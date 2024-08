Οι ρατσιστικές ταραχές που συγκλόνισαν τη Βρετανία ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά του αντιφασιστικού κινήματος που απάντησε ηχηρά. Όμως αυτό δε σημαίνει ότι οι «ακροδεξιοί ακτιβιστές», όπως τους αποκαλεί μέρος των βρετανικών Μedia, έχουν σταματήσει τις επιθέσεις ενάντια σε μουσουλμανικές κοινότητες και όχι μόνο…

Στους «ενορχηστρωτές» του διαδικτύου που φέρεται να έπαιξε ρόλο στη διάδοση fake news, συντηρώντας το ρατσιστικό κύμα βίας, συγκαταλέγεται σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και ο Τόμι Ρόμπινσον, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον.

Την Κυριακή, ο Ρόμπινσον, ο οποίος βρίσκεται σε διακοπές στο εξωτερικό, δημοσίευσε πλάνα από την επίθεση στο ξενοδοχείο Rotherham στο X, λέγοντας: «Όταν οι Βρετανοί αγνοούνται και χαρακτηρίζονται ‘ακροδεξιοί’… κάτι πρέπει να συμβεί».

Όπως έγινε σήμερα γνωστό ο 41χρονος ιδρυτής της εθνικιστικής οργάνωσης English Defense League (EDL), η οποία επίσημα έχει πλέον διαλυθεί, αφού πρώτα επισκέφθηκε την Κύπρο πέρασε και από την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, βρέθηκε την Πέμπτη (08/08) στην Αθήνα κάνοντας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον δείχνει να απολαμβάνει το «νόστιμο αρνί» του σε γνωστό εστιατόριο της πρωτεύουσας. «Το πιάτο με το αρνί μου ήταν καταπληκτικό. Συνιστώ σε οποιον επισκέπτεται την Αθήνα να δοκιμάσει αυτό το μέρος», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Νωρίτερα, έκανε διακοπές σε ένα θέρετρο πέντε αστέρων στην Κύπρο μεταδίδει η express γνωστοποιώντας πως ο 41χρονος έφυγε από το νησί «αφού η τοπική αστυνομία δήλωνε πρόθυμη να συνεργαστεί με τους Βρετανούς ομολόγους της για να τον παραδώσει».

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή το ένταλμα εκδόθηκε από δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου αφού ο Ρόμπινσον δεν εμφανίστηκε σε προκαταρκτική ακρόαση τον περασμένο μήνα. Ο δικαστής είπε ότι δεν θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τον Οκτώβριο για να του δοθεί χρόνος να δηλώσει αν θα παραστεί.

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο» Κύπρου εθεάθη να χαλαρώνει δίπλα στην πισίνα ενός ξενοδοχείου στην Αγία Νάπα, ενώ «ταυτόχρονα υποδαυλίζει τις φυλετικές ταραχές στη Βρετανία».

Here is Tommy Robinson, sunning himself in 4* Atlantica Mare Village in Ayia Napa whilst directing his footsoldiers. Meanwhile back at home some of this footsoldiers are looking at life sentences for arson. pic.twitter.com/0RoQiwieAp

— Dr Iain Darcy 🍉 (@doctoriaindarcy) August 5, 2024