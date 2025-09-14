Η δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ έχει αντιμετωπιστεί από την πρώτη στιγμή ως «πολιτική δολοφονία» από τον ίδιο τον Ντοναλντ Τραμπ που έσπευσε να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» (σ.σ με αυτόν τον όρο αποκαλεί όσους είναι αριστερότερα των Ρεπουμπλικανών) για το έγκλημα.

Οι MAGA influencers έσπευσαν να κηρύξουν τον πόλεμο σε «αυτούς» που έκαναν τη δολοφονία. Βέβαια το ποιοι είναι οι «αυτοί» δεν αναφέρεται ρητώς, αλλά σαφώς υπονοείται ότι πρόκειται για ένα αντίπαλο στρατόπεδο που θέλει να εξοντώσει τους «συντηρητικούς», όπου σε αυτό μπορεί να εντάσσονται οι μετανάστες, οι ομοφυλόφιλοι, οι τρανς, οι Δημοκρατικοί.

Η Wall Street Journal – που ανήκει στην ίδια εταιρεία με το FOX – έσπευσε να δημοσιεύσει ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες περιορίζοντας το εύρος των υπόπτων στα τρανς άτομα.

Επικαλούμενη αστυνομικές πηγές η WSJ έγραψε ότι ο δολοφόνος είχε σχέση με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα καθώς στις σφαίρες βρέθηκαν χαραγμένα συνθήματα «τρανς και αντιφασιστικής ιδεολογίας».

Αναζητώντας το κίνητρο

Αλλά οι πληροφορίες αυτές δεν επαληθεύτηκαν ποτέ. Όπως σημείωσαν οι New York Times, ειδικοί αναλυτές της αστυνομίας δεν είχαν καταλήξει στο τι μπορεί να σήμαιναν οι φράσεις που βρέθηκαν χαραγμένες στα πυρομαχικά και μέχρι σήμερα δεν είναι σαφές εάν στις φράσεις αυτές βρίσκεται κρυμμένο το πολιτικό κίνητρο του δολοφόνου ή απλώς είναι αναφορές σε βιντεοπαιχνίδια και στην κουλτούρα των memes του διαδικτύου, που είναι δημοφιλής στους νέους, ακόμα και στους υποστηρικτές του MAGA.

Οι φράσεις αυτές που πυροδότησαν ένα μεγάλο κύμα παραπληροφόρησης φέρεται να είναι οι εξής:

«Έι φασίστα! Πιάσε! ↑ → ↓↓↓» (σ.σ. τα βέλη παραπέμπουν σε κινήσεις σε δημοφιλές ψηφιακό παιχνίδι)

«Ειδοποιήσεις, εξογκώματα, OWO, τι είναι αυτό;»

«Bella Ciao»

«Αν το διάβασες αυτό, είσαι ομοφυλόφιλος LMAO».

Παραπληροφόρηση

Η στοχοποίηση της τρανς κοινότητας, στοχοποιημένης ήδη από την κυβέρνηση Τραμπ που αναγνωρίζει μόνο δύο φύλλα, προκάλεσε την αντίδραση της Εκστρατείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της μεγαλύτερης ομάδας υπεράσπισης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Αμερική, που ζήτησε από τη WSJ να ανακαλέσει το δημοσίευμά της.

Αργότερα η εφημερίδα αναγνώρισε ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την εγκυρότητα των πηγών που επικαλέστηκε και επισύναψε ένα σημείωμα του συντάκτη που ανακαλούσε τον αρχικό ισχυρισμό για την «τρανς» ύποπτη ιδεολογία, αλλά δεν απέσυρε το άρθρο.

Εκτός από τα social media και τα ΜΜΕ η παραπληροφόρηση πυροδοτείται διαρκώς και από τα πλέον επίσημα χείλη. Ο κυβερνήτης της Γιούτα όπου έγινε η δολοφονία, Σπένσερ Κοξ, πριν ακόμα ταυτοποιηθεί ο δράστης αναφέρθηκε στα περιβόητα χαραγμένα συνθήματα λέγοντας ότι «μιλούν από μόνα τους».

Δεν δίστασε επίσης να ζητήσει από τους εισαγγελείς να ζητήσουν για τον ύποπτο – που ακόμα δεν είχε συλληφθεί – τη θανατική ποινή.

Η σύλληψη τελικά του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, ενός λευκού από «καλή οικογένεια» Ρεπουμπλικανών, που δεν φαίνεται να είχε ενασχόληση με την πολιτική αλλά είχε οικειότητα με τα όπλα, ούτε έχει προκύψει να είναι μέλος κάποιας οργάνωσης ενώ η αστυνομία εκτιμά ότι έδρασε μόνος του, δεν ταιριάζει στο αφήγημα που χτίστηκε από την πρώτη στιγμή της δολοφονίας.

Αφού τον αναγνώρισε ο πατέρας του στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το FBI και ένας πάστορας, οικογενειακός φίλος, ειδοποίησε τις αρχές για την ομολογία του, ο Ρόμπινσον συνελήφθη και κρατείται ενώ την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί.

Οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν το κίνητρο. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ρόμπινσον είχε ριζοσπαστικοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα αλλά χωρίς να παρατίθενται κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες για κάποια δράση που να δείχνει «ριζοσπαστικοποίηση» πριν από τη δολοφονία.

Δεν προκύπτει οργανωμένη δράση

Ως παράδειγμα της πολιτικοποίησής του έρχονται οι αναφορές κάποιων συγγενών για μια κριτική που ακούστηκε σε ένα οικογενειακό τραπέζι κατά του Κερκ «που προωθεί ρητορική μίσους» χωρίς όμως καν να είναι σαφές εάν αυτά ήταν τα λόγια του Ρόμπινσον.

Ο φερόμενος δράστης τηρεί προς το παρόν σιγήν ιχθύος για τους λόγους που αποφάσισε να σκοτώσει τον Κερκ.

Το σενάριο πάντως μίας οργανωμένης επίθεσης από «αυτούς» που θέλουν να εξοντώσουν τους «συντηρητικούς» απομακρύνεται καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει τίποτα οργανωμένο στο παρελθόν του δράστη.

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει υποχωρήσει η εμφυλιοπολεμική ρητορική στα ΜΜΕ και τα social media όπως και η διαρκής αναφορά σε «αυτούς» που έκαναν το έγκλημα.

Οπλοκατοχή

Την ίδια στιγμή υποτιμάται πλήρως η διάσταση των δολοφονιών από όπλα στις ΗΠΑ και ιδίως σε χώρους πανεπιστημίων ή σχολείων. Το φαινόμενο είναι καθημερινό και τα θύματα χιλιάδες ενώ τα κίνητρα των δραστών τις περισσότερες φορές είναι ασαφή.

Σε μία χώρα που ένας νέος μπορεί να προμηθευτεί πιο εύκολα όπλο από το να πιει μια μπύρα στον δρόμο, η απόσταση από την οπλοκατοχή στην οπλοχρησία αποδεικνύεται καθημερινά εξαιρετικά μικρή.

Το MAGA κίνημα πάντως φαίνεται να βρίσκει στο πρόσωπο του δολοφονημένου, Τσάρλι Κερκ, τον «μάρτυρά» του. Αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι η πόλωση θα οξυνθεί και τα φαινόμενα της βίας θα αυξηθούν. Εξάλλου υπάρξει διαρκής αύξηση της πολιτικής βίας τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την είσοδο των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Σήμερα το FOX επανέρχεται με δημοσίευμα που αναφέρει ότι το κίνητρο του Ρόμπινσον ίσως να βρίσκεται στην τρανς συγκάτοικό του. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχε ερωτικός δεσμός μεταξύ τους (άλλα ΜΜΕ αναφέρουν ότι η σχέση τους δεν είναι σαφής), το αμερικανικό δίκτυο υποστηρίζει ότι ο Ρόμπινσον αποφάσισε να δολοφονήσει τον Κερκ πιθανόν λόγω της ρητορικής μίσους του εναντίον των τρανς ατόμων. Οι αρχές πάντως δεν αντιμετωπίζουν την τρανς συγκάτοικο του Ρόμπινσον ως ύποπτη, αλλά σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες επιμένουν ότι από την πρώτη στιγμή βοήθησε τις έρευνες.

Αν και η πληροφορία ότι η συγκάτοικος του Ρόμπινσον βοηθούσε τις έρευνες είχε γίνει γνωστή αρκετά νωρίς, μόλις σήμερα γίνεται αναφορά στην ταυτότητά της που και πάλι εμφανίζεται να λειτουργεί ως το μοναδικό κριτήριο που θα μπορούσε να εξηγήσει τα κίνητρα του φόνου.