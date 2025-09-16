Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»

Την ώρα που το κλίμα πόλωσης και διχασμού στις ΗΠΑ, οξύνεται ο Λευκός Οίκος, κατέστησε σαφή τη Δευτέρα την πρόθεσή του να καταστείλει αυτήν που χαρακτηρίζει «εσωτερική τρομοκρατία» της «αριστεράς», μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, παρότι το κίνητρο του φερόμενου ως δράστη παραμένει άγνωστο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς παρουσιάζοντας κατ’ εξαίρεση το δημοφιλές πόντκαστ του εκλιπόντα, ενίσχυσε τις φωνές για μια ευρεία επίθεση εναντίον των αριστερών ομάδων αναφέροντας ότι ο Κερκ «διαδραμάτισε μείζονα ρόλο» για να εκλεγεί ξανά στην προεδρία ο Τραμπ.

Απολύσεις

Ο Βανς ζήτησε εξάλλου να λογοδοτήσουν όσοι αναφέρονται επικριτικά στον δολοφονηθέντα Κερκ. «Να τους καταγγείλετε – και, έλεος, να το λέτε στον εργοδότη τους», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν πιστεύουμε στη βία για πολιτικούς λόγους, πιστεύουμε όμως στην ευπρέπεια», συνέχισε.

Πιλότοι, γιατροί, εκπαιδευτικοί αλλά και ένας υπάλληλος των Μυστικών Υπηρεσιών συγκαταλέγονται σε όσους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν λόγω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα που κρίθηκαν ακατάλληλες μετά τον θάνατο του Κερκ, όπως μεταδίδει το BBC.

Οι επικριτές των απολύσεων υποστηρίζουν ότι απειλείται η ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των εργαζομένων, αν και οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν ευρεία διακριτική ευχέρεια να τερματίσουν συμβάσεις.

Ο αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι «οι Αμερικανοί της Αριστεράς είναι πολύ πιο πιθανό να υπερασπιστούν ή να γιορτάσουν την πολιτική βία» και τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία ευπρέπεια στο να πανηγυρίζεις για μια πολιτική δολοφονία».

Και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες ζήτησαν τιμωρία όσων εκφράστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Ο βουλευτής Ράντι Φάιν από τη Φλόριντα ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι «θα απαιτήσει απολύσεις, διακοπή χρηματοδοτήσεων και αφαίρεση αδειών», ενώ η Νάνσι Μέις από τη Νότια Καρολίνα κάλεσε το υπουργείο Παιδείας να «παγώσει κάθε χρηματοδότηση σε σχολεία ή πανεπιστήμια» που δεν λαμβάνουν μέτρα.

Στοχοποίηση κινημάτων

Εκτός από τον Βανς και ο Στίβεν Μίλερ, στενός συνεργάτης του αμερικανού προέδρου, καταφέρθηκε εναντίον της αριστεράς. «Θα κατευθύνουμε όλη την οργή που αισθανόμαστε εναντίον της οργανωμένης εκστρατείας που οδήγησε σε αυτή τη δολοφονία, για να ξεριζώσουμε και να εξαρθρώσουμε αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα», είπε. «Πρόκειται για τεράστιο κίνημα εσωτερικής τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που θα συμμετάσχει την Κυριακή σε εκδήλωση για την απότιση φόρου τιμής στον Τσάρλι Κερκ σε στάδιο στην Αριζόνα (νοτιοδυτικά), δήλωσε πως σκοπεύει να εγγράψει το κίνημα «Antifa» στον κατάλογο των οργανώσεων εσωτερικής «τρομοκρατίας». «Είναι κάτι που θα κάνω αν έχω την υποστήριξη του κόσμου εδώ», είπε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια τελετής υπογραφής προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος, αναφερόμενος στα μέλη της κυβέρνησής του.

Αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα χρήσης της νομοθεσίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος για να διώκονται όσοι υποστηρίζουν οικονομικά διαδηλώσεις εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης ή εναντίον της πολιτικής του.

Σύμφωνα με το Reuters, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μιλούν για «συστηματική εκστρατεία μίσους από την Αριστερά» και ζητούν να αφαιρεθούν κρατικές άδειες, χρηματοδοτήσεις και προνόμια από όσους “διευκολύνουν την ακραία ρητορική”.

Στοχοποιούν μεταξύ άλλων το Open Society Foundations (του George Soros) και το Ford Foundation. Κατηγορούν τα ιδρύματα αυτά ότι ενισχύουν οικονομικά οργανισμούς και ΜΜΕ που, κατά τη γνώμη τους, έχουν εχθρική στάση απέναντι στον Κερκ άλλες προσωπικότητες της δεξιάς.

Αναφορές ότι ο φερόμενος δράστης ανήκε στη νεοναζιστική οργάνωση Groypers

Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι ο κατηγορούμενος Τάιλερ Ρόμπινσον φέρεται να ανήκε ή να ασπαζόταν όσα πρέσβευαν οι «Groypers», μια νεοναζιστική οργάνωση με επικεφαλής τον 27χρονο influencer Νικ Φουέντες που συναντήθηκαν μέσα από τα chats βίαιων βιντεοπαιχνιδιών και μισούσαν θανάσιμα τον Κερκ, γιατί… δεν ήταν αρκετά ρατσιστής.

Μάλιστα όπως αναφέρεται στην Telegraph ότι οι Groypers παρενοχλούσαν τον Kirk στις δημόσιες εκδηλώσεις του για χρόνια.

«O φερόμενος δράστης Τάιλερ Ρόμπινσον προέρχεται από οικογένεια Ρεπουμπλικάνων και του άρεσε να κυνηγάει. Ήταν προφανώς πολύ έμπειρος στη χρήση όπλων. Ήταν παίκτης βιντεοπαιχνιδιών και πολύ ενεργός στο διαδίκτυο. Χάραξε τους κάλυκες των σφαιρών του με φράσεις που αντανακλούν αυτό το διαδικτυακό πολιτισμικό περιβάλλον. Και ενώ οι πολιτικές του απόψεις μπορεί να ήταν κάποτε συντηρητικές, σε κάποιο σημείο απογοητεύτηκε από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, επειδή, όπως είπε σε έναν φίλο του, είχε αρχίσει να το βλέπει ως ελάχιστα διαφορετικό από το Δημοκρατικό Κόμμα, πολύ ικανοποιημένο με το σύστημα που ήθελε να καταστρέψει», αναφέρει ο καθηγητής και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των τρανς και των ιντερσεξ, Cary Gabriel Costello.

Ο ίδιος παραθέτει ομοιότητες της συμπεριφοράς του Ρόμπινσον με τους «Groypers», και ζητά να αντιμετωπιστεί με κριτική σκέψη η ρητορική Τραμπ για «εσωτερική τρομοκρατίας της αριστεράς».

Το DNA του υπόπτου

Το θύμα, με προφίλ χριστιανού λευκού εθνικιστή, παθιασμένου υπερασπιστή της παραδοσιακής οικογένειας, επιδιδόταν εν γνώσει του και συστηματική στην τακτική της πρόκλησης και είχε αποκτήσει εχθρούς — που του πρόσαπταν από ομοφοβία μέχρι ρατσισμό.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος, που δεν συνεργάζεται με τους αστυνομικούς οι οποίοι διενεργούν την έρευνα, αναμένεται να ακούσει να του απαγγέλλονται κατηγορίες αργότερα σήμερα από τη δικαιοσύνη στη Γιούτα.

Δείγματα DNA που βρέθηκαν κοντά στον τόπο του εγκλήματος ταιριάζουν με το γενετικό υλικό του Τάιλερ Ρόμπινσον, διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, του FBI, ο Κας Πατέλ.

Πέραν του όπλου με το οποίο διαπράχτηκε το έγκλημα, τουφέκι που βρέθηκε σχεδόν αμέσως, συγκεντρώθηκαν πολλά ακόμη τεκμήρια από την αστυνομία, ανάμεσά τους κατσαβίδι στον τόπο του εγκλήματος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. «Μπορώ να ανακοινώσω (…) πως τα ίχνη DNA στην πετσέτα με την οποία ήταν τυλιγμένο το όπλο και DNA στο κατσαβίδι ταιριάζουν με αυτά του υπόπτου που κρατάμε αυτή τη στιγμή», είπε ο Κας Πατέλ στο Fox News.

Ο επικεφαλής του FBI είπε επίσης πως ο φερόμενος ως δολοφόνος είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα διέπραττε τον φόνο. «Ο ύποπτος έγραψε, σε αδρές γραμμές, ‘έχω την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την αδράξω’», είπε, προσθέτοντας πως η ομοσπονδιακή αστυνομία έχει «αποδείξεις» για την ύπαρξη του σημειώματος με αυτό το περιεχόμενο, παρότι το κατέστρεψε στη συνέχεια.

«Μοιάζουν να υπήρχαν πολλά σήματα συναγερμού», ανέφερε στο Fox News ο δεύτερος τη τάξει στο FBI, ο Νταν Μποντζίνο, αναφερόμενος στο σημείωμα. Ασφαλώς υπήρχε «πρόθεση», συνέχισε και ανέφερε ακόμη πως φίλοι και μέλη της οικογένειας κατέθεσαν πως ο ύποπτος ήταν τελευταία πιο «πολιτικοποιημένος».