Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Ο Τραμπ μηνύει τους New York Times και εκδοτικό οίκο για 15 δισ. δολάρια
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:40

Ο Τραμπ μηνύει τους New York Times και εκδοτικό οίκο για 15 δισ. δολάρια

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή 15 δισ. δολαρίων για δυσφήμιση κατά των New York Times και της εκδοτικής Penguin Random House

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή για δυσφήμιση ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της New York Times και του εκδοτικού οίκου Penguin Random House, στην τελευταία νομική επίθεσή του εναντίον μεγάλων μέσων ενημέρωσης που κατηγορεί ότι τον αντιμετωπίζουν άδικα.

Η αγωγή που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα επικεντρώνεται σε ένα βιβλίο για τον Τραμπ που έγραψαν δύο δημοσιογράφοι της New York Times και σε τρία «ψευδή, κακόβουλα, δυσφημιστικά και υποτιμητικά» άρθρα που, όπως ισχυρίζεται, είχαν ως στόχο να υπονομεύσουν τις πιθανότητές του στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Σε δήλωση τους την Τρίτη, οι New York Times ανέφεραν ότι η αγωγή του δεν έχει νόμιμη βάση και αποτελεί προσπάθεια να καταπνίξει και να αποθαρρύνει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Η αμερικανική νομοθεσία καθιστά δύσκολο για δημόσια πρόσωπα όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ να κερδίσουν υποθέσεις δυσφήμισης, απαιτώντας από αυτούς να αποδείξουν ότι οι κατηγορούμενοι δημοσίευσαν πληροφορίες που γνώριζαν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι ήταν ψευδείς.

Οι καταχρηστικές αγωγές ή SLAPP (Αρκτικόλεξο των λέξεων Strategic Lawsuit Against Public Participation στα ελληνικά Στρατηγική Αγωγή Κατά της Συμμετοχής του Κοινού), λειτουργούν με σκοπό μονάχα να σιγήσουν την δημοσιογραφική ή πολιτική κριτική που ασκείται εναντίον δημοσίων προσώπων ή εταιρειών σχετικά με την διαφθορά, την ακαταλληλότητα για αξίωμα ή την συμμετοχή σε σκάνδαλα.

Στιγμιότυπο από την σημερινή αναχώρηση των Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ για την Μεγάλη Βρετανία.

Η καταχρηστική αγωγή αφορά τρία άρθρα και ένα βιβλίο

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εξαπολύσει μια σειρά νομικών επιθέσεων εναντίον μεγάλων μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, συμπεριλαμβανομένης μιας αγωγής για δυσφήμιση ύψους 10 δισ. δολαρίων εναντίον της Wall Street Journal τον Ιούλιο.

Στην αγωγή που κατέθεσε τη Δευτέρα, ο Τραμπ κατηγόρησε την New York Times και την Penguin Random House για κακόβουλη δημοσίευση άρθρων και ενός βιβλίου γεμάτου «αποκρουστικές διαστρεβλώσεις και ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τον πρόεδρο Τραμπ».

Η αγωγή αναφέρεται σε τρία άρθρα, μεταξύ των οποίων ένα κύριο άρθρο πριν από τις εκλογές του 2024 που ανέφερε ότι ο Τραμπ ήταν ακατάλληλος για το αξίωμα, και ένα βιβλίο του 2024 με τίτλο «Τυχερός χαμένος: Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ σπατάλησε την περιουσία του πατέρα του και δημιούργησε την ψευδαίσθηση της επιτυχίας», το οποίο γράφτηκε από δύο δημοσιογράφους της Times και εκδόθηκε από την Penguin Random House.

Αυτές οι δημοσιεύσεις έβλαψαν την επιχειρηματική και προσωπική φήμη του Τραμπ, προκαλώντας έτσι τεράστια οικονομική ζημιά στην αξία του προσωπικού του brand και σημαντική ζημιά στις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές του, ανέφεραν οι δικηγόροι του σε έγγραφο που κατέθεσαν στο δικαστήριο.

Ο Τραμπ ήθελε να μηνύσει τους NYT και για άρθρο με ζωγραφιά που αφιέρωσε στον Έπσταϊν

Η κατάθεση του εγγράφου έρχεται μετά την απειλή του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα να μηνύσει την εφημερίδα New York Times για την αναφορά της σχετικά με ένα σημείωμα και ένα σχέδιο με σεξουαλικό περιεχόμενο που δόθηκαν στον Τζέφρι Έπσταϊν, τον διασυρμένο χρηματοδότη και σεξουαλικό εγκληματία που αυτοκτόνησε σε μια φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δηλώσει ότι χώρισε τους δρόμους του με τον Επστάιν πριν τα νομικά προβλήματα του χρηματοδότη γίνουν δημόσια το 2006. Ο Τραμπ έχει εντείνει τις νομικές επιθέσεις του εναντίον των μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Βρετανός κάνει αναφορά στον πρίγκιπα Άντριου ο οποίος είχε κατηγορηθεί για συνεύρεση με ανήλικη στην υπόθεση Έπσταϊν, με χάρτινο προσωπείο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ και οι μηνύσεις εναντίον Μέσων Ενημέρωσης

Τον Ιούλιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μήνυσε την Wall Street Journal και τους ιδιοκτήτες της για 10 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της κάλυψης της εφημερίδας για τους δεσμούς του Τραμπ με τον Επστάιν. Η Journal έχει δηλώσει ότι η αγωγή είναι αβάσιμη.

Επίσης τον Ιούλιο, η μητρική εταιρεία της CBS, Paramount, συμφώνησε να δώσει 16 εκατομμύρια δολάρια στη προεδρική βιβλιοθήκη για να διευθετήσει την αγωγή του, στην οποία ισχυριζόταν ότι το πρόγραμμα ειδήσεων της CBS «60 Minutes» επεξεργάστηκε παραπλανητικά μια συνέντευξη με την πρώην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις για να ενισχύσει τις πιθανότητες των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2024.

Και τον Δεκέμβριο, το ABC News συμφώνησε να δώσει 15 εκατομμύρια δολάρια στη βιβλιοθήκη του Τραμπ για να διευθετήσει μια αγωγή σχετικά με σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής Τζορτζ Στεφανόπουλος στον αέρα σχετικά με κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης που έφερε εναντίον του Τραμπ η συγγραφέας Τζιν Κάρολ. Η Κάρολ έχει αποζημιωθεί έπειτα από αγωγή για την κακοποίησή της αλλά το ίδιο το αδίκημα είχε παραγραφεί.

Η στρατηγική επιλογή των μηνύσεων του αμερικανού προέδρου απέναντι στην κριτική, έχει γίνει ευρέως αντιληπτή στην κοινή γνώμη, τα Μέσα Ενημέρωσης, ακόμα και σε σειρές κινουμένων σχεδίων όπως το South Park οι οποίες παρουσιάζουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως δικομανή, καθώς το πιστώνεται και η απόλυση του Στίβεν Κολμπέρ, ο οποίος ασκούσε κριτική στον Τραμπ.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

Τράπεζες
Credia Bank: Έπεσαν υπογραφές για την απόκτηση της HSBC Μάλτας

Credia Bank: Έπεσαν υπογραφές για την απόκτηση της HSBC Μάλτας

Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία
«Θα απογειωθούμε» 16.09.25

Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία

Ο Νετανιάχου απέδωσε την πτώση του χρηματιστηρίου σε «παρεξήγηση». Και απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τους «περιορισμούς» -όχι απομόνωση- που υφίσταται η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης
Κόσμος 16.09.25

Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης

Ο 71χρονος Τζορτζ Ζιν φέρεται να είπε σε αστυνομικό «Εγώ τον πυροβόλησα, πυροβολήστε με» και με την προσαγωγή του να έδωσε χρόνο στον αληθινό δολοφόνο να διαφύγει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή
Κόσμος 16.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή

Απόψε αναμένεται να γίνει η απαγγελία των κατηγοριών εις βάρος του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της
Κατακερματισμός 16.09.25

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου 6-9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τους ακροδεξιούς Πατριώτες και την Αριστερά

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο – Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη
Δείτε βίντεο 16.09.25

Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο - Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη

Η Ουκρανία λέει ότι το κτήριο αφορούσε τον τομέα της Παιδείας. Αν ισχύει, τότε το εν λόγω πλήγμα αντιβαίνει στο ρωσικό δόγμα περί μη επίθεσης σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία
Πιθανά τα ισόβια 16.09.25

Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία

Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare. Παραμένει η ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία
Κάρολ Ναβρότσκι 16.09.25

Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις με τη Γερμανία, ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας απαιτεί από το Βερολίνο να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»
Ιστορική δήλωση 16.09.25

Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»

Είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβαίνει σε τέτοιο χαρακτηρισμό για το Ισραήλ μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ

Σύνταξη
Σόφια: Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό το 2020
Ένταλμα Interpol 16.09.25

Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020

Φέρεται ως ιδιοκτήτης του Rhosus, το οποίο μετέφερε στο λιμάνι της Βηρυτού το νιτρικό αμμώνιο που εξερράγη και σκότωσε πάνω από 200 ανθρώπους - Η σύλληψη έγινε στη Σόφια βάσει εντάλματος της Interpol

Σύνταξη
Φυλακές Κύπρου: Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου για να τον εκβιάζουν
Φρίκη 16.09.25

Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου στην Κύπρο για να τον εκβιάζουν

Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, που φέρονται να μην επενέβησαν παρότι γνώριζαν τι συνέβαινε στις φυλακές, εμπλέκονται στην υπόθεση - Προσπάθειες υποβάθμισης από την αρμόδια Διεύθυνση και την Αστυνομία

Σύνταξη
