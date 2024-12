«Η μουσική βιομηχανία γίνεται country»- Η Λάνα Ντελ Ρέι ανακοίνωσε το 10ο άλμπουμ της

Η Λάνα Ντελ Ρέι ανακοίνωσε το 10ο άλμπουμ της «The Right Person Will Stay», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 21 Μαΐου. Η ανακοίνωση του άλμπουμ έγινε μέσω του προσωπικού λογαριασμού της τραγουδίστριας στο Instagram.

«Είμαι τόσο ευγνώμων που τα 13 κομμάτια μου ήρθαν μαζί με την υπέροχη δουλειά μου μεταξύ των Λουκ, Τζακ, Ζακ και Ντρου Έρικσον μεταξύ άλλων», έγραψε σε μια ανάρτηση στα social media. Στην ανάρτηση στο Instagram, μίλησε για τον στενό συνεργάτη της Τζακ Αντόνοφ, τον Λουκ Λάιαρντ, τον Ντρου Έρικσον και την Κσρολάιν «Τσακ» Γκραντ, τη μικρότερη αδελφή της.

Ο Αντόνοφ και ο Έρικσον συνέβαλαν στο τελευταίο της άλμπουμ, το «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» του 2023, ενώ ο Λάιρντ είναι ένας τραγουδοποιός και παραγωγός country μουσικής, γνωστός για τη συνεργασία του με την Κάρι Άντεργουντ, τον Έρικ Τσερτς και τον Τόμας Ρετ, σύμφωνα με το Variety.

Henry, Come On

Τον Ιανουάριο, η αγαπημένη τραγουδίστρια προανήγγειλε το τραγούδι «Henry, Come On». Τότε, δημοσίευσε ένα απόσπασμα του κομματιού στο Instagram, κάνοντας tag τον Λάιαρντ σε αυτό.

Εδώ και καιρό υπήρχε η υποψία ότι η Λάνα Ντελ Ρέι επρόκειτο να κυκλοφορήσει το «Lasso», ένα country άλμπουμ, το οποίο ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στην εκδήλωση του Billboard πριν από τα Grammy στο Λος Άντζελες. «Αν δεν μπορείτε ήδη να το καταλάβετε από τους νικητές των βραβείων μας και τους καλλιτέχνες μας, η μουσική βιομηχανία γίνεται country», φέρεται να είπε στο κοινό. «Θα γίνουμε country. Συμβαίνει. Γι’ αυτό ο Τζακ [Αντόνοφ] με ακολούθησε στο Muscle Shoals, στο Nashville, στο Mississippi, τα τελευταία τέσσερα χρόνια». Εκείνη την εποχή, η Λάνα Ντελ Ρέι είπε ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Τι άλλο ανακοίνωσε η Λάνα Ντελ Ρέι

Επιπλέον, η Ντελ Ρέι ανακοίνωσε μια περιοδεία 2025 στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, η οποία θα ξεκινήσει στις 23 Ιουνίου στο Cardiff της Ουαλίας. Τέλος, είναι προγραμματισμένο να παίξει στο Stagecoach τον Απρίλιο.