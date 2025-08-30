Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Η ένταση γύρω από το Smithsonian κορυφώθηκε στις 28 Αυγούστου, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε στον Λευκό Οίκο τον γενικό γραμματέα του ιδρύματος, Λόνι Μπαντς, για ένα ιδιωτικό γεύμα, σύμφωνα με τους New York Times.

Η συνάντηση έγινε στον απόηχο της επιστολής της κυβέρνησης που απαιτούσε εντός 120 ημερών την αναθεώρηση εκθεμάτων σε οκτώ μουσεία, βάσει της εκτελεστικού διατάγματος «Restoring Truth and Sanity to American History».

Το εν λόγω διάταγμα στοχεύει στον περιορισμό εκθεμάτων και υλικού που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, προβάλλουν «διχαστικές» ή «ιδεολογικά φορτισμένες» αφηγήσεις, όπως ζητήματα δουλείας, φυλετικών ανισοτήτων, φύλου και μετανάστευσης. Την εποπτεία της εφαρμογής έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η νομικός Λίντσεϊ Χάλιγκαν.

Tι συζητήθηκε

Η αναφορά των ΝΥΤ δεν περιλάμβανε λεπτομέρειες για το τι συζήτησαν ο Μπαντς και ο Τραμπ κατά την διάρκεια του γεύματος. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στους ΝΥΤ ότι η συνάντηση ήταν «παραγωγική και φιλική», ενώ εκπρόσωπος του Smithsonian δεν απάντησε.

Σύμφωνα με την Washington Post, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε το ζήτημα της συμμόρφωσης του Smithsonian με τις κυβερνητικές εντολές, χωρίς όμως να παραλύσει η λειτουργία του οργανισμού. Παρούσα ήταν και η Λίντσεϊ Χάλιγκαν.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα το Smithsonian ως «εκτός ελέγχου», επειδή –όπως δήλωσε– εστιάζει υπερβολικά στις σκοτεινές πτυχές της ιστορίας, αντί να αναδεικνύει την «αμερικανική επιτυχία και ενότητα». Σύμφωνα με το People, ο πρόεδρος χαρακτήρισε υπερβολική την έμφαση στη δουλεία, ενώ τόνισε ότι η δημόσια ιστορία πρέπει να εμπνέει και όχι να διχάζει.

Από την πλευρά του, ο Λόνι Μπαντς, πρώην διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Αφροαμερικανικής Ιστορίας, υπερασπίστηκε τη δέσμευση του Smithsonian στην επιστημονική ακεραιότητα και στη σχολαστική έρευνα. Όπως μεταδίδει η Washington Post, διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει συνεργασία με την κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας όμως πως «η ακρίβεια και το πλήρες εύρος της ιστορίας δεν πρόκειται να θυσιαστούν».

Οι αντιδράσεις

Η αντίδραση του καλλιτεχνικού και ακαδημαϊκού κόσμου ήταν άμεση. Σύμφωνα με τον Guardian, πολλοί μελετητές και επιμελητές χαρακτήρισαν την πρωτοβουλία του Τραμπ απόπειρα λογοκρισίας που επιδιώκει να εξωραΐσει την αμερικανική ιστορία και να φιμώσει αφηγήσεις γύρω από τις κοινωνικές και φυλετικές προκλήσεις. Το San Francisco Chronicle επεσήμανε ότι ακριβώς αυτά τα «ενοχλητικά» εκθέματα είναι που κάνουν το Smithsonian πολύτιμο για τη δημοκρατία.

Η έκβαση της υπόθεσης θεωρείται καθοριστική για το πώς θα παρουσιαστεί η αμερικανική ιστορία ενόψει της 250ής επετείου των Ηνωμένων Πολιτειών.