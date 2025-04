Η Λάνα Ντελ Ρέι θυμάται το φιλί της με τον Μόργκαν Γουόλεν σε ένα νέο τραγούδι

Η Λάνα Ντελ Ρέι αποκάλυψε με έναν παράδοξο (και άκρως καλλιτεχνικό) τρόπο ότι κάποτε φίλησε τον αστέρα της country Μόργκαν Γουόλεν – μια στιχουργική εξομολόγηση που πραγματοποίησε καθώς έκανε το ντεμπούτο ενός νέου τραγουδιού κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο φεστιβάλ Stagecoach αυτό το Σαββατοκύριακο.

Την Παρασκευή, 25 Απριλίου, η τραγουδίστρια παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι «57.5» κατά τη διάρκεια του country φεστιβάλ στο Ίντιο της Καλιφόρνια, και προλόγισε την ερωτική αποκάλυψη αναφέροντας ότι θα είναι «η τελευταία φορά που θα πω αυτή την ατάκα».

Σε αυτό το σημείο, πιθανότατα να αναρωτιέστε για ποια ατάκα μιλάει. Απ’ ότι φαίνεται αναφέρεται στον αποκαλυπτικό στίχο «Φίλησα τον Μόργκαν Γουόλεν».

Σε άλλο σημείο της νέας κυκλοφορίας – η οποία διαθέτε έναν τίτλο που παραπέμπει στον προφανή αριθμό των ακροατών της στο Spotify (57,5 εκατομμύρια μηνιαίοι ακροατές) – η Ντελ Ρέι τραγούδησε ότι τώρα έχει «έναν άντρα» που «με αγαπάει πραγματικά» και είναι «θαυμαστής μου», αναφερόμενη στον σύζυγό της, Τζέρεμι Ντουφρέν, τον οποίο παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Το μέρος όπου συναντήθηκαν για πρώτη φορά»

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η Λάνα Ντελ Ρέι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Ντουφρέν στις 26 Σεπτεμβρίου 2024 – κατά τη διάρκεια μιας τελετής που έλαβε χώρα στον παραπόταμο όπου ο Ντουφρέν εργάζεται ως καπετάνιος στο Airboat Tours by Arthur.

Τρεις ημέρες πριν, το ζευγάρι έλαβε άδεια γάμου από το Lafourche Parish Clerk of Court στη Λουιζιάνα. Εκείνη την εποχή, μια ανώνυμη πηγή δήλωσε στο εν λόγω Μέσο ότι η τοποθεσία του γάμου ήταν «το μέρος όπου συναντήθηκαν για πρώτη φορά».

Το ζευγάρι έχει κρατήσει σε μεγάλο βαθμό τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και νωρίτερα αυτό το μήνα, η Λάνα Ντελ Ρέι μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στο Instagram με εκείνη και τον σύζυγό της ντυμένους με γιορτινά καπέλα με θέμα το γάμο τους, αναφέροντας ότι έχουν περάσει μαζί «εννέα τρελούς μήνες».

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, η Λάνα Ντελ Ρέι κυκλοφόρησε δύο νέα singles – το «Henry, Come On» και το «Bluebird» – τα οποία καταφθάνουν πριν από το επερχόμενο άλμπουμ της. Σύμφωνα με το Rolling Stone, η μουσικός μοιράστηκε μερικά ακόμα νέα τραγούδια κατά τη διάρκεια του Stagecoach set της, τα οποία φέρουν τους τίτλους «Husband of Mine» και «Quiet in the South».

*Με πληροφορίες από: People