Συναγερμός στη Βρετανία: Σε επιφυλακή ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και τη νύχτα

Συνεχίζονται σε όλη τη Βρετανία, καθώς και στη Βόρεια Ιρλανδία, οι αντιμεταναστευτικές και αντιμουσουλμανικές διαδηλώσεις, με αφορμή τον φόνο τριών μικρών κοριτσιών σε μια σχολή χορού στο Σάουθπορτ και τις φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, πως ο 17χρονος δράστης ήταν μουσουλμάνος παράτυπος μετανάστης.

Την ίδια ώρα, πραγματοποιούνται και οι ανάλογες αντιρατσιστικές διαδηλώσεις, ενώ συχνά ακροδεξιοί και αντιρατσιστές έρχονται «στα χέρια», με τις αστυνομικές δυνάμεις να προσπαθούν να τους χωρίσουν και να δέχονται σφοδρές επιθέσεις από τους αντι-ισλαμιστές, όπως μεταδίδουν σε ζωντανή σύνδεση τα περισσότερα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η διαδήλωση στο Σάντερλαντ το βράδυ της Παρασκευής ήταν μία από τις πολλές που είχαν προγραμματιστεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η αντιρατσιστική ομάδα «Hope Not Hate» (Ελπίδα, όχι μίσος) ανακοίνωσε ότι έως και 35 διαδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη Βρετανία αυτό το Σαββατοκύριακο «στο πλαίσιο μιας ευρείας αντιπολιτισμικής, αντιμουσουλμανικής και αντικυβερνητικής ατζέντας».

Λίβερπουλ

Τα πιο σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Λίβερπουλ, με την αστυνομία να χωρίζει ομάδες διαδηλωτών έξω από το κτίριο της Cunard στο Στραντ,

Την ώρα που οι αντιφασίστες διαδηλωτές τραγουδούσαν, στιγμή μια ομάδα ανδρών με μάσκες και κουκούλες φάνηκε να προσπαθεί να επιτεθεί στους αστυνομικούς που στέκονταν στο σημείο κρατώντας γκλομπ.

Οι αστυνομικοί με ασπίδες και κράνη απομάκρυναν το πλήθος, ενώ εκσφενδονίστηκαν κουτιά, μπουκάλια και κέρματα εναντίον τους.

the uk have had enough smashing shops up in liverpool #Liverpool pic.twitter.com/Vkd5Eu14em — 82hrs🇬🇧 (@82hrss) August 3, 2024

Το παρμπρίζ ενός βαν της αστυνομίας έσπασε, καθώς στο Λίβερπουλ πετάχτηκαν τούβλα και πλαστικά εμπόδια που είχαν τοποθετήσει οι Αρχές. Νεαροί με καλυμμένα τα πρόσωπά τους πετούσαν τούβλα στα βαν και τους αστυνομικούς. Μια καρέκλα που πέταξαν οι διαδηλωτές χτύπησε έναν αστυνομικό στο κεφάλι.

Anti-fascists in #Liverpool standing strong against the hundreds of fascist thugs who have taken to the streets to spread racism and Islamophobia. Everywhere they march, we will oppose them ✊🏾 pic.twitter.com/YBaiPAUFlS — Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) August 3, 2024

Μπέλφαστ – Βόρεια Ιρλανδία

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το δημαρχείο του Μπέλφαστ για μια αντιρατσιστική συγκέντρωση το Σάββατο, λίγο πριν από το μεσημέρι. Η εκδήλωση οργανώθηκε ως απάντηση στις εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διοργάνωση αντι-ισλαμικών διαδηλώσεων στη Βόρεια Ιρλανδία.

Αστυνομικά οχήματα σχημάτισαν φράγμα μεταξύ της αντιρατσιστικής διαμαρτυρίας και μιας μικρής αντι-ισλαμικής ομάδας που είχε συγκεντρωθεί στην άλλη πλευρά του δρόμου. Οι δύο ομάδες αντάλλαξαν ύβρεις και πέταξαν μερικά πυροτεχνήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, αστυνομικά Land Rover και άνδρες των ΜΑΤ διαχώριζαν τις δύο ομάδες. Αξιωματικοί εθεάθησαν επίσης να συλλαμβάνουν έναν άνδρα, ο οποίος απομακρύνθηκε με αυτοκίνητο της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI). Ορισμένοι δρόμοι προς το Μπέλφαστ έκλεισαν «λόγω της συνεχιζόμενης δραστηριότητας διαμαρτυρίας», ανέφερε η αστυνομία.

Ο υπουργός Βόρειας Ιρλανδίας καταδίκασε τα βίαια επεισόδια στο Μπέλφαστ.

Ο Χίλαρι Μπεν έγραψε στο Χ: «Το μίσος δεν έχει θέση στην κοινωνία μας. Συγχαίρω τους αξιωματικούς του PSNI για όλα όσα έκαναν για να κρατήσουν τους ανθρώπους ασφαλείς».

Shame on those involved in violent disorder in Belfast today. Hatred has no place in our society. I commend the officers of the PSNI for everything they have done to keep people safe. — Hilary Benn (@hilarybennmp) August 3, 2024

Λιντς

Δύο ομάδες άρχισαν να εκτοξεύουν προσβολές η μία στην άλλη στο κέντρο του Λιντς λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου και κρατήθηκαν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων μεταξύ τους με μπάρες, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονταν περίπου 20 αστυνομικοί.

Πάνω από 150 άτομα που κρατούσαν σημαίες του Αγίου Γεωργίου φώναζαν «δεν είστε πια Άγγλοι» και «παιδεραστές μουσουλμάνοι μακριά από τους δρόμους μας», έξω από την κεντρική βιβλιοθήκη και γκαλερί τέχνης της πόλης.

Ωστόσο, ήταν πολύ περισσότεροι από εκατοντάδες οι αντιδιαδηλωτές, που φώναζαν «ναζιστικά αποβράσματα μακριά από τους δρόμους μας». Πολλοί από αυτή την ομάδα κουνούσαν παλαιστινιακές σημαίες και έλεγαν «είμαστε πολύ περισσότεροι από εσάς».

Όταν η πορεία των αντιμεταναστών έφτασε κοντά στην πολύ μεγαλύτερη αντιδιαδήλωση, μεγάλος αριθμός αστυνομικών πήρε θέση μπροστά από τους διαδηλωτές, με αποτέλεσμα να δεχτούν σπρωξιές και ύβρεις.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε έξω από την κεντρική βιβλιοθήκη και την πινακοθήκη της πόλης, με περίπου 50 αστυνομικούς να βρίσκονται μεταξύ των δύο ομάδων.

Μάντσεστερ

Η αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η έκδοση ειδοποίησης για τη διάλυση των διαδηλώσεων σε όλο το κέντρο της πόλης, προκειμένου να βοηθηθεί η αστυνομία στην αντιμετώπιση των επεισοδίων.

Περίπου στις 11 το πρωί, οι αντιρατσιστές διαδηλωτές αναφέρθηκε ότι ήταν περισσότεροι από εκείνους που είχαν προσέλθει για τη διαδήλωση «Αρκετά είναι αρκετά».

Ο Κρις Σλέιτερ, δημοσιογράφος της Manchester Evening News, δήλωσε ότι εκτιμάται πως 150 άτομα συμμετείχαν στην αντιμεταναστευτική διαδήλωση, ενώ περίπου 350 άτομα είχαν προσέλθει στην αντιδιαδήλωση «Σταματήστε την ακροδεξιά».

Νότιγχαμ

Μια ομάδα που κρατούσε σημαίες του Αγίου Γεωργίου και του τοπικού συνδικάτου στην Πλατεία Αγοράς του Νότιγχαμ συναντήθηκε με αντιδιαδηλωτές που φώναζαν «ρατσιστικά αποβράσματα μακριά από τους δρόμους μας» και «οι ναζί δεν είναι ευπρόσδεκτοι».

Συμπλοκές ξέσπασαν, καθώς οι αντίπαλες ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες στην King Street περίπου στις 3 μ.μ., με μπουκάλια και άλλα αντικείμενα να πετιούνται και από τις δύο πλευρές. Τα συνθήματα «Αγγλία μέχρι να πεθάνω» και «Τόμι Ρόμπινσον» (σ.σ. Βρετανός ακτιβιστής κατά του Ισλάμ και ακροδεξιός. Ήταν πολιτικός σύμβουλος του πρώην ηγέτη του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP) Τζέραρντ Μπάτεν) πνίγηκαν από τις αποδοκιμασίες των αντιδιαδηλωτών.

Στόουκ-ον-Τρεντ

Η αστυνομία στο Στόουκ-ον-Τρεντ δήλωσε ότι γνωρίζει για «θύλακες αταξίας» και πως φέρεται να πετάχτηκαν τούβλα εναντίον αστυνομικών στην πόλη.

Η Telegraph ανέφερε το απόγευμα του Σαββάτου: Πλάνα φαίνεται να δείχνουν ακροδεξιούς ταραξίες να πετούν πέτρες και πυροτεχνήματα προς την κατεύθυνση της αστυνομίας και των αντιδιαδηλωτών στο Στόουκ.

Ένα πλήθος περίπου 30 ατόμων, κυρίως ανδρών, εθεάθη σε αντιπαράθεση με αντιδιαδηλωτές. Οι δύο ομάδες χωρίζονταν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν ένα φορτηγάκι της αστυνομίας.

Χαλ

Παράθυρα έσπασαν σε ένα ξενοδοχείο στο Χαλ που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο, αναφέρει το BBC:

«Στο Χαλ, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από ένα ξενοδοχείο που χρησιμοποιήθηκε για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο. Είδαμε το πλήθος να πετάει τσιμεντόλιθους και να σπάει παράθυρα με γυάλινα μπουκάλια, φωνάζοντας ‘βγάλτε τους έξω’».