Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
in
Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 23:44
Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 22:22
Ξεβράστηκε και δεύτερο πτώμα άντρα στον Θερμαϊκό
Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 22:12
Νέος συναγερμός για πτήση drone στην Πολωνία
ΗΠΑ: O δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ φέρεται να ομολόγησε σε τσατ – Εγώ ήμουν
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 02:20

ΗΠΑ: O δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ φέρεται να ομολόγησε σε τσατ – Εγώ ήμουν

«Εγώ ήμουν»: Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φέρεται να ομολόγησε στο τσατ της εφαρμογής Discord. «Λυπάμαι για όλα αυτά», πρόσθεσε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Ο 22χρονος ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φαίνεται να έχει ομολογήσει σε φίλους του σε μια διαδικτυακή συνομιλία λίγο πριν παραδοθεί στις αρχές, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη συνομιλία και τα στιγμιότυπα οθόνης που έλαβε η εφημερίδα The Washington Post.

«Γεια σας παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας», ανέφερε ένα μήνυμα από έναν λογαριασμό που ανήκει στον ύποπτο, Τάιλερ Ρόμπινσον, στην διαδικτυακή πλατφόρμα Discord. «Ήμουν εγώ χθες στο UVU. Λυπάμαι για όλα αυτά».

Το μήνυμα στάλθηκε την Πέμπτη το βράδυ, περίπου δύο ώρες πριν οι αρχές ανακοινώσουν ότι ο Ρόμπινσον τέθηκε υπό κράτηση.

«Γεια σας παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας. Εγώ ήμουν χθες στο UVU. Λυπάμαι για όλα αυτά. Σε λίγα λεπτά θα παραδοθώ μέσω ενός φίλου μου σερίφη. Ευχαριστώ για όλες τις όμορφες στιγμές και τα γέλια, ήσασταν όλοι υπέροχοι, σας ευχαριστώ όλους για όλα.»

Ένα μέλος της συνομιλίας επιβεβαίωσε πως το μήνυμα ήταν από τον λογαριασμό του Ρόμπινσον

Ένα μέλος της ομαδικής συνομιλίας μοιράστηκε μια εικόνα της συνομιλίας με την εφημερίδα The Post και επιβεβαίωσε ότι προήλθε από τον λογαριασμό του Ρόμπινσον. Το άτομο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του και από φόβο για παρενόχληση.

Η Discord παρέδωσε ένα αντίγραφο του μηνύματος με την ομολογία στις αρχές, σύμφωνα με ένα άτομο που είναι εξοικειωμένο με την αλληλεπίδραση της εταιρείας με τις αρχές επιβολής του νόμου. Το μήνυμα στάλθηκε από τον λογαριασμό του Ρόμπινσον σε μια μικρή ιδιωτική ομάδα διαδικτυακών φίλων, είπε το άτομο.

Η Discord συνεργάζεται στενά με το FBI και τις τοπικές αρχές, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές δραστηριότητες του Ρόμπινσον στην πλατφόρμα, πρόσθεσε το άτομο. Η εταιρεία δήλωσε ότι μια εσωτερική έρευνα δεν βρήκε «καμία απόδειξη ότι ο ύποπτος σχεδίασε αυτό το περιστατικό ή προώθησε τη βία στην Discord».

Ο Ρόμπινσον συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα μετά από ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών , κατηγορούμενος για τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός από τους πιο εξέχοντες συντηρητικούς των ΗΠΑ σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου της Κοιλάδας της Γιούτα. Οι αρχές ανέφεραν ότι ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν φίλο, ο οποίος στη συνέχεια ενημέρωσε τις αρχές, λέγοντας ότι ο Ρόμπινσον είχε ομολογήσει ή υπονοήσει ότι διέπραξε το έγκλημα.

Οι αρχές στις ΗΠΑ είχαν αποκλεισμένους χώρους μέχρι και την Κυριακή.

Οι πρώτες αντιδράσεις στο άκουσμα της είδησης της δολοφονίας

Η συνομιλία στο Discord που κοινοποιήθηκε στην εφημερίδα The Post δείχνει τα μέλη της ομαδικής συνομιλίας να αντιδρούν στη δολοφονία του Κερκ την περασμένη Τετάρτη πριν γίνει γνωστό ότι ο Ρόμπινσον φέρεται να εμπλέκεται. Η ομάδα περιλάμβανε περίπου 30 άτομα, σύμφωνα με το άτομο που παρείχε τα screenshots.

«Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε», έγραψε ένας φίλος το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με μια εικόνα των μηνυμάτων. «Μόλις είδα το βίντεο, γαμώτο», έγραψε ένας άλλος χρήστης περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, προσθέτοντας για τον Κερκ: «Ο αδερφός δεν άξιζε να φύγει έτσι, είναι λυπηρό». Η απάντηση από τον λογαριασμό του Ρόμπινσον ήρθε την επόμενη μέρα με το μήνυμα που ανακοίνωνε «κακά νέα».

«Θα παραδοθώ μέσω ενός φίλου σερίφη σε λίγα λεπτά», συνέχιζε το μήνυμα, που δημοσιεύτηκε στις 7:57 μ.μ. τοπική ώρα στη Γιούτα. Ο Ρόμπινσον τέθηκε υπό κράτηση στις 10 μ.μ. εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με τον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ. Οι αρχές αναφέρουν ότι από τις συνεντεύξεις τους προκύπτει ότι ο Ρόμπινσον είχε γίνει «πιο πολιτικοποιημένος» τα τελευταία χρόνια και είχε επικρίνει τον Κερκ.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ (Ρεπουμπλικανός) δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι το κίνητρο του Ρόμπινσον εξακολουθεί να διερευνάται, αλλά ότι ο ύποπτος φαίνεται να είχε «αριστερή ιδεολογία» (σ.σ. Αντίθετα, ο Ρόμπινσον ανήκει σε οικογένεια Ρεπουμπλικανών και ήταν εξοικειωμένος με τα όπλα). Ο κυβερνήτης δήλωνε πως προσεύχονταν ο δολοφόνος του «Να είναι από άλλη πολιτεία ή ξένος», όμως τελικά «ήταν ένας από εμάς».

Προσευχήθηκαν για τον δράστη και την μετάνοιά του

Κανείς δεν απάντησε στον Ρόμπινσον εκείνο το βράδυ. Αλλά την επόμενη μέρα, ένας φίλος έγραψε ότι η φαινομενική ομολογία φαινόταν να είναι αληθινή. Ο φίλος ζήτησε από τα μέλη της ομάδας να «προσευχηθούν για τον Τάιλερ και τη μετάνοιά του» και στη συνέχεια στράφηκε στον Κερκ.

«Αν και η πολιτική του Τσάρλι Κερκ δεν ήταν αποδεκτή από ορισμένους, ζητώ να προσευχηθούμε όλοι για αυτόν και την οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», πρόσθεσε ο φίλος.

Η New York Times ανέφερε μια συζήτηση σε μια διαφορετική ομάδα συνομιλίας στο Discord νωρίτερα την ίδια μέρα. Σε αυτή τη συζήτηση, ο Ρόμπινσον αστειεύτηκε ότι ένας «σωσίας» προσπαθούσε να τον βάλει σε μπελάδες, αφού οι αρχές δημοσίευσαν φωτογραφίες ενός υπόπτου για πυροβολισμό που του έμοιαζε.

Ο Κοξ επιβεβαίωσε την ύπαρξη αυτής της συζήτησης την Κυριακή και είπε ότι οι φίλοι του Ρόμπινσον «δεν πίστευαν ότι ήταν πραγματικά αυτός» εκείνη τη στιγμή. Το άτομο που παρείχε άλλα μηνύματα Discord στην εφημερίδα The Post είπε ότι προέρχονται από διαφορετική ομάδα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Wall Street
Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq μετά τα σχόλια Τραμπ για την Κίνα

Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq μετά τα σχόλια Τραμπ για την Κίνα

Economy
Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Βραζιλία: Δεν έχει λάβει ακόμη θεωρήσεις εισόδου από τις ΗΠΑ για τη ΓΣ του ΟΗΕ
«Ανησυχητική» καθυστέρηση 16.09.25

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη χορηγήσει βίζα στη Βραζιλία για τη ΓΣ του ΟΗΕ

«Ανησυχητική» κρίνει ο ΟΗΕ την καθυστέρηση από τις ΗΠΑ χορήγησης βίζας στη Βραζιλία προκειμένου η αντιπροσωπεία της να λάβει μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Ιταλία: Συγκλονισμένη η χώρα από αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού
Μέχρι να γίνει το κακό 16.09.25

Συγκλονισμένη η Ιταλία από αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού

Ο 14χρονος Πάολο Μέντικο οδηγήθηκε στην αυτοκτονία, με την οικογένειά του να αναφέρει πως ήταν θύμα εκφοβισμού και το σχολείο ήταν ενήμερο για αυτό. Ο αδερφός του έγραψε γράμμα στη Μελόνι και τον Πάπα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ξαναχτύπησε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Μασκ – Παραλήρημα σε ακροδεξιά διαδήλωση στη Βρετανία [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Ξαναχτύπησε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Μασκ - Παραλήρημα σε ακροδεξιά διαδήλωση στη Βρετανία

Ο Κιρ Στάρμερ, ακολούθησε τους πολιτικούς και φορείς που ζήτησαν την πολιτική καταδίκη του Έλον Μασκ για την χρήση εμπρηστικού λόγου, ο οποίος είναι βέβαιο πως θα υποδαυλίσει την ακροδεξιά βία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις
Κόσμος 15.09.25

Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις

Δύο Λευκορώσοι έχουν συλληφθεί στην Πολωνία ως ύποπτοι για drone το οποίο πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια και το προεδρικό μέγαρο όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους
Στη Μεγάλη Βρετανία 15.09.25

Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους

Ζευγάρι στη Μεγάλη Βρετανία κρίθηκε ένοχο και καταδικάστηκε σε 14 έτη φυλάκισης, έκαστος, για τη δολοφονία της νεογέννητης κόρης τους

Σύνταξη
Πορτογαλία: Όρκες βύθισαν τουριστικό σκάφος – Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Όρκες επιτέθηκαν σε σκάφος και το βύθισαν - Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται το σκάφος να παρασύρεται από τις βίαιες επιθέσεις των φαλαινών οι οποίες χτυπούν το ιστιοφόρo την ώρα που βρισκόταν σε αυτόν τον θαλάσσιο χώρο στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Εν μέσω της Έκτακτης Αραβοϊσλαμικής Συνόδου για το Κατάρ, το Ισραήλ απειλεί τη Χαμάς
Κόσμος 15.09.25

Εν μέσω της Έκτακτης Αραβοϊσλαμικής Συνόδου για το Κατάρ, το Ισραήλ απειλεί τη Χαμάς

Η Σύνοδος έδωσε εντολή στο Κοινό Συμβούλιο Άμυνας να συνεδριάσει επειγόντως στη Ντόχα του Κατάρ για να ενεργοποιηθούν «μέτρα κοινής άμυνας» για τις χώρες του Κόλπου έναντι του Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία: Κόλαση φωτιάς σε μεγάλο διυλιστήριο – Η Ουκρανία επιτέθηκε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Κόλαση φωτιάς στη Ρωσία - Η Ουκρανία επιτέθηκε σε μεγάλο διυλιστήριο με μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Η μονάδα Kirishinefteorgsintez της πετρελαϊκής εταιρείας Surgutneftegaz, που είναι ένα από τα δύο κορυφαία διυλιστήρια της Ρωσία υπήρξε μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από την Ουκρανία

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις
«Οι Τόρις τελείωσαν» 15.09.25

Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις

Ένας κορυφαίος και έμπειρος Συντηρητικός, ο Ντάνι Κρούγκερ αποχώρησε για το ξενοφοβικό κόμμα Reform UK που εκπροσωπεί την ακροδεξιά, όντας ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που κάνει αυτή την διαδρομή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βία, σαδισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι
#Dubaiportapotty 15.09.25

Βία, σαδισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι

Μια έρευνα του BBC αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες σχετικά με έναν άνδρα που φέρεται να διευθύνει ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις πιο πλούσιες γειτονιές του Ντουμπάι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλειo o OHE
Νέες δηλώσεις 15.09.25

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα στη Γάζα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλει o OHE

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τονίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να απομακρύνει τους Παλαιστίνιους από την πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 37 νεκροί από τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λωρίδα

Σύνταξη
Κατάρ: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών – «Αποφασιστική απάντηση»
Στην Ντόχα 15.09.25

«Αποφασιστική απάντηση»: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνοδος αραβικών και ισλαμικών χωρών στην Ντόχα μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο τη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου
Σε συνέντευξη 15.09.25

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου

Τι προτείνει ο Φρανσουά Ολάντ - Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, σημειώνει ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρει τη «βαριά ευθύνη» να επιτύχει έναν συμβιβασμό για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
Γερμανία: Η Rheinmetall εξαγοράζει τα ναυπηγεία της NVL
Γερμανία 16.09.25

Η Rheinmetall εξαγοράζει τα ναυπηγεία της NVL

Η Rheinmetall εξαγοράζει το ναυπηγικό τμήμα της NVL, η οποία είχε πέρυσι τζίρο ύψους ενός δισ. ευρώ, και κατά το τρέχον έτος έχει μέχρι στιγμής εγγράψει παραγγελίες αξίας περίπου 7 δισεκατομμυρίων.

Σύνταξη
ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)

Το ποδοσφαιρικό και μπασκετικό τμήμα των ερυθρόλευκων έδωσαν συγχαρητήρια στην ομάδα χάντμπολ του συλλόγου για την κατάκτηση ελληνικού Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Με την εκλογή για ακόμα μια φορά μονοκομματικού προεδρείου, ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
Συναγερμός 15.09.25

Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ

Διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών που κινούνται από Κηφισιά προς Πειραιά - Το συμβάν έλαβε χώρα σε σημείο ανάμεσα στο ΚΑΤ και το Μαρούσι

Σύνταξη
Πέθανε ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, ο πρωτοπόρος high-tech αρχιτέκτονας και οραματιστής που άλλαξε τον κόσμο
Eden Project 15.09.25

Πέθανε ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, ο πρωτοπόρος high-tech αρχιτέκτονας και οραματιστής που άλλαξε τον κόσμο

Ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, οραματιστής της high-tech αρχιτεκτονικής, απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών. Ένα από τα πλέον εμβληματικά του έργα ήταν και το Eden Project στην Κορνουάλη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σίτι απέλυσε εργαζόμενό της που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι του Μάντσεστερ
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σίτι απέλυσε εργαζόμενό της που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι

Μετά το 3-0 επί της Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε στην απόλυση ενός μπάρμαν υπαλλήλου της, όταν διαπίστωσε πως φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι στο Έτιχαντ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τέμπη: Υπερταχεία… η εισαγγελική πρόταση που ανοίγει το δρόμο για τη δίκη – Σε «θέση μάχης» οι συγγενείς των θυμάτων
Τέμπη 15.09.25

Υπερταχεία… η εισαγγελική πρόταση που ανοίγει το δρόμο για τη δίκη - Σε «θέση μάχης» οι συγγενείς των θυμάτων

Η ταχύτητα που επέδειξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών στην επεξεργασία και την ολοκλήρωση της δικογραφίας για τα Τέμπη, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της δίκης, οδήγησε τη Μαρία Καρυστιανού να σχολιάσει πως «δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα…». Την ίδια ώρα, τριάντα πέντε οικογένειες θυμάτων ζητούν να μην κλείσει δικαστικά η υπόθεση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν
Βαναυσότητα 15.09.25

«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν

«Ένας φιλικός, ήρεμος ερημίτης ονόματι Εντ Γκέιν ζούσε ήσυχα σε μια ερειπωμένη φάρμα, κρύβοντας ένα σπίτι φρίκης», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της νέας σεζόν του «Monster», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)
Άλλα Αθλήματα 15.09.25

Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)

Έτοιμος να δοκιμάσει νέα πράγματα στο άλμα επί κοντώ, προκειμένου να «πετάξει» ακόμη ψηλότερα, δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Τόκιο 2025.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 15.09.25

«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τελωνειακής απάτης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύφθηκε στον Πειραιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύνταξη
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά μετά την έναρξη της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατακεραυνώνει τη Νέα Δημοκρατία η Νέα Αριστερά ενώ ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού
«Οικογένεια» 15.09.25

Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού

 «Ένας χρόνος σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο σπουδαίος Ντίνος Καρύδης. Τον θυμόμαστε με ένα αφιέρωμα με ξεχωριστές του στιγμές στη Φίνος Φιλμ», ανέφερε σε ανάρτηση της η θρυλική εταιρεία παραγωγής.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

