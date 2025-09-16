magazin
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
16.09.2025 | 15:05
Φωτιά στην Άνδρο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
16.09.2025 | 15:09
Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στο Μαρούσι – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία
Culture Live 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:49

Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία

Η κυβέρνηση Τραμπ αφαιρεί τη φωτογραφία The Scourged Back, που δείχνει τις ουλές πρώην σκλάβου, από εθνικά πάρκα, στο πλαίσιο εκστρατείας περιορισμού «αρνητικών» εικόνων της ιστορίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζοντας την εκστρατεία του ενάντια σε αυτό που αποκαλεί «διαβρωτική ιδεολογία» στα αμερικανικά μουσεία, έδωσε εντολή να αποσυρθεί από εθνικό πάρκο μια συγκλονιστική εικόνα ενός πρώην σκλάβου, όπου η πλάτη του είναι σημαδεμένη από το ανεξίτηλο αποτύπωμα της βίας.

Η είδηση αποκαλύφθηκε από την Washington Post το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί ποιο πάρκο θα επηρεαστεί πρώτο. Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, η οδηγία αφορά «πολλαπλά» εθνικά πάρκα και επικεντρώνεται σε εκθέματα και πινακίδες που αναφέρονται στη δουλεία.

Ντόναλντ Τραμπ

«Η Μαστιγωμένη Πλάτη»

Η φωτογραφία, τραβηγμένη το 1863, παρουσιάζει έναν άνδρα –γνωστό πιθανότατα ως Πίτερ– ο οποίος είχε δραπετεύσει από φυτεία στη Λουιζιάνα. Οι γιατροί που τον εξέτασαν αποκάλυψαν τις βαριές ουλές που είχαν σχηματιστεί στην πλάτη του από αλλεπάλληλους ξυλοδαρμούς. Η εικόνα, που δημοσιεύτηκε τότε ευρέως, λειτούργησε ως συγκλονιστική μαρτυρία για τις βάναυσες και ανήθικες πράξεις που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας του θεσμού της δουλείας. Σήμερα είναι γνωστή ως The Scourged Back («Η Μαστιγωμένη Πλάτη») και θεωρείται εμβληματική για την εποχή της. Εκδοχές της βρίσκονται σε συλλογές σημαντικών μουσείων, ενώ καλλιτέχνες όπως ο Άρθουρ Τζάφα την έχουν αξιοποιήσει σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα, η εντολή του Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει μεταξύ άλλων το Harpers Ferry National Historic Park στη Δυτική Βιρτζίνια, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και ο χώρος President’s House στη Φιλαδέλφεια.

Νωρίτερα, τον Μάρτιο, με άλλο εκτελεστικό διάταγμα για τα μουσεία του Smithsonian, ο Τραμπ είχε κατηγορήσει το Independence National Historical Park ότι παρουσιάζει την εικόνα μιας «υποτίθεται ρατσιστικής Αμερικής». Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πάρκων δήλωσε στην WP ότι τα εκθέματα επανεξετάζονται, τονίζοντας πως η υπερβολική εστίαση στις σκοτεινές σελίδες της ιστορίας χωρίς παράλληλη αναφορά στην πρόοδο της χώρας «μπορεί να παραπλανήσει αντί να διαφωτίσει».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επιτίθεται σε εκθέσεις σχετικές με τη δουλεία. Τον περασμένο Αύγουστο είχε υποστηρίξει ότι τα μουσεία του Smithsonian «υπερτονίζουν το πόσο κακή ήταν η δουλεία», χαρακτηρίζοντάς τα «εκτός ελέγχου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Έκθεση Ντράγκι: Τι έχει γίνει έναν χρόνο μετά

Έκθεση Ντράγκι: Τι έχει γίνει έναν χρόνο μετά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Τράπεζες
Deutsche Bank: Οι 7 απαντήσεις που θα δείξουν το μέλλον των ελληνικών τραπεζών

Deutsche Bank: Οι 7 απαντήσεις που θα δείξουν το μέλλον των ελληνικών τραπεζών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση
Culture Live 16.09.25

Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση

Συναυλία των Bob Vylan στην Ολλανδία ακυρώθηκε μετά από σχόλια του Μπόμπι Βίλαν για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, πυροδοτώντας νέο κύκλο αντιδράσεων για την ελευθερία λόγου

Σύνταξη
«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν
Βαναυσότητα 15.09.25

«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν

«Ένας φιλικός, ήρεμος ερημίτης ονόματι Εντ Γκέιν ζούσε ήσυχα σε μια ερειπωμένη φάρμα, κρύβοντας ένα σπίτι φρίκης», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της νέας σεζόν του «Monster», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού
«Οικογένεια» 15.09.25

Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού

 «Ένας χρόνος σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο σπουδαίος Ντίνος Καρύδης. Τον θυμόμαστε με ένα αφιέρωμα με ξεχωριστές του στιγμές στη Φίνος Φιλμ», ανέφερε σε ανάρτηση της η θρυλική εταιρεία παραγωγής.

Σύνταξη
Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός
Κούρσα 14.09.25

Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός

Η ταινία Hamnet, σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, κερδίζοντας το πολυπόθητο Βραβείο Κοινού. Η διάκριση αυτή θεωρείται προάγγελος για τα βραβεία Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αχτσιόγλου: ««Η Αριστερά περνάει κρίση γενικώς – Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων»
«Απαιτείται συνεννόηση» 16.09.25

«Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων» - Για κρίση στην Αριστερά μιλάει η Αχτσιόγλου, τι λέει για Τσίπρα

Η κρίση δεν αφήνει ανέγγιχτη τη Νέα Αριστερά, τονίζει η βουλευτής της, Έφη Αχτσιόγλου - Το κόμμα Τσίπρα «είναι ενεργό σενάριο αλλά δεν μπορώ να επικροτήσω ούτε να απορρίψω κάτι που δεν έχει υπάρξει»

Σύνταξη
Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
Πάει για ρεκόρ; 16.09.25

Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Σίντνεϊ Σουίνι έχει την ευκαιρία να γίνει και το πιο ακριβοπληρωμένο. Αρκεί να πει «ναι» στην πρόταση του Μπόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σόφια: Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό το 2020
Ένταλμα Interpol 16.09.25

Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020

Φέρεται ως ιδιοκτήτης του Rhosus, το οποίο μετέφερε στο λιμάνι της Βηρυτού το νιτρικό αμμώνιο που εξερράγη και σκότωσε πάνω από 200 ανθρώπους - Η σύλληψη έγινε στη Σόφια βάσει εντάλματος της Interpol

Σύνταξη
Σπυρίδων Μαρινάτος: Δεν ήταν εύκολο να τον πλησιάσει κανείς
Ένας «θεατρικός συγγραφέας» 16.09.25

Σπυρίδων Μαρινάτος: Αστικό ήθος

Συνέπεια πράξεων, σταθερότητα χαρακτήρα, προσήλωση στους νόμους της πολιτείας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φυλακές Κύπρου: Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου για να τον εκβιάζουν
Φρίκη 16.09.25

Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου στην Κύπρο για να τον εκβιάζουν

Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, που φέρονται να μην επενέβησαν παρότι γνώριζαν τι συνέβαινε στις φυλακές, εμπλέκονται στην υπόθεση - Προσπάθειες υποβάθμισης από την αρμόδια Διεύθυνση και την Αστυνομία

Σύνταξη
Καρυστιανού: Όταν μάχεσαι για τη δικαίωση του παιδιού σου δεν υπάρχουν όρια
Μονόδρομος το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 16.09.25

Καρυστιανού: Όταν μάχεσαι για τη δικαίωση του παιδιού σου δεν υπάρχουν όρια

Η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της εξέφρασε την αγωνία της για την επερχόμενη δίκη καθώς οι κατηγορίες βαραίνουν κάποιους υπαλλήλους και όχι τους βασικούς υπεύθυνους

Σύνταξη
Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)
Στίβος 16.09.25

Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή: «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής, μία μέρα μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ανέβηκε στο βάθρο για την απονομή και μίλησε για την τεράστια επιτυχία του.

Σύνταξη
Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream
Vivid Entertainment 16.09.25

Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream

Το podcast «JennaWorld» αναδεικνύει την «ξακουστή Jenna Jameson και τις ένδοξες μέρες του πορνό» χωρίς να παραλείπει το «φάσμα από την ενδυνάμωση στην εκμετάλλευση που διέσχιζαν οι πορνοστάρ» όπως εξηγεί η δημοσιογράφος Molly Lambert στους New York Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή
Τα Νέα της Αγοράς 16.09.25

Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή

Οργανώνουμε την καθημερινότητά μας, προστατεύοντας αποτελεσματικά όσα έχουν αξία, από την υγεία και το σπίτι, μέχρι το αυτοκίνητο και το τετράποδο μέλος της οικογένειας.

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ ή δεν εννοεί αυτά που τάζει ή θα αυξήσει τους φόρους – Τι είπε για Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Νέα επίθεση από Π. Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ - Η προκλητική απάντηση για τη Σεμερτζίδου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνέχισε τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και βάζοντας στο στόχαστρο το πρόγραμμα του κόμματος - Τι είπε, για ΟΠΕΚΕΠΕ και Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο