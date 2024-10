Λάνα Ντελ Ρέι: Μιλάει για πρώτη φορά μετά τον γάμο της, ενώ οι fans της ανησυχούν για την επιλογή της

Ήταν την περασμένη Παρασκευή το πρωί, όταν η Daily Mail διέρρευσε μια σειρά από φωτογραφίες και μικρά βίντεο, που έδειχνα τη Λάνα Ντελ Ρέι να παντρεύεται. Μια είδηση που ξάφνιασε πολλούς -και ακόμα περισσότερο τους fans της σταρ της μουσικής– για τουλάχιστον τρεις λόγους:

1. ο εκλεκτός της καρδιάς της δεν ανήκει στη βιομηχανία του θεάματος.

2. είναι 49 ετών και πατέρας τριών παιδιών.

3. η σχέση τους έγινε γνωστή μόλις στο τέλος Αυγούστου.

