Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζοντας την εκστρατεία του ενάντια σε αυτό που αποκαλεί «διαβρωτική ιδεολογία» στα αμερικανικά μουσεία, έδωσε εντολή να αποσυρθεί από εθνικό πάρκο μια συγκλονιστική εικόνα ενός πρώην σκλάβου, όπου η πλάτη του είναι σημαδεμένη από το ανεξίτηλο αποτύπωμα της βίας.

Η είδηση αποκαλύφθηκε από την Washington Post το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί ποιο πάρκο θα επηρεαστεί πρώτο. Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, η οδηγία αφορά «πολλαπλά» εθνικά πάρκα και επικεντρώνεται σε εκθέματα και πινακίδες που αναφέρονται στη δουλεία.

«Η Μαστιγωμένη Πλάτη»

Η φωτογραφία, τραβηγμένη το 1863, παρουσιάζει έναν άνδρα –γνωστό πιθανότατα ως Πίτερ– ο οποίος είχε δραπετεύσει από φυτεία στη Λουιζιάνα. Οι γιατροί που τον εξέτασαν αποκάλυψαν τις βαριές ουλές που είχαν σχηματιστεί στην πλάτη του από αλλεπάλληλους ξυλοδαρμούς. Η εικόνα, που δημοσιεύτηκε τότε ευρέως, λειτούργησε ως συγκλονιστική μαρτυρία για τις βάναυσες και ανήθικες πράξεις που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας του θεσμού της δουλείας. Σήμερα είναι γνωστή ως The Scourged Back («Η Μαστιγωμένη Πλάτη») και θεωρείται εμβληματική για την εποχή της. Εκδοχές της βρίσκονται σε συλλογές σημαντικών μουσείων, ενώ καλλιτέχνες όπως ο Άρθουρ Τζάφα την έχουν αξιοποιήσει σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα, η εντολή του Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει μεταξύ άλλων το Harpers Ferry National Historic Park στη Δυτική Βιρτζίνια, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και ο χώρος President’s House στη Φιλαδέλφεια.

Νωρίτερα, τον Μάρτιο, με άλλο εκτελεστικό διάταγμα για τα μουσεία του Smithsonian, ο Τραμπ είχε κατηγορήσει το Independence National Historical Park ότι παρουσιάζει την εικόνα μιας «υποτίθεται ρατσιστικής Αμερικής». Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πάρκων δήλωσε στην WP ότι τα εκθέματα επανεξετάζονται, τονίζοντας πως η υπερβολική εστίαση στις σκοτεινές σελίδες της ιστορίας χωρίς παράλληλη αναφορά στην πρόοδο της χώρας «μπορεί να παραπλανήσει αντί να διαφωτίσει».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επιτίθεται σε εκθέσεις σχετικές με τη δουλεία. Τον περασμένο Αύγουστο είχε υποστηρίξει ότι τα μουσεία του Smithsonian «υπερτονίζουν το πόσο κακή ήταν η δουλεία», χαρακτηρίζοντάς τα «εκτός ελέγχου».