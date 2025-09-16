Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα καταθέσει αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της εφημερίδας The New York Times, κατηγορώντας την για δυσφήμιση και συκοφαντία και για το ότι λειτουργεί ως «φερέφωνο» του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει την περασμένη εβδομάδα να μηνύσει την εφημερίδα, μετά τη δημοσίευση άρθρων σχετικά με την ευχετήρια κάρτα και το σκίτσο με σεξουαλικό υπονοούμενο που είχε στείλει στον Τζέφρι Έπσταϊν για τα 50ά του γενέθλια το 2003. Η ευχετήρια κάρτα φέρει την υπογραφή του Τραμπ με τον ίδιο να αρνείται την αυθεντικότητά της.

Σε μια ανάρτηση που δημοσίευσε χθες το βράδυ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο πρόεδρος κατηγόρησε τους New York Times ότι προχώρησε σε ψευδείς δηλώσεις για τον ίδιο, την οικογένειά του και τις επιχειρήσεις του, χωρίς όμως να αναφερθεί λεπτομερώς στις κατηγορίες, όπως μεταδίδει το CNN.

«Σήμερα, έχω τη μεγάλη τιμή να ασκήσω αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση και συκοφαντία κατά της εφημερίδας The New York Times», έγραψε ο Τραμπ.

«Οι New York Times έχουν το ελεύθερο να με συκοφαντούν, να με δυσφημούν και να με διασύρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αυτό σταματάει, ΤΩΡΑ!», πρόσθεσε, επισημαίνοντας την υποστήριξη της εφημερίδας προς την Κάμαλα Χάρις κατά τις τελευταίες προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο πόλεμος στα ΜΜΕ συνεχίζεται

Ο Τραμπ έχει κινηθεί κι άλλες φορές εναντίον μεγάλων μέσων ενημέρωσης.

Σε καταγγελία που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Τάμπα, οι δικηγόροι του Τραμπ κατηγόρησαν την εφημερίδα για σκόπιμη πρακτική «ψευδών, κακόβουλων, δυσφημιστικών και υποτιμητικών» δημοσιευμάτων με στόχο να υπονομεύσουν την προεκλογική εκστρατεία και την κληρονομιά του Τραμπ.

Η καταγγελία παραθέτει προηγούμενα παραδείγματα αγωγών που άσκησαν οι δικηγόροι του Τραμπ κατά του ABC News της Disney και του CBS News της Paramount Global.

Παραθέτει επίσης μια αγωγή που ασκήθηκε τον Ιούλιο κατά της εφημερίδας The Wall Street Journal και των δημοσιογράφων που έγραψαν ένα άρθρο σχετικά με τη συλλογή επιστολών που δόθηκαν ως δώρο στον Επστάιν. Ένας εκπρόσωπος της Dow Jones, της μητρικής εταιρείας της Journal, δήλωσε τότε: «Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην αυστηρότητα και την ακρίβεια των ρεπορτάζ μας και θα υπερασπιστούμε σθεναρά κάθε αγωγή».

Στην τελευταία αγωγή εναντίον των ΝΥΤ, οι δικηγόροι του Τραμπ αναφέρουν ότι «η ζημία που προκλήθηκε στη φήμη του σε αυτή την υπόθεση ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια» και επιβεβαιώνουν ότι ζητούν αποζημίωση τουλάχιστον 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.