enough pic.twitter.com/oYk1en3OJJ — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 4, 2024

You probably won’t see this on the MSM.Because the protest was perfectly peaceful outside Potters International Hotel in Aldershot. pic.twitter.com/9hjx5iLjMR — Tensions Rising🇬🇧🇬🇧🇬🇧 (@Sutton1Mr) August 4, 2024

Καταδικάζει ο ιρλανδός πρωθυπουργός

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός «εξέφρασε τον αποτροπιασμό του» για όσους κυμάτιζαν την ιρλανδική σημαία «ενώ επιτίθονταν στην αστυνομία και εξέφραζαν ρατσισμό» στο Μπέλφαστ

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις και η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο’Νιλ μίλησαν μετά τις βίαιες σκηνές που ακολούθησαν μια διαδήλωση κατά της μετανάστευσης στο Μπέλφαστ.