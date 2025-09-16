Ο 22χρονος ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φαίνεται να έχει ομολογήσει σε φίλους του σε μια διαδικτυακή συνομιλία λίγο πριν παραδοθεί στις αρχές, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη συνομιλία και τα στιγμιότυπα οθόνης που έλαβε η εφημερίδα The Washington Post.

«Γεια σας παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας», ανέφερε ένα μήνυμα από έναν λογαριασμό που ανήκει στον ύποπτο, Τάιλερ Ρόμπινσον, στην διαδικτυακή πλατφόρμα Discord. «Ήμουν εγώ χθες στο UVU. Λυπάμαι για όλα αυτά».

Το μήνυμα στάλθηκε την Πέμπτη το βράδυ, περίπου δύο ώρες πριν οι αρχές ανακοινώσουν ότι ο Ρόμπινσον τέθηκε υπό κράτηση.

«Γεια σας παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας. Εγώ ήμουν χθες στο UVU. Λυπάμαι για όλα αυτά. Σε λίγα λεπτά θα παραδοθώ μέσω ενός φίλου μου σερίφη. Ευχαριστώ για όλες τις όμορφες στιγμές και τα γέλια, ήσασταν όλοι υπέροχοι, σας ευχαριστώ όλους για όλα.»

Ένα μέλος της συνομιλίας επιβεβαίωσε πως το μήνυμα ήταν από τον λογαριασμό του Ρόμπινσον

Ένα μέλος της ομαδικής συνομιλίας μοιράστηκε μια εικόνα της συνομιλίας με την εφημερίδα The Post και επιβεβαίωσε ότι προήλθε από τον λογαριασμό του Ρόμπινσον. Το άτομο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του και από φόβο για παρενόχληση.

Η Discord παρέδωσε ένα αντίγραφο του μηνύματος με την ομολογία στις αρχές, σύμφωνα με ένα άτομο που είναι εξοικειωμένο με την αλληλεπίδραση της εταιρείας με τις αρχές επιβολής του νόμου. Το μήνυμα στάλθηκε από τον λογαριασμό του Ρόμπινσον σε μια μικρή ιδιωτική ομάδα διαδικτυακών φίλων, είπε το άτομο.

Η Discord συνεργάζεται στενά με το FBI και τις τοπικές αρχές, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές δραστηριότητες του Ρόμπινσον στην πλατφόρμα, πρόσθεσε το άτομο. Η εταιρεία δήλωσε ότι μια εσωτερική έρευνα δεν βρήκε «καμία απόδειξη ότι ο ύποπτος σχεδίασε αυτό το περιστατικό ή προώθησε τη βία στην Discord».

Ο Ρόμπινσον συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα μετά από ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών , κατηγορούμενος για τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός από τους πιο εξέχοντες συντηρητικούς των ΗΠΑ σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου της Κοιλάδας της Γιούτα. Οι αρχές ανέφεραν ότι ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν φίλο, ο οποίος στη συνέχεια ενημέρωσε τις αρχές, λέγοντας ότι ο Ρόμπινσον είχε ομολογήσει ή υπονοήσει ότι διέπραξε το έγκλημα.

Οι πρώτες αντιδράσεις στο άκουσμα της είδησης της δολοφονίας

Η συνομιλία στο Discord που κοινοποιήθηκε στην εφημερίδα The Post δείχνει τα μέλη της ομαδικής συνομιλίας να αντιδρούν στη δολοφονία του Κερκ την περασμένη Τετάρτη πριν γίνει γνωστό ότι ο Ρόμπινσον φέρεται να εμπλέκεται. Η ομάδα περιλάμβανε περίπου 30 άτομα, σύμφωνα με το άτομο που παρείχε τα screenshots.

«Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε», έγραψε ένας φίλος το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με μια εικόνα των μηνυμάτων. «Μόλις είδα το βίντεο, γαμώτο», έγραψε ένας άλλος χρήστης περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, προσθέτοντας για τον Κερκ: «Ο αδερφός δεν άξιζε να φύγει έτσι, είναι λυπηρό». Η απάντηση από τον λογαριασμό του Ρόμπινσον ήρθε την επόμενη μέρα με το μήνυμα που ανακοίνωνε «κακά νέα».

«Θα παραδοθώ μέσω ενός φίλου σερίφη σε λίγα λεπτά», συνέχιζε το μήνυμα, που δημοσιεύτηκε στις 7:57 μ.μ. τοπική ώρα στη Γιούτα. Ο Ρόμπινσον τέθηκε υπό κράτηση στις 10 μ.μ. εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με τον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ. Οι αρχές αναφέρουν ότι από τις συνεντεύξεις τους προκύπτει ότι ο Ρόμπινσον είχε γίνει «πιο πολιτικοποιημένος» τα τελευταία χρόνια και είχε επικρίνει τον Κερκ.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ (Ρεπουμπλικανός) δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι το κίνητρο του Ρόμπινσον εξακολουθεί να διερευνάται, αλλά ότι ο ύποπτος φαίνεται να είχε «αριστερή ιδεολογία» (σ.σ. Αντίθετα, ο Ρόμπινσον ανήκει σε οικογένεια Ρεπουμπλικανών και ήταν εξοικειωμένος με τα όπλα). Ο κυβερνήτης δήλωνε πως προσεύχονταν ο δολοφόνος του «Να είναι από άλλη πολιτεία ή ξένος», όμως τελικά «ήταν ένας από εμάς».

Προσευχήθηκαν για τον δράστη και την μετάνοιά του

Κανείς δεν απάντησε στον Ρόμπινσον εκείνο το βράδυ. Αλλά την επόμενη μέρα, ένας φίλος έγραψε ότι η φαινομενική ομολογία φαινόταν να είναι αληθινή. Ο φίλος ζήτησε από τα μέλη της ομάδας να «προσευχηθούν για τον Τάιλερ και τη μετάνοιά του» και στη συνέχεια στράφηκε στον Κερκ.

«Αν και η πολιτική του Τσάρλι Κερκ δεν ήταν αποδεκτή από ορισμένους, ζητώ να προσευχηθούμε όλοι για αυτόν και την οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», πρόσθεσε ο φίλος.

Η New York Times ανέφερε μια συζήτηση σε μια διαφορετική ομάδα συνομιλίας στο Discord νωρίτερα την ίδια μέρα. Σε αυτή τη συζήτηση, ο Ρόμπινσον αστειεύτηκε ότι ένας «σωσίας» προσπαθούσε να τον βάλει σε μπελάδες, αφού οι αρχές δημοσίευσαν φωτογραφίες ενός υπόπτου για πυροβολισμό που του έμοιαζε.

Ο Κοξ επιβεβαίωσε την ύπαρξη αυτής της συζήτησης την Κυριακή και είπε ότι οι φίλοι του Ρόμπινσον «δεν πίστευαν ότι ήταν πραγματικά αυτός» εκείνη τη στιγμή. Το άτομο που παρείχε άλλα μηνύματα Discord στην εφημερίδα The Post είπε ότι προέρχονται από διαφορετική ομάδα.