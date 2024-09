Λάνα Ντελ Ρέι: Ο έρωτας, οι αρραβώνες και ο ξαφνικός γάμος

Όσοι ξύπνησαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής είδαν μια είδηση να κάνει τον γύρο του διαδικτύου: η Λάνα Ντελ Ρέι πριν από λίγες ώρες είχε παντρευτεί. Η 39χρονη μουσικός μετά από αρκετές σχέσεις με διάφορους σταρ της βιομηχανίας του θεάματος, φαίνεται ότι βρήκε τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο του Τζέρεμι Ντουφρέν.

Ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο του θεάματος. Ο Ντουφρέν είναι καπετάνιος ενός πλοίου που κάνει ξεναγήσεις στα γεμάτα από αλιγάτορες νερά της Λουιζιάνα, πατέρας τριών παιδιών (κάποια δημοσιεύματα λένε ότι έχει δύο παιδιά) από τον πρώτο του γάμο και παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε την ηλικία του, μοιάζει πολύ μεγαλύτερος από την Λάνα Ντελ Ρέι.

Ήταν τέλη Αυγούστου όταν ένα βίντεο που ανέβηκε στο TikTok τους έδειχνε μαζί, με τους θαυμαστές της να σχολιάζουν -όχι με τα καλύτερα λόγια- την εμφάνιση του Τζέρεμι. «Την λατρεύω αλλά το γούστο της στους άντρες είναι χάλια», «αν για τέτοιους άντρες γράφει τα κομμάτια της, τότε θα κλαίω λιγότερο», «είναι τόσο επιτυχημένη και όμως επιλέγει ότι να ‘ναι άντρες», «μια βόλτα έξω να βγεις και θα βρεις 5 τύπους που μοιάζουν εντελώς σαν και αυτόν» ήταν μερικά από τα comments.

Βέβαια, κάποιος έσπευσε να θυμίσει τα λόγια της Λάνα Ντελ Ρέι από παλαιότερη συνέντευξή της: «μου αρέσουν οι μεγαλύτεροι άντρες. Πάντα έτσι ήταν, άρα μην σας εκπλήσει» είχε πει πριν από μερικά χρόνια.

Βέβαια, δεν ισχύει και τόσο αυτό. Όχι ότι η επιτυχημένη καλλιτέχνης δεν έχει βγει στη ζωή της και με μεγαλύτερους άντρες. Αλλά έχε βγει και με άτομα της ηλικίας της. Γενικά, δεν δείχνει να έχει κάποιο συγκεκριμένο γούστο – εκτός του ότι οι περισσότερες σχέσεις της κράταγαν με το ζόρι έναν χρόνο.

Αν υπάρχει μια σχέση που τη σημάδεψε ήταν αυτή με τον Μπάρι Τζέιμς Ο’ Νιλ. Η Λάνα Ντελ Ρέι και ο σκωτσέζος μουσικός γνωρίστηκαν το 2011 και έμειναν μαζί για περίπου τρία χρόνια. Μάλιστα ο Ο’ Νιλ συνεργάστηκε τόσο στη σύνθεση όσο και στην παραγωγή αρκετών κομματιών της, το διάστημα που ήταν μαζί. Η Ντελ Ρέι δεν δίσταζε να μιλάει για αυτόν σε όλες της τις συνεντεύξεις, ενώ το 2013 τα ρεπορτάζ τους ήθελαν αρραβωνιασμένους.

Ωστόσο, μερικούς μήνες αργότερα, η 39χρονη μουσικός σε συνέντευξή της αποκάλυψε ότι είχαν χωρίσει. «Δεν είμαστε μαζί πλέον. Είναι φανταστικός άνθρωπος, αλλά έχει δικά του θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει» είχε πει τότε η Ντελ Ρέι.

Εκτός από τον Μπάρι Τζέιμς Ο’ Νιλ, η Λάνα Ντελ Ρέι έχει αρραβωνιαστεί ακόμα δύο φορές. Η δεύτερη ήρθε τον Κλέιτον Τζόνσον, τον μουσικό του συγκροτήματος The Johnsons. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2020 μέσω ενός dating app και γρήγορα η σχέση τους έγινε πιο σοβαρή. Πολλές κοινές εμφανίσεις, κοινές φωτογραφίες τους στα social media, μέχρι και στο Halloween αποφάσισαν να εμφανιστούν θεματικά. Ωστόσο τον χειμώνα του 2021 αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, με τον Τζόνσον να διαγράφει όλες τις φωτογραφίες με τα Λάνα Ντελ Ρέι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τελευταία φορά που αρραβωνιάστηκε ήταν πριν από περίπου 1,5 χρόνο, με τον μουσικό Έβαν Γουίνικερ. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2022 και έγινε γνωστή όταν τους είδαν μαζί σε ένα μουσικό φεστιβάλ στην Καλιφόρνια. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2023 το Billboard αποκάλυψε ότι έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, για να τους προσγειώσει όλους η Ντελ Ρέι απότομα τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς ανακαλύπτοντας τον χωρισμό τους.

