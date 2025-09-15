Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο ύποπτος προανήγγειλε σε μηνύματα ότι θα τον «εξοντώσει»

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, επικοινώνησε με άλλο άτομο πριν την δολοφονία αναφέροντας ότι θα «εξόντωνε» τον Κερκ.

Η πληροφορία έγινε γνωστή από τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

Τι είχε γράψει ο φερόμενος δολοφόνος του Κερκ

«Έχω την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ», ανέφερε ο Ρόμπινσον, σύμφωνα με τον Πατέλ.

«His family has collectively told investigators that he subscribed to left-wing ideology.» «He claimed that he had an opportunity to take out Charlie Kirk and he was going to do it, because of his hatred for what Charlie stood for.» FBI Director Kash Patel reveals on… pic.twitter.com/nh3f1JiBJx — Fox News (@FoxNews) September 15, 2025

Όπως ανέφερε νωρίτερα στόχος του δεν είναι να μιλήσει για το τι όπλισε του χέρι του Ρόμπινσον, αλλά να αναφέρει περισσότερες πληροφορίες για όσα έχουν γίνει γνωστά.

Τόνισε ότι η οικογένειά του τα τελευταία χρόνια παρατήρησε μία απομάκρυνση από την πολιτική ιδεολογία των Ρεπουμπλικανών.

Το μήνυμα που είχε στείλει ο Ρόμπινσον φαίνεται να εξηγούσε ότι ήταν αντίθετος με όσα πρέσβευε ο Κερκ.

Ο 22χρονος Ρόμπινσον συνελήφθη την Παρασκευή σε σχέση με τη δολοφονία στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα.

Αστειευόταν μετά την δολοφονία ο Ρόμπινσον

Μέχρι την Κυριακή, οι ερευνητές εξακολουθούσαν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον ύποπτο και δεν ήταν ακόμη έτοιμοι να συζητήσουν ένα πιθανό κίνητρο.

Ωστόσο, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, σημείωσε ότι ο Ρόμπινσον, ο οποίος δεν συνεργάζεται με τις αρχές, δεν συμπαθούσε τον Κερκ και ενδέχεται να είχε «ριζοσπαστικοποιηθεί» μέσω του διαδικτύου.

Ο Κοξ επιβεβαίωσε ότι οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Ρόμπινσον αστειευόταν ενεργά με γνωστούς του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Discord, αφού παρατήρησαν ότι έμοιαζε με τον δράστη της επίθεσης εναντίον του Κερκ, αναφέρει η Daily Mail.

«Αυτές οι συνομιλίες σίγουρα έλαβαν χώρα», δήλωσε ο κυβερνήτης στο ABC News. «Και δεν πίστευαν ότι ήταν πραγματικά αυτός – όλα ήταν αστεία μέχρι που παραδέχτηκε ότι ήταν πράγματι ο ίδιος».

Σύμφωνα με τα μηνύματα που έλαβε η εφημερίδα The New York Times, ένας χρήστης της πλατφόρμας ξεκίνησε μοιράζοντας τις φωτογραφίες από τις κάμερες παρακολούθησης και προσθέτοντας το όνομα χρήστη του Ρόμπινσον στο διαδίκτυο, γράφοντας «wya» – ή «where you at» (πού είσαι) – με ένα emoji κρανίου.

Ο Robinson απάντησε σχεδόν αμέσως: «Ο σωσίας μου προσπαθεί να με βάλει σε μπελάδες», έγραψε.

«Ο Τάιλερ σκότωσε τον Τσάρλι!!!!», έγραψε ένας άλλος χρήστης στην ομαδική συνομιλία το απόγευμα της Πέμπτης, προσθέτοντας χαριτολογώντας το όνομα του Ρόμπινσον.

Οι αρχές χρειάστηκαν σχεδόν δύο ημέρες για να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν ύποπτο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από κάμερες παρακολούθησης ενός ύποπτου που φορούσε μακρυμάνικη σκούρα μπλούζα, μακρύ παντελόνι, γυαλιά ηλίου και καπέλο του μπέιζμπολ με τρίγωνο στο πανεπιστήμιο.