Σημαντική είδηση:
16.09.2025 | 06:50
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος - Απομακρύνθηκε ηλικιωμένος
Τραμπ: Προαναγγέλλει αγωγή κατά των New Yokr Times ύψους… 15 δισ. δολαρίων
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:01

Τραμπ: Προαναγγέλλει αγωγή κατά των New Yokr Times ύψους… 15 δισ. δολαρίων

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση, όπως συνηθίζει, στα social media - Υποστηρίζει ότι η εφημερίδα έχει συκοφαντήσει τον ίδιο και την οικογένειά του χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα καταθέσει αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της εφημερίδας The New York Times, κατηγορώντας την για δυσφήμιση και συκοφαντία και για το ότι λειτουργεί ως «φερέφωνο» του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει την περασμένη εβδομάδα να μηνύσει την εφημερίδα, μετά τη δημοσίευση άρθρων σχετικά με την ευχετήρια κάρτα και το σκίτσο με σεξουαλικό υπονοούμενο που είχε στείλει στον Τζέφρι Έπσταϊν για τα 50ά του γενέθλια το 2003. Η ευχετήρια κάρτα φέρει την υπογραφή του Τραμπ με τον ίδιο να αρνείται την αυθεντικότητά της.

Σε μια ανάρτηση που δημοσίευσε χθες το βράδυ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο πρόεδρος κατηγόρησε τους New York Times ότι προχώρησε σε ψευδείς δηλώσεις για τον ίδιο, την οικογένειά του και τις επιχειρήσεις του, χωρίς όμως να αναφερθεί λεπτομερώς στις κατηγορίες, όπως μεταδίδει το CNN.

«Σήμερα, έχω τη μεγάλη τιμή να ασκήσω αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση και συκοφαντία κατά της εφημερίδας The New York Times», έγραψε ο Τραμπ.

«Οι New York Times έχουν το ελεύθερο να με συκοφαντούν, να με δυσφημούν και να με διασύρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αυτό σταματάει, ΤΩΡΑ!», πρόσθεσε, επισημαίνοντας την υποστήριξη της εφημερίδας προς την Κάμαλα Χάρις κατά τις τελευταίες προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο πόλεμος στα ΜΜΕ συνεχίζεται

Ο Τραμπ έχει κινηθεί κι άλλες φορές εναντίον μεγάλων μέσων ενημέρωσης.

Σε καταγγελία που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Τάμπα, οι δικηγόροι του Τραμπ κατηγόρησαν την εφημερίδα για σκόπιμη πρακτική «ψευδών, κακόβουλων, δυσφημιστικών και υποτιμητικών» δημοσιευμάτων με στόχο να υπονομεύσουν την προεκλογική εκστρατεία και την κληρονομιά του Τραμπ.

Η καταγγελία παραθέτει προηγούμενα παραδείγματα αγωγών που άσκησαν οι δικηγόροι του Τραμπ κατά του ABC News της Disney και του CBS News της Paramount Global.

Παραθέτει επίσης μια αγωγή που ασκήθηκε τον Ιούλιο κατά της εφημερίδας The Wall Street Journal και των δημοσιογράφων που έγραψαν ένα άρθρο σχετικά με τη συλλογή επιστολών που δόθηκαν ως δώρο στον Επστάιν. Ένας εκπρόσωπος της Dow Jones, της μητρικής εταιρείας της Journal, δήλωσε τότε: «Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην αυστηρότητα και την ακρίβεια των ρεπορτάζ μας και θα υπερασπιστούμε σθεναρά κάθε αγωγή».

Στην τελευταία αγωγή εναντίον των ΝΥΤ, οι δικηγόροι του Τραμπ αναφέρουν ότι «η ζημία που προκλήθηκε στη φήμη του σε αυτή την υπόθεση ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια» και επιβεβαιώνουν ότι ζητούν αποζημίωση τουλάχιστον 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Economy
Υπερπλεονάσματα: Η δημοσιονομική υπερ-πειθαρχία προκαλεί επιχειρηματική ασφυξία

Υπερπλεονάσματα: Η δημοσιονομική υπερ-πειθαρχία προκαλεί επιχειρηματική ασφυξία

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Ρωσία: Καμία συζήτηση για πιθανότητα συνόδου ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Ουάσινγκτον
Δηλώσεις Ριαμπκόφ 16.09.25

Καμία συζήτηση για πιθανότητα συνόδου ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Ουάσινγκτον, λέει ο αναπληρωτής Ρώσος ΥΠΕΞ

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιοχές και τη Μαύρη Θάλασσα - Οι δηλώσεις του Ριαμπκόφ φανερώνουν το τέλμα στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Γάζα: Αδιάκοποι φονικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ με την ακλόνητη στήριξη των ΗΠΑ – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς
«Εξόντωση. Γενοκτονία» 16.09.25

Γάζα: Αδιάκοποι φονικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ με την ακλόνητη στήριξη των ΗΠΑ – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς

«Η Γάζα καίγεται. Ο ισραηλινός στρατός χτυπά με σιδηρά πυγμή», θριαμβολογεί ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κάτζ - Ο Ρούμπιο εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ρούμπιο: Στο Κατάρ για νέες συνομιλίες – «Υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για συμφωνία εκεχειρίας
Λίγες ελπίδες 16.09.25

Στο Κατάρ για νέες συνομιλίες ο Ρούμπιο - «Υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για συμφωνία εκεχειρίας

Ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε το Ισραήλ, χωρίς να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ και την ώρα που οι IDF ξεκίνησαν χερσαίες επιχειρήσεις για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Πολωνία: Πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, δηλώνει ο πρόεδρος Ναβρότσκι
Κόσμος 16.09.25

Πολεμικές ιαχές από τον Πολωνό πρόεδρο - Πυρά κατά Πούτιν, ζητά από το ΝΑΤΟ «να ενισχύσει την αποτροπή»

Ο πρόεδρος Ναβρότσκι κάλεσε το NATO να ενισχύσει την αποτροπή του, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του από drones, που η Πολωνία και οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία

Σύνταξη
Το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», η ακροδεξιά επέλαση στη δυτική Γερμανία και ο γρίφος της εργατικής τάξης
Κρίσιμη καμπή 16.09.25

Το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», η ακροδεξιά επέλαση στη δυτική Γερμανία και ο γρίφος της εργατικής τάξης

Μέσω του πάλαι ποτέ προπυργίου των Σοσιαλδημοκρατών, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία αποκτά «ρίζες» και στα δυτικά της χώρας, κερδίζοντας την ψήφο των εργατών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εμπειρογνώμονες ΟΗΕ: Πέρα από την γενοκτονία στη Γάζα το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την οικονομία στα παλαιστινιακά εδάφη
Εμπειρογνώμονες ΟΗΕ 16.09.25

Πέρα από την γενοκτονία στη Γάζα το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την οικονομία στα παλαιστινιακά εδάφη

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη δεν σκοτώνουν μόνο ανθρώπους, αλλά καταστρέφουν την οικονομία και τα μέσα διαβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ντόχα: Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσουν το Ισραήλ
Ντόχα 16.09.25

Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου προς ΗΠΑ: Σταματήστε το Ισραήλ

Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ ώστε να βάλει τέλος σε ενέργειες όπως αυτήν στην Ντόχα, επισημαίνουν οι έξι μοναρχίες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν από την Κολομβία «την πιστοποίηση» του συμμάχου στον αγώνα κατά των ναρκωτικών
Γουστάβο Πέτρο 16.09.25

Οι ΗΠΑ δεν θεωρούν σύμμαχο την Κολομβία στον αγώνα κατά των ναρκωτικών

«Οι ΗΠΑ μας αφαίρεσαν την πιστοποίηση» του συμμάχου στον αγώνα κατά των ναρκωτικών, δήλωσε ο Γουστάβο Πέτρο στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου της Κολομβίας.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς εγκαινιάζει συναγωγή στο Μόναχο και εγγυάται την ασφάλεια των Εβραίων
Κόσμος 16.09.25

Ο Μερτς εγγυάται την ασφάλεια των Εβραίων

Ο Φρίντριχ Μερτς εγκαινίασε την πρώην κεντρική συναγωγή του Μονάχου, η οποία χτίστηκε το 1931 και καταστράφηκε από τους Ναζί στη Νύχτα των Κρυστάλλων το 1938.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση – Σφοδροί βομβαρδισμοί και κάτοικοι παγιδευμένοι στα συντρίμμια
Σφοδροί βομβαρδισμοί 16.09.25

Αρχισε η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ και η σφαγή στη Γάζα

Η ισραηλινή χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της Γάζας ξεκίνησε, τη στιγμή που αξιωματούχος του ΟΗΕ κάνει λόγο για χρήση μη συμβατικών όπλων από το Ισραήλ με στόχο την εθνοκάθαρση της περιοχής.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις
Υπέγραψε διάταγμα 16.09.25

Ο Τραμπ στέλνει την εθνοφρουρά στο Μέμφις

Προεδρικό διάταγμα για την αποστολή της εθνοφρουράς στο Μέμφις υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η πάταξη του εγκλήματος με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δεν έχει λάβει ακόμη θεωρήσεις εισόδου από τις ΗΠΑ για τη ΓΣ του ΟΗΕ
«Ανησυχητική» καθυστέρηση 16.09.25

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη χορηγήσει βίζα στη Βραζιλία για τη ΓΣ του ΟΗΕ

«Ανησυχητική» κρίνει ο ΟΗΕ την καθυστέρηση από τις ΗΠΑ χορήγησης βίζας στη Βραζιλία προκειμένου η αντιπροσωπεία της να λάβει μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Ιταλία: Συγκλονισμένη η χώρα από αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού
Μέχρι να γίνει το κακό 16.09.25

Συγκλονισμένη η Ιταλία από αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού

Ο 14χρονος Πάολο Μέντικο οδηγήθηκε στην αυτοκτονία, με την οικογένειά του να αναφέρει πως ήταν θύμα εκφοβισμού και το σχολείο ήταν ενήμερο για αυτό. Ο αδερφός του έγραψε γράμμα στη Μελόνι και τον Πάπα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»
Εκθαμβωτικό 16.09.25

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Βρετανού γλύπτη, Anish Kapoor, συνδυάζει την τέχνη με την αρχιτεκτονική, δημιουργώντας παράλληλα ένα σημαντικό έργο υποδομής για την πόλη της νότιας Ιταλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας: Στην Ουάσινγκτον για σημαντικές επαφές – Η κομβική συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του
Σημαντικές επαφές 16.09.25

Στην Ουάσινγκτον για θέματα ναυτιλίας και ενέργειας ο Κικίλιας - Η συνάντηση με τον Αμερικανό υπ. Μεταφορών

Με φορείς που εμπλέκονται άμεσα με τη ναυτιλία, τα ναυπηγεία και την ενεργειακή πολιτική θα συναντηθεί μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Βραζιλία: Ώρα μηδέν για το δάσος του Αμαζονίου – Έχει χάσει επιφάνεια βλάστησης ίση με την Ισπανία
Ώρα μηδέν 16.09.25

Το δάσος του Αμαζονίου πλησιάζει σε «σημείο χωρίς επιστροφή» - Έχει χάσει επιφάνεια βλάστησης ίση με την Ισπανία

Το μεγαλύτερο μέρος του δάσους του Αμαζονίου βρίσκεται στη Βραζιλία που καλείται να πάρει πρωτοβουλία για να σταματήσει την καταστροφή που θα έχει δραματικές συνέπειες για όλον τον πλανήτη

Σύνταξη
Πολωνία: Πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, δηλώνει ο πρόεδρος Ναβρότσκι
Κόσμος 16.09.25

Πολεμικές ιαχές από τον Πολωνό πρόεδρο - Πυρά κατά Πούτιν, ζητά από το ΝΑΤΟ «να ενισχύσει την αποτροπή»

Ο πρόεδρος Ναβρότσκι κάλεσε το NATO να ενισχύσει την αποτροπή του, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του από drones, που η Πολωνία και οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία

Σύνταξη
