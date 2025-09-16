Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία
Η κυβέρνηση Τραμπ αφαιρεί τη φωτογραφία The Scourged Back, που δείχνει τις ουλές πρώην σκλάβου, από εθνικά πάρκα, στο πλαίσιο εκστρατείας περιορισμού «αρνητικών» εικόνων της ιστορίας.
- Θραύσματα αρχαίων συγκρούσεων σφηνώθηκαν βαθιά στο εσωτερικό του Αρη
- Eurostat: Αύξηση 10,1% στο κόστος εργασίας στην Ελλάδα στο β’ τρίμηνο
- Συνελήφθη 41χρονος που κλείδωσε σπίτι τη σύζυγό του - Δεύτερη σύλληψη έπειτα από ενεργοποίηση panic button
- Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζοντας την εκστρατεία του ενάντια σε αυτό που αποκαλεί «διαβρωτική ιδεολογία» στα αμερικανικά μουσεία, έδωσε εντολή να αποσυρθεί από εθνικό πάρκο μια συγκλονιστική εικόνα ενός πρώην σκλάβου, όπου η πλάτη του είναι σημαδεμένη από το ανεξίτηλο αποτύπωμα της βίας.
Η είδηση αποκαλύφθηκε από την Washington Post το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί ποιο πάρκο θα επηρεαστεί πρώτο. Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, η οδηγία αφορά «πολλαπλά» εθνικά πάρκα και επικεντρώνεται σε εκθέματα και πινακίδες που αναφέρονται στη δουλεία.
«Η Μαστιγωμένη Πλάτη»
Η φωτογραφία, τραβηγμένη το 1863, παρουσιάζει έναν άνδρα –γνωστό πιθανότατα ως Πίτερ– ο οποίος είχε δραπετεύσει από φυτεία στη Λουιζιάνα. Οι γιατροί που τον εξέτασαν αποκάλυψαν τις βαριές ουλές που είχαν σχηματιστεί στην πλάτη του από αλλεπάλληλους ξυλοδαρμούς. Η εικόνα, που δημοσιεύτηκε τότε ευρέως, λειτούργησε ως συγκλονιστική μαρτυρία για τις βάναυσες και ανήθικες πράξεις που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας του θεσμού της δουλείας. Σήμερα είναι γνωστή ως The Scourged Back («Η Μαστιγωμένη Πλάτη») και θεωρείται εμβληματική για την εποχή της. Εκδοχές της βρίσκονται σε συλλογές σημαντικών μουσείων, ενώ καλλιτέχνες όπως ο Άρθουρ Τζάφα την έχουν αξιοποιήσει σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.
Όπως ανέφερε η εφημερίδα, η εντολή του Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει μεταξύ άλλων το Harpers Ferry National Historic Park στη Δυτική Βιρτζίνια, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και ο χώρος President’s House στη Φιλαδέλφεια.
Νωρίτερα, τον Μάρτιο, με άλλο εκτελεστικό διάταγμα για τα μουσεία του Smithsonian, ο Τραμπ είχε κατηγορήσει το Independence National Historical Park ότι παρουσιάζει την εικόνα μιας «υποτίθεται ρατσιστικής Αμερικής». Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πάρκων δήλωσε στην WP ότι τα εκθέματα επανεξετάζονται, τονίζοντας πως η υπερβολική εστίαση στις σκοτεινές σελίδες της ιστορίας χωρίς παράλληλη αναφορά στην πρόοδο της χώρας «μπορεί να παραπλανήσει αντί να διαφωτίσει».
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επιτίθεται σε εκθέσεις σχετικές με τη δουλεία. Τον περασμένο Αύγουστο είχε υποστηρίξει ότι τα μουσεία του Smithsonian «υπερτονίζουν το πόσο κακή ήταν η δουλεία», χαρακτηρίζοντάς τα «εκτός ελέγχου».
- Αχτσιόγλου: ««Η Αριστερά περνάει κρίση γενικώς – Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων»
- Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η σκληρή πολιτική ρητορική πυροδοτεί τη βία, σύμφωνα με δημοσκόπηση
- Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ
- Κηφισίας: Καραμπόλα με πέντε αυτοκίνητα στο Μαρούσι – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα
- Απίθανο στατιστικό: O Ρούμπεν Αμορίμ είναι ο χειρότερος προπονητής των τελευταίων 80 ετών στη Γιουνάιτεντ (pics)
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη σεξουαλική επίθεση 32χρονου σε ανήλικη στο Αιγάλεω
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις