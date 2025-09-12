Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, που φέρεται να δολοφόνησε τον ακροδεξιό Τσάρλι Κερκ, εκ των επικεφαλής του τραμπικού MAGA, δεν φαίνεται να έχει ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία που εξέτασε το Reuters. Ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος αλλά δεν ήταν συνδεδεμένος με κάποιο πολιτικό κόμμα, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία ψηφοφόρων.

Τα αρχεία δείχνουν ότι ήταν «ανενεργός» ψηφοφόρος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχε ψηφίσει στις πρόσφατες εκλογές και δεν είχε απαντήσει σε επιστολή από το γραφείο του γραμματέα της κομητείας.

Άλλες λεπτομέρειες για τη ζωή του Ρόμπινσον εξακολουθούσαν να γίνονται γνωστές σήμερα.

Φοίτησε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα στο Λόγκαν για ένα εξάμηνο το 2021, επιβεβαίωσε το πανεπιστήμιο στο Reuters. Δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί έφυγε από εκεί.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η μητέρα του στο Facebook, ο Ρόμπινσον φαίνεται να διαβάζει δυνατά μια επιστολή που του προσέφερε τετραετή υποτροφία από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα, καθώς εκείνη τον επευφημούσε.

BREAKING: Video of Tyler Robinson, Charlie Kirk’s suspected assassin, reading his $32,000 scholarship acceptance letter to the University of Utah pic.twitter.com/fjKDhvgYmc — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 12, 2025

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ζούσε στο σπίτι της οικογένειάς του στην κομητεία Ουάσινγκτον, στη νοτιοδυτική γωνία της Γιούτα, κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, είπε ο Κοξ.

Έχει δύο μικρότερους αδελφούς, σύμφωνα με τις αναρτήσεις των γονιών του στο Facebook. Η μητέρα του είναι κοινωνική λειτουργός σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης, ενώ το επάγγελμα του πατέρα του δεν ήταν άμεσα σαφές.

Οι αναρτήσεις της μητέρας του στο Facebook τα τελευταία χρόνια- οι περισσότερες από τις οποίες διαγράφηκαν σήμερα – αφορούσαν κυρίως την οικογένειά της: καταγράφοντας ταξίδια στην Αλάσκα, την Καραϊβική και τη Ντίσνεϋλαντ, γιορτάζοντας σχολικές θεατρικές παραστάσεις, στολές για το Χάλογουιν και υιοθετημένα κουνέλια, εκφράζοντας υπερηφάνεια καθώς τα τρία αγόρια προχωρούσαν στο σχολείο. Καμία από τις αναρτήσεις δεν φαινόταν να έχει πολιτικό περιερχόμενο με κανέναν τρόπο.

Άλλες αναρτήσεις δείχνουν τον Ρόμπινσον και τους αδελφούς του περιστασιακά να κρατούν όπλα, αν και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο σε μια πολιτεία με επιτρεπτικούς νόμους περί πυροβόλων όπλων.

Tyler Robinson and his family don’t look like trans liberals to me. Tyler’s family is registered republicans, his father is a minister and former law enforcement, they have family members in the military. Oh and Tyler’s parents introduced him to weapons at an early age. pic.twitter.com/czf9iNFCbM — Blake (@blakepccarter) September 12, 2025

Το βράδυ της Πέμπτης, είπε ο Κοξ, ένα μέλος της οικογένειας τηλεφώνησε σε έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του τηλεφώνησε στο γραφείο του σερίφη της κομητείας της Ουάσινγκτον «με πληροφορίες ότι ο Ρόμπινσον τους είχε ομολογήσει ή είχε υπονοήσει ότι είχε διαπράξει το περιστατικό».

Ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον έδειξε επίσης μηνύματα που είχε στείλει ο Ρόμπινσον μέσω της πλατφόρμας Discord, περιγράφοντας ότι άφησε ένα τουφέκι σε έναν θάμνο τυλιγμένο σε μια πετσέτα – που ταιριάζουν με το όπλο που ανακάλυψαν οι αρχές σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο σημείο των πυροβολισμών.

Ο Ρόμπινσον κρατείται στις φυλακές της κομητείας Γιούτα στο Spanish Fork, περίπου 19 χιλιόμετρα νότια του πανεπιστημίου όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ. Δεν του έχουν ακόμη απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες.

Το CBS News υποστηρίζει ότι, πριν από τη σύλληψή του, ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε στον πατέρα του ότι ήταν το πρόσωπο στις φωτογραφίες που έδειχναν τα μέσα ενημέρωσης όταν ακόμη καταζητείτο ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

Ο πατέρας του προσπάθησε να τον πείσει να παραδοθεί, όμως ο 22χρονος απάντησε ότι θα προτιμούσε να βάλει τέλος στη ζωή του. Τότε ο πατέρας κάλεσε έναν ιερέα, που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Τάιλερ και την οικογένειά του. Ο ιερέας, μαζί με τον πατέρα του Τάιλερ, προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν.

Ο ιερέας κάλεσε τις US Marshals (Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου). Οι Marshals στη συνέχεια συνέλαβαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ και τον κράτησαν μέχρι να φτάσει το FBI και να θέσει υπό κράτηση τον 22χρονο.