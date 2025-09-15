newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο ύποπτος προανήγγειλε σε μηνύματα ότι θα τον «εξοντώσει»
Κόσμος 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:41

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο ύποπτος προανήγγειλε σε μηνύματα ότι θα τον «εξοντώσει»

Μηνύματα του Τάιλερ Ρόμπινσον προανήγγειλαν την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, επικοινώνησε με άλλο άτομο πριν την δολοφονία αναφέροντας ότι θα «εξόντωνε» τον Κερκ.

Η πληροφορία έγινε γνωστή από τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

Τι είχε γράψει ο φερόμενος δολοφόνος του Κερκ

«Έχω την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ», ανέφερε ο Ρόμπινσον, σύμφωνα με τον Πατέλ.

Όπως ανέφερε νωρίτερα στόχος του δεν είναι να μιλήσει για το τι όπλισε του χέρι του Ρόμπινσον, αλλά να αναφέρει περισσότερες πληροφορίες για όσα έχουν γίνει γνωστά.

Τόνισε ότι η οικογένειά του τα τελευταία χρόνια παρατήρησε μία απομάκρυνση από την πολιτική ιδεολογία των Ρεπουμπλικανών.

Το μήνυμα που είχε στείλει ο Ρόμπινσον φαίνεται να εξηγούσε ότι ήταν αντίθετος με όσα πρέσβευε ο Κερκ.

Ο 22χρονος Ρόμπινσον συνελήφθη την Παρασκευή σε σχέση με τη δολοφονία στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα.

Αστειευόταν μετά την δολοφονία ο Ρόμπινσον

Μέχρι την Κυριακή, οι ερευνητές εξακολουθούσαν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον ύποπτο και δεν ήταν ακόμη έτοιμοι να συζητήσουν ένα πιθανό κίνητρο.

Ωστόσο, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, σημείωσε ότι ο Ρόμπινσον, ο οποίος δεν συνεργάζεται με τις αρχές, δεν συμπαθούσε τον Κερκ και ενδέχεται να είχε «ριζοσπαστικοποιηθεί» μέσω του διαδικτύου.

Ο Κοξ επιβεβαίωσε ότι οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Ρόμπινσον αστειευόταν ενεργά με γνωστούς του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Discord, αφού παρατήρησαν ότι έμοιαζε με τον δράστη της επίθεσης εναντίον του Κερκ, αναφέρει η Daily Mail.

«Αυτές οι συνομιλίες σίγουρα έλαβαν χώρα», δήλωσε ο κυβερνήτης στο ABC News. «Και δεν πίστευαν ότι ήταν πραγματικά αυτός – όλα ήταν αστεία μέχρι που παραδέχτηκε ότι ήταν πράγματι ο ίδιος».

Σύμφωνα με τα μηνύματα που έλαβε η εφημερίδα The New York Times, ένας χρήστης της πλατφόρμας ξεκίνησε μοιράζοντας τις φωτογραφίες από τις κάμερες παρακολούθησης και προσθέτοντας το όνομα χρήστη του Ρόμπινσον στο διαδίκτυο, γράφοντας «wya» – ή «where you at» (πού είσαι) – με ένα emoji κρανίου.

Ο Robinson απάντησε σχεδόν αμέσως: «Ο σωσίας μου προσπαθεί να με βάλει σε μπελάδες», έγραψε.

«Ο Τάιλερ σκότωσε τον Τσάρλι!!!!», έγραψε ένας άλλος χρήστης στην ομαδική συνομιλία το απόγευμα της Πέμπτης, προσθέτοντας χαριτολογώντας το όνομα του Ρόμπινσον.

Οι αρχές χρειάστηκαν σχεδόν δύο ημέρες για να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν ύποπτο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από κάμερες παρακολούθησης ενός ύποπτου που φορούσε μακρυμάνικη σκούρα μπλούζα, μακρύ παντελόνι, γυαλιά ηλίου και καπέλο του μπέιζμπολ με τρίγωνο στο πανεπιστήμιο.

Economy
Business
inWellness
inTown
Σύνταξη
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ
Τα αιτήματα 15.09.25

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση από τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2006 - Ποιες χώρες ζήτησαν να γίνει η συνεδρίαση

Σύνταξη
Τυνησία: Ο Global Sumud Flotilla αναχώρησε για τη Γάζα – Βάζει στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ
Σπουδαία πρωτοβουλία 15.09.25

Ο Global Sumud Flotilla αναχώρησε από την Τυνησία για τη Γάζα - Στόχος να σπάσει ο αποκλεισμός του Ισραήλ

«Εφόσον οι κυβερνήσεις μας δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», είπε η Γκρέτα Τούνμπεργκ που συμμετέχει στον Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Πόλη της Γάζας: Ο στρατός εξετάζει χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων να παραμένουν στην περιοχή
Σκληρές εικόνες 15.09.25

Σφαγή στην πόλη της Γάζας: Νεκρά δίδυμα έξι ετών - Οι IDF ετοιμάζουν χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων στην περιοχή

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά την πόλη της Γάζας προετοιμάζοντας τη χερσαία εισβολή - Πολλά παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι
Πόλεμος 15.09.25

Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι

«Έχουμε καλά αποτελέσματα στις παραμεθόριες περιοχές της περιφέρειας Σούμι», είπε ο Ζελένσκι. «Οι μονάδες μας συνεχίζουν να προελαύνουν προς την κατεύθυνση των συνόρων της Ουκρανίας», πρόσθεσε

Σύνταξη
Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς
Ανησυχία κλιμάκωσης 15.09.25

Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς

Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται να μετράει τις πιθανότητες το Ισραήλ να επιχειρήσει να πλήξει μέλη της Χαμάς σε τουρκικό έδαφος. Αιτία, η υποστήριξη από την Τουρκία στους Παλαιστινίους και στη Χαμάς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χρυσός στην Έρημο
Μεγάλες προσδοκίες 15.09.25

Χρυσός στην Έρημο

Η απίστευτη ανακάλυψη χρυσού 30 γραμμαρίων ανά τόνο στη Σαχάρα αλλάζει τα δεδομένα για το Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δυναστεία Μέρντοχ: Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή – Ανώτερο του Succession
Ανώτερο του Succession 15.09.25

Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή στη μιντιακή δυναστεία Μέρντοχ

Πώς ο 54χρονος γιος του, Λάχλαν Μέρντοχ, κατάφερε να αποκτήσει εκείνος τον έλεγχο των ΜΜΕ που ο πατέρας του έχτισε κατά τη διάρκεια καριέρας 70 ετών

Γιώργος Κανελλόπουλος
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «τριπλασίασαν» τις κατασκοπευτικές πτήσεις τους – «Πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο»
«Κατασκοπευτικές πτήσεις» 15.09.25

«Πρόθεση των ΗΠΑ να προκαλέσουν πόλεμο», βλέπει η Βενεζουέλα

Συνεχίζονται «οι επιχειρήσεις κατασκοπείας από αεροσκάφη του στρατού των ΗΠΑ», δηλώνει ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «Ξέρουμε τι κάνουν (...) με πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο».

Σύνταξη
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
TikTok: «Ίσως το αφήσουμε να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ
Θα το κάνει; 15.09.25

Τραμπ: «Ίσως αφήσουμε το TikTok να πεθάνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σύνταξη
ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ
Τα αιτήματα 15.09.25

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση από τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2006 - Ποιες χώρες ζήτησαν να γίνει η συνεδρίαση

Σύνταξη
