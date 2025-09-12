Τάιλερ Ρόμπινσον: Όλα όσα γνωρίζουμε για τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Οι αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου έχουν χαρακτηρίσει τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή και συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ «πολιτική». Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο 22χρονος που συνελήφθη καθώς φέρεται να έχει ομολογήσει σε μέλη της οικογένειάς του ότι αυτός τον δολοφόνησε.

Ο Ρόμπινσον έχει προφυλακιστεί στις πολιτειακές φυλακές στη Γιούτα, με προσωρινές κατηγορίες σε επίπεδο πολιτείας για ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοχρησία και παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης. Πιθανόν να ακολουθήσει και νέο κατηγορητήριο σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Από το πρωί της Παρασκευής, που έγινε γνωστή η σύλληψή του, διαρκώς έρχονται νέα στοιχεία για την προσωπικότητα και το προφίλ του δράστη της δολοφονικής επίθεσης.

Κάλυκας έφερε χαραγμένους τους στίχους «Bella Ciao», το οποίο τιμά τους αντάρτες της ιταλικής αντίστασης

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον φέρεται ότι ομολόγησε την πράξη του στον πατέρα του, ο οποίος τον έπεισε να παραδοθεί. Την αστυνομία ενημέρωσε οικογενειακός φίλος, ένας πάστορας, και ο 22χρονος συνελήφθη.

Δεν ήταν μέλος κόμματος

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο Τάιλερ Ρόμπινσον είχε εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους, ωστόσο χωρίς να δηλώνει σχέση με κάποιο κόμμα. Επίσης, δεν είχε ψηφίσει στις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός αυτό, μέλος της οικογένειας είπε στους ερευνητές ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον «είχε πολιτικοποιηθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια», ενώ ήταν ιδιαίτερα επικριτικός έναντι του Τσάρλι Κερκ. Ο συγγενής του είπε ότι ο Ρόμπινσον δήλωνε ότι ο Κερκ «ήταν γεμάτος μίσος και διέδιδε το μίσος».

Αντιφασιστικά μηνύματα

Από την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε ότι πάνω στις σφαίρες που είχε στην κατοχή του, αλλά και στους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας, είχε χαράξει αντιφασιστικά μηνύματα.

Ένα από αυτά, ήταν το «Έι φασίστα! Πιάσε!», με τέσσερα βέλη, ένα στραμμένο δεξιά πάνω και τρία κάτω βέλη. Τα τρία κάτω βέλη από μόνα τους θα μπορούσαν να είναι ένα κοινό σύμβολο που χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει το αντιφασιστικό κίνημα.

Ένας δεύτερος κάλυκας έφερε χαραγμένους τους στίχους «Bella Ciao», το οποίο τιμά τους αντάρτες της ιταλικής αντίστασης από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που πολέμησαν τη ναζιστική Γερμανία.

Ο τρίτος άκαυστος κάλυκας έφερε χαραγμένες τις λέξεις «Αν το διαβάσεις αυτό, είσαι γκέι χαχαχα». Προφανής αναφορά στο διαδικτυακό τρολάρισμα.

Οι αρχές, οι οποίες έχουν χαρακτηρίσει τη δολοφονία του Κερκ «πολιτική», πιστεύουν ότι τα μηνύματα αυτά υπονοούν τον πολιτικό μετασχηματισμό του Ρόμπινσον.

Άψογος μαθητής

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον μεγάλωσε στην Ουάσιγκτον της Γιούτα. Έχοντας εντυπωσιακούς βαθμούς στο Λύκειο, πήρε υποτροφία για να φοιτήσει στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Τα παράτησε ωστόσο μετά το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με δημόσια αρχεία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια δήλωση του πανεπιστημίου.

Ο Ρόμπινσον αποφοίτησε από το Λύκειο Πάιν Βιου στο Σεντ Τζορτζ το 2021, επιβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος του σχολείου. Έλαβε προεδρική υποτροφία για να φοιτήσει στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα, σύμφωνα με ένα βίντεο στο Facebook που δημοσίευσε η μητέρα του, όπου τον έδειχνε να διαβάζει μια επιστολή σχετικά με το βραβείο. Ένας εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή ότι ο Ρόμπινσον «παρακολούθησε για λίγο το Πανεπιστήμιο της Γιούτα για ένα εξάμηνο το 2021».

Η πατρίδα του Ρόμπινσον είναι ένα ήσυχο προάστιο του Σεντ Τζορτζ, μια πόλη στη νοτιοδυτική γωνία της πολιτείας. Απέχει περίπου τρεισήμισι ώρες με το αυτοκίνητο από το Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ, όπου ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε θανάσιμα το απόγευμα της Τετάρτης, στη διάρκεια ομιλίας στην πανεπιστημιούπολη.