ΗΠΑ: «Απαράδεκτη» η αγωγή Τραμπ κατά των New York Times – Την απέρριψε ομοσπονδιακό δικαστήριο

Ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ απέρριψε την αγωγή, ύψους 15 δισ. δολαρίων, για συκοφαντική δυσφήμιση, που υπέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά των New York Times.

Το δικαστήριο κήρυξε την αγωγή του Αμερικανού προέδρου «απαράδεκτη» και του έδωσε προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων για να την επαναδιατυπώσει, αν το επιθυμεί.

Σύμφωνα με τον δικαστή Στίβεν Μέριντεϊ, η αγωγή, έκτασης 85 σελίδων, που κατατέθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου σε βάρος της αμερικανικής εφημερίδας, αντιβαίνει στους δικονομικούς κανόνες. Συνεπώς, το δικαστήριο έκρινε ότι είναι «ακατάλληλη και απαράδεκτη». Στην απόφαση αναφέρεται ότι η αγωγή «απορρίπτεται». Δίνεται επίσης η δυνατότητα «διόρθωσής της εντός 28 ημερών», σε μία μορφή που δεν θα ξεπερνά τις 40 σελίδες.

Ο δικαστής εκφράζει την αποδοκιμασία του για σωρεία ατεκμηρίωτων αναφορών ή ισχυρισμών, χωρίς ο ενάγων να διατυπώνει με σαφήνεια τις καταγγελίες του.

Τι λέει η αγωγή

Στην αγωγή σε βάρος των New York Times, που απαιτεί και αυτό το αστρονομικό ποσό, στην ουσία συνιστά αγωγή SLAPP. Στρεφόταν κατά της αμερικανικής εφημερίδας και τεσσάρων δημοσιογράφων της, όπως και εναντίον ενός εκδοτικού οίκου που δημοσίευσε βιβλία δύο εξ αυτών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καταγγέλλει ως «υποτιμητικό» ένα βιβλίο σχετικά με την προέλευση της περιουσίας του. Ενώ ισχυρίζεται ότι τρία άρθρα της εφημερίδας είναι «ψευδή, κακόβουλα, συκοφαντικά και υποτιμητικά».

«Δεν θα φοβηθούμε»

Απαντώντας στην αγωγή του Αμερικανού προέδρου, η εφημερίδα New York Times την χαρακτήρισε «αβάσιμη». Υποστήριξε ότι «δεν βασίζεται σε καμία έγκυρη νομική αξίωση και στοχεύει αποκλειστικά να φιμώσει και να αποθαρρύνει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία». Ωστόσο η εφημερίδα έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να φοβηθεί, ούτε θα αλλάξει τον τρόπο που εργάζεται.

Η αγωγή είχε κατατεθεί λίγες ημέρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με μηνύσεις τους New York Times, διότι δημοσίευσε άρθρα σχετικά με μία ευχητήρια επιστολή, που φέρεται ότι απέστειλε το 2003 στον Τζέφρι Επστάιν. Τον επιχειρήματα που αυτοκτόνησε στη φυλακή, ενώ περίμενε να δικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και μαστροπεία.