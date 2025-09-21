Ένα αλλόκοτο άγαλμα του Τραμπ που κρατάει ένα Bitcoin εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Ουάσινγκτον

Ένα χρυσό άγαλμα ύψους 3,6 μέτρων που απεικονίζει τον Τραμπ εμφανίστηκε μυστηριωδώς έξω από το Καπιτώλιο.

Οι δημιουργοί του είναι μια ομάδα επενδυτών κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τo τοπικό δίκτυο του ABC στην Ουάσιγκτον. «Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί για να πυροδοτήσει μια συζήτηση σχετικά με το μέλλον του νομίσματος που εκδίδεται από την κυβέρνηση και αποτελεί σύμβολο της διασταύρωσης μεταξύ της σύγχρονης πολιτικής και της χρηματοοικονομικής καινοτομίας», δήλωσε ο Hichem Zaghdoudi, εκπρόσωπος της ομάδας, στο ABC.

«Εμένα, προσωπικά, με συναρπάζει η εμφανής απουσία ρυτίδων στο πρόσωπο του γλυπτού, η απωθητική καθαρότητα του κοστουμιού του, οι παράξενες ραβδώσεις στα μαλλιά του, το αφύσικο μήκος των χεριών του. Ίσως όλα αυτά να είναι χρήσιμα διακοσμητικά στοιχεία, αν οι καλλιτέχνες προσπαθούν, ας πούμε, να σατιρίσουν ένα χαρακτηριστικό αμερικανικό είδος κιτς à la Jeff Koons», σχολιάζει ο δημοσιογράφος Alex Greenberger σε άρθρο του στην ARTnews.

JUST IN: Statue of President Trump holding a Bitcoin spotted in Washington, DC 🇺🇸 pic.twitter.com/zObuKd9Xn4 — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 17, 2025

Η λατρεία για τα κρυπτονομίσματα

Η σχέση του Τραμπ με τα κρυπτονομίσματα δεν είναι άγνωστη ιστορία: Τον Αύγουστο, η World Liberty Financial, η εταιρεία κρυπτονομισμάτων που ίδρυσε η οικογένεια του προέδρου, αποκάλυψε τα σχέδιά της να πουλήσει μετοχές αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Αυτό δεν είναι το πρώτο χρυσό γλυπτό που έφτασε στην Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, αν και τα άλλα δεν εξυμνούσαν το πρόσωπο του -μάλλον το αντίθετο

Aπό την πλευρά του, ο Έρικ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι τα κρυπτονομίσματα μπορούν να «σώσουν το δολάριο ΗΠΑ», ακόμη και αν ορισμένοι ειδικοί έχουν πει ακριβώς το αντίθετο.

Τα μέλη των ομάδων δήλωσαν μάλιστα ότι το άγαλμα αποτίει φόρο τιμής στην ανοιχτή υποστήριξη του Τραμπ προς τα κρυπτονομίσματα.

Μια χρυσή τηλεόραση

Αυτό δεν είναι το πρώτο χρυσό γλυπτό που έφτασε στην Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, αν και τα άλλα δεν εξυμνούσαν το πρόσωπο του -μάλλον το αντίθετο.

Το ένα ήταν ένα γλυπτό ύψους 2,4 μέτρων, με τίτλο «Dictator Approved», το οποίο απεικόνιζε ένα χρυσό χέρι — που κάνει το σήμα του «μπράβο» — να συνθλίβει την κορυφή του Αγάλματος της Ελευθερίας, ενώ το άλλο ήταν μια τηλεόραση σε φυσικό μέγεθος, βαμμένη χρυσή, η οποία εμφανίστηκε κοντά στην Third Street NW, στραμμένη προς το Καπιτώλιο, σύμφωνα με την Washington Post.

Στην οθόνη της προβάλλονταν σε βουβή επανάληψη ένα βίντεο 15 δευτερολέπτων με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκτελεί αργές χορευτικές κινήσεις — με άκαμπτα χέρια, αμφίρροπη κίνηση των γοφών και αργό σέξι κούνημα — με φόντο από προεκλογικές συγκεντρώσεις μέχρι ένα πάρτι με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

*Με πληροφορίες από: ARTnews