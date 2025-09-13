newspaper
Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ – Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος»
Κόσμος 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:46

Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ – Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος»

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φαίνεται να έχει πάρει άλλη διάσταση, προκαλώντας φόβο στους πολιτικούς, αλλά και διάθεση για «εμφύλια» διαμάχη μεταξύ των πολιτών, μία ιδέα που καλλιεργούν οι ακροδεξιοί

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Spotlight

Με πολλούς τρόπους φαίνεται να έχει επηρεάσει τις ΗΠΑ η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, προκαλώντας φόβο, σκεπτικισμό και αύξηση της χρήσης της λέξης «εμφύλιος».

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ως ύποπτος δράστης της δολοφονίας ο Τάιλερ Ρόμπινσον.

Φόβος στις ΗΠΑ

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει δημιουργήσει μία αναταραχή στους νομοθέτες στο Καπιτώλιο, βυθίζοντας τα μέλη του Κογκρέσου σε έναν νέο κύκλο φόβου για την ασφάλειά τους και προκαλώντας μια ταχύτατη αντίδραση με στόχο να ενισχύσουν την ασφάλεια με τρόπους που, όπως προειδοποιούν ορισμένοι, θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν τη σχέση μεταξύ των εκλεγμένων αξιωματούχων και του κοινού που εκπροσωπούν.

Η δημόσια επίθεση ήταν η τελευταία σε μια σειρά πολιτικά υποκινούμενων βίαιων επεισοδίων που έχουν σκιάσει την αμερικανική πολιτική τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων δύο απόπειρων δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, της επίθεσης του όχλου στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, της επίθεσης με σφυρί στον Πολ Πελόσι και, πιο πρόσφατα, των δολοφονιών της πρώην προέδρου της Βουλής της Μινεσότα Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της, τονίζει δημοσίευμα του Time.

Μετά τον πυροβολισμό του Κερκ, μέλη του Κογκρέσου έλαβαν μέτρα για να ενισχύσουν την ασφάλειά τους και να μεταφέρουν τις δημόσιες εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους ή να τις ακυρώσουν εντελώς. Ένας Ρεπουμπλικανός βουλευτής δεσμεύτηκε μάλιστα να κουβαλάει πάντα μαζί του όπλο.

Το Utah Valley University, στο οποίο σημειώθηκε η δολοφονία. REUTERS/Cheney Orr

Η δημοκρατική βουλευτής Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτέζ από τη Νέα Υόρκη, η οποία έχει δεχτεί πολλές απειλές θανάτου κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Κογκρέσο, δήλωσε την Πέμπτη ότι αναβάλλει δύο εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Καρολίνα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια μετά τη δολοφονία του Κερκ. «Από τη στιγμή που εκλέχθηκα, ένιωσα ότι αποδέχομαι ένα ορισμένο επίπεδο κινδύνου για να κάνω αυτή τη δουλειά», δήλωσε η προοδευτική βουλευτής στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι τα υπάρχοντα πρωτόκολλα ασφαλείας για τα μέλη του Κογκρέσου «δεν έχουν σχεδιαστεί για την εποχή των ψηφιακών απειλών».

Η Νάνσι Μέις από τη Νότια Καρολίνα, μια Ρεπουμπλική υποψήφια για κυβερνήτης, δήλωσε ότι ακυρώνει όλες τις εμφανίσεις της σε εξωτερικούς χώρους «για το άμεσο μέλλον» και υποσχέθηκε να φέρει πάντα μαζί της, και αυτή, όπλο. «Οποιοσδήποτε εκλεγμένος αξιωματούχος σε ολόκληρη τη χώρα, αν εκφράζει ανοιχτά τις απόψεις του, διακινδυνεύει τη ζωή του», δήλωσε η Μέις στους δημοσιογράφους.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που είναι υποψήφιοι για δημόσια αξιώματα, αλλιώς κανείς δεν θα το κάνει».

Η αίσθηση του συναγερμού ήταν εμφανής μέσα στην αίθουσα της Βουλής λίγες μόνο ώρες μετά τον πυροβολισμό. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, προσπάθησε να εφαρμόσει ένα λεπτό σιγής για τον Κερκ, αλλά αυτό που ξεκίνησε ως σοβαρή περισυλλογή γρήγορα μετατράπηκε σε φωνές και κατηγορίες από την άλλη πλευρά του διαδρόμου. «Εσείς το προκαλέσατε αυτό», φώναξε η βουλευτής Άννα Πολίνα Λούνα, Ρεπουμπλικανή από τη Φλόριντα, στους Δημοκρατικούς.

Ο Τζόνσον, Ρεπουμπλικανός από τη Λουιζιάνα, υιοθέτησε έναν πιο μετριοπαθή τόνο. Είπε ότι «πάντα προσπαθούσε να κατευνάσει τα πνεύματα» και προέτρεψε τους συναδέλφους του να «περπατούν με την αξιοπρέπεια του αξιώματός τους». Ωστόσο, αναγνώρισε τον φόβο που κυριαρχούσε στο Καπιτώλιο. «Πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που είναι υποψήφιοι για δημόσια αξιώματα, αλλιώς κανείς δεν θα το κάνει», είπε.

Απειλές κατά πολιτικών προσώπων

Αυτή η ευθύνη βαρύνει πλέον αποκλειστικά τον Τζόνσον, ως θεσμικό ηγέτη της Βουλής και ως υπεύθυνο για την ασφάλεια των 435 μελών της. Είπε ότι η ηγεσία εξετάζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα που νωρίτερα φέτος επέκτεινε τη χρηματοδότηση για την προσωπική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων 20.000 δολαρίων για αποζημιώσεις οικιακής ασφάλειας και 5.000 δολαρίων το μήνα για ιδιωτική προστασία. Λιγότεροι από 24 νομοθέτες συμμετείχαν, σημείωσε, αφήνοντας τους ηγέτες με περιορισμένα δεδομένα για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπό του. Ωστόσο, με το πρόγραμμα να λήγει στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Τζόνσον πρότεινε στο Κογκρέσο να το παρατείνει ή να το επεκτείνει.

«Υπάρχουν πολλά μέτρα ασφαλείας για τα μέλη του Κογκρέσου, στα σπίτια τους, στα γραφεία τους και όταν μετακινούνται», δήλωσε ο Τζόνσον στους δημοσιογράφους. «Αλλά ζούμε σε μια επικίνδυνη κοινωνία και είναι δύσκολο να προστατεύσουμε ακόμη και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών από κάθε πλευρά».

Οι απειλές κατά πολιτικών, των οικογενειών τους και του προσωπικού τους έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η Αστυνομία του Καπιτωλίου των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αγωνίζεται να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απειλές, δήλωσε ότι είναι σε καλό δρόμο για να διερευνήσει 14.000 περιπτώσεις απειλών που αφορούν νομοθέτες φέτος, από περίπου 9.000 το 2024. Το 2017, ο αριθμός αυτός ήταν μικρότερος από 4.000. Οι αστυνομικοί λειτουργούν σε αυτό που περιγράφουν ως «περιβάλλον αυξημένης απειλής» από τις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν απώθησαν έναν βίαιο όχλο υποστηρικτών του Τραμπ που ήθελαν να σταματήσουν την επικύρωση των προεδρικών εκλογών.

Η Μυστική Υπηρεσία έχει επίσης ενισχύσει την ασφάλεια του Προέδρου Τραμπ.

Την Πέμπτη το πρωί, καθώς τα μέλη κατευθύνονταν προς το Καπιτώλιο για την ψηφοφορία, η παρουσία της αστυνομίας ήταν εμφανής. Αργότερα την ίδια μέρα, η Αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίθηκε σε μια απειλή βόμβας λίγα τετράγωνα μακριά. Η απειλή αποδείχθηκε ψευδής συναγερμός, αλλά ο φόβος εξαπλώθηκε σε ένα Καπιτώλιο που ήταν ήδη σε εγρήγορση μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Η Μυστική Υπηρεσία έχει επίσης ενισχύσει την ασφάλεια του Προέδρου Τραμπ. Μια τελετή στο Πεντάγωνο για την 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε σε πιο ασφαλή τοποθεσία, ώστε ο Τραμπ να μπορέσει να εκφωνήσει ομιλία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Θα ληφθούν επιπλέον μέτρα όταν ο Τραμπ παρακολουθήσει τον αγώνα των New York Yankees την Πέμπτη το βράδυ, σύμφωνα με την Μυστική Υπηρεσία.

Έρευνα σε σπίτι που σχετίζεται με τον ύποπτο για τη δολοφονία του Κερκ. REUTERS/Steve Marcus

Ορισμένοι νομοθέτες υποστήριξαν ότι η αποχή από δημόσιες εμφανίσεις θα ενθάρρυνε μόνο τους επίδοξους επιτιθέμενους, σύμφωνα με το Time. «Είναι σημαντικό να συνεχίσω να βγαίνω έξω και να κάνω ό,τι θα έκανα κανονικά», δήλωσε ο γερουσιαστής Τζος Χόλι, Ρεπουμπλικανός από το Μιζούρι. «Δεν πρέπει να υποκύψουμε σε μια κουλτούρα φόβου και να αποσυρθούμε».

Άλλοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την, κατά τη γνώμη τους, ανεπαρκή προετοιμασία των ηγετών του Κογκρέσου. «Πρέπει να επανεκτιμήσουμε αυτό που κάνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να το παίρνουμε στα σοβαρά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βουλευτής Τιμ Μπουρτσέτ, Ρεπουμπλικανός από το Τενεσί. «Και η ηγεσία μας είναι τραγικά απροετοίμαστη. … Είναι περικυκλωμένοι από τη μικρή προστατευτική τους φούσκα, μας κοιτάζουν, και έχουν περάσει εβδομάδες από το τελευταίο περιστατικό πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση».

Πρόσθεσε ότι ανησυχεί πως «κάτι πολύ κακό θα συμβεί πριν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι εδώ».

«Οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι σε αυτό το κτίριο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δημοκρατικός βουλευτής Τζάρετ Μόσκοβιτς από τη Φλόριντα, ο οποίος έχει λάβει ο ίδιος απειλές θανάτου. «Δεν είναι πολλοί αυτοί που θα το πουν δημόσια, αλλά σπεύδουν στον Πρόεδρο της Βουλής και μιλάνε για ασφάλεια».

Εκτινάχθηκε η χρήση της λέξης «εμφύλιος» στο διαδίκτυο

Δεν ήταν μόνο ο φόβος, όμως, που δημιουργήθηκε σαν απόρροια της δολοφονίας του Κερκ, αλλά και η διάθεση για «εμφύλια» διαμάχη.

Λίγα λεπτά μετά τον πυροβολισμό του Κερκ την Τετάρτη, άρχισαν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο εκκλήσεις για «εμφύλιο πόλεμο».

Ο όρος «εμφύλιος πόλεμος» αναφέρθηκε την Τετάρτη περισσότερες από 129.000 φορές στην κοινωνική πλατφόρμα X, σύμφωνα με ανάλυση της εφημερίδας The New York Times. Την Πέμπτη, αναφέρθηκε τουλάχιστον 210.000 φορές. Αυτό ήταν αύξηση σε σχέση με τον ημερήσιο μέσο όρο των περίπου 18.000 αναφορών τους προηγούμενους μήνες. Πολλές από τις αναρτήσεις που περιείχαν τη φράση αναδημοσιεύτηκαν σε άλλες πλατφόρμες, όπως το Truth Social, το TikTok και το Instagram.

Σύμφωνα με μια ανασκόπηση της εφημερίδας, οι συζητήσεις για εμφύλιο πόλεμο προήλθαν κυρίως από Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες, προσωπικότητες των ακροδεξιών και δεξιών μέσων ενημέρωσης και συντηρητικούς podcasters. Ορισμένοι αμφισβήτησαν εάν η Αμερική βρισκόταν ήδη σε «εμφύλιο πόλεμο» για τις αξίες της, ενώ άλλοι κάλεσαν σε βία μετά το θάνατο του Κερκ.

Μεταξύ αυτών που χρησιμοποίησαν τη φράση ήταν ο Άλεξ Τζόουνς, δημιουργός της Infowars, μιας δεξιάς πλατφόρμας μέσων ενημέρωσης, η Τσάγια Ράιτσικ, που βρίσκεται πίσω από τον γνωστό λογαριασμό LibsofTikTok στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος συχνά επιτίθεται στην κοινότητα LGBTQI+, και φυσικά ο Άντριου Τέιτ, ο ακροδεξιός influencer γνωστός, εκτός των άλλων, για τις μισογυνιστικές του απόψεις.

Η αυξανόμενη χρήση του όρου υπογραμμίζει τον διχασμό μεταξύ των Αμερικανών και συνεχίζει ένα γνωστό μοτίβο προκλητικής γλώσσας.

«Εμφύλιος πόλεμος», έγραψε ο Τέιτ σε μια ανάρτηση δύο λέξεων στο X μετά τον πυροβολισμό του Κερκ. Η ανάρτηση έχει προβληθεί περισσότερες από 16 εκατομμύρια φορές.

Η αυξανόμενη χρήση του όρου υπογραμμίζει τον διχασμό μεταξύ των Αμερικανών και συνεχίζει ένα γνωστό μοτίβο προκλητικής γλώσσας. Τα τελευταία χρόνια, ο «εμφύλιος πόλεμος» αναφέρεται όλο και περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από σημαντικά πολιτικά γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά εκείνα που αφορούν τον Πρόεδρο Τραμπ, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times με βάση δεδομένα από το Tweet Binder της Audiense, μιας εταιρείας ανάλυσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Προ των πυλών μία ανοιχτή διαμάχη ανάμεσα σε δύο «στρατόπεδα»

Μετά από μια έφοδο του FBI το 2022 στο Mar-a-Lago, η οποία ήταν μέρος μιας έρευνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τις προσπάθειες του Τραμπ να παραμείνει στην εξουσία μετά τις εκλογές του 2020, οι αναφορές για «εμφύλιο πόλεμο» στο X αυξήθηκαν σε περισσότερες από 118.000 σε διάστημα δύο ημερών. Τον Ιούλιο του 2024, όταν ένας ένοπλος προσπάθησε να δολοφονήσει τον Τραμπ σε μια συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια, περισσότερες από 260.000 αναφορές στον «εμφύλιο πόλεμο» εμφανίστηκαν στο X τις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με την ανάλυση.

Συχνά, η φράση χρησιμοποιούνταν σε προειδοποιήσεις που υπονοούσαν ότι οι δεξιοί Αμερικανοί αποτελούν στόχο εμφυλίου πολέμου ή προτρέπονται να ξεκινήσουν έναν. Άλλες φορές, ο «εμφύλιος πόλεμος» ήταν μια πρόσκληση για δράση.

Ο Τζάρετ Χολτ, ερευνητής στην Open Measures, μια εταιρεία που παρακολουθεί τις τάσεις στο διαδίκτυο, δήλωσε ότι οι αναφορές στον «εμφύλιο πόλεμο» στις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δείχνουν ότι ο όρος «δεν είναι περιθωριακός». Οι συζητήσεις στις mainstream πλατφόρμες μοιάζουν όλο και περισσότερο με το είδος του εξτρεμιστικού περιεχομένου που βλέπει σε ακροδεξιές ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων, σημείωσε.

«Ο πραγματικός κίνδυνος», είπε, «είναι ότι δημιουργεί ένα πλαίσιο που επιτρέπει τις απειλές και τη βία εναντίον ατόμων που θεωρούνται πολιτικοί εχθροί».

Άλλοι δεν χρησιμοποίησαν τις λέξεις «εμφύλιος πόλεμος», αλλά ζήτησαν την καταστολή της αριστεράς από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ή την ανάληψη άλλων δράσεων από τον λαό.

Ο όρος «εμφύλιος πόλεμος» άρχισε να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο αυτή την εβδομάδα από προσωπικότητες και influencers της δεξιάς και ακροδεξίας, καθώς και από Ρεπουμπλικανούς μέλη του Κογκρέσου. Την Τετάρτη, ο βουλευτής Ντέρικ Βαν Ορντέν από το Ουισκόνσιν δημοσίευσε στο X: «Η αριστερά και οι πολιτικές της οδηγούν την Αμερική σε εμφύλιο πόλεμο. Και το θέλουν».

Άλλοι δεν χρησιμοποίησαν τις λέξεις «εμφύλιος πόλεμος», αλλά ζήτησαν την καταστολή της αριστεράς από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ή την ανάληψη άλλων δράσεων από τον λαό. Η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν από τη Τζόρτζια δημοσίευσε στο X την Τετάρτη ότι «προσεύχεται να ξεσηκωθεί αυτή η χώρα και να τερματίσει αυτό». Ο Ματ Φόρνεϊ, ένας δεξιός influencer, δημοσίευσε ότι «όλοι οι δημοκρατικοί πολιτικοί πρέπει να συλληφθούν».

Η συνέντευξη τύπου των αρμόδιων αρχών για την υπόθεση. REUTERS/Cheney Orr

Ο Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης του X και το πρόσωπο με τους περισσότερους ακόλουθους στην πλατφόρμα, δημοσίευσε ένα από τα πιο διαδεδομένα και δημοφιλή posts που προκάλεσαν πόλεμο μετά το θάνατο του Κερκ.

«Αν δεν μας αφήσουν ήσυχους, τότε η επιλογή μας είναι να πολεμήσουμε ή να πεθάνουμε», έγραψε. Το post του προβλήθηκε περισσότερες από 1,7 εκατομμύρια φορές και έλαβε πάνω από 37.000 likes.

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, ορισμένες γνωστές προσωπικότητες της δεξιάς είχαν αντιδράσει στην διχαστική γλώσσα και κάλεσαν σε ηρεμία.

Ο Ντέιβιντ Μπρόντι, σχολιαστής του Christian Broadcasting Network, είπε ότι ενώ η δολοφονία του Κερκ αύξησε την πιθανότητα «εμφυλίου πολέμου» στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσευχήθηκε να μην εξελιχθεί ποτέ σε βία.

