Τάιλερ Ρόμπινσον: Από άριστος μαθητής σε δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ – «Συμπεριφερόταν πολύ παράξενα»

Στα χέρια της αστυνομίας είναι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, ένα άτομο που γείτονες και συμμαθητές περιέγραψαν ως επιφυλακτικό, έξυπνο νεαρό που μεγάλωσε σε μια ρεπουμπλικανική οικογένεια και είχε έντονο ενδιαφέρον για τα βιντεοπαιχνίδια, τα κόμικς και την επικαιρότητα.

Η δολοφονία του Κερκ σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα όσο μιλούσε σε συγκέντρωση σε πανεπιστήμιο στη Γιούτα.

«Είναι πραγματικά λυπηρό που κάποιος με το μυαλό του το χρησιμοποίησε με αυτόν τον τρόπο», είπε ο Κίτον Μπρούκσμπι, 22 ετών, πρώην συμμαθητής του Ρόμπινσον στο γυμνάσιο.

Ο Ρόμπινσον φέρεται να είχε πρόσφατα μιλήσει με ένα μέλος της οικογένειάς του για το γεγονός ότι ο Κερκ επρόκειτο να διοργανώσει μια εκδήλωση στη Γιούτα, σύμφωνα με μια ένορκη κατάθεση της αστυνομίας, και αυτός και ο συγγενής του συζήτησαν «γιατί δεν τους άρεσε αυτός και οι απόψεις που είχε».

Ωστόσο, καθώς η πολιτική αριστερά και δεξιά της χώρας αναζητούσαν κίνητρα, η εικόνα που αρχικά προέκυψε για τον Ρόμπινσον δεν είναι καθόλου σαφής. Ούτε η πορεία του από εκπαιδευτική υποτροφία, τελικά σε ύποπτο για δολοφονία.

Ποιος ήταν ο Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο Μπρούκσμπι είπε ότι ο ύποπτος θεωρούνταν γενικά ένας ήσυχος μαθητής όταν μεγάλωναν στην συντηρητική περιοχή του St. George, αλλά μια μέρα στο γυμνάσιο, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, προέκυψε το θέμα των επιθέσεων του 2012 εναντίον Αμερικανών στη Βεγγάζη της Λιβύης. Λίγοι εκεί γνώριζαν ακριβώς τι είχε συμβεί, αλλά ο Ρόμπινσον ήταν σίγουρος για τις γνώσεις του.

«Μας έδωσε μια ολόκληρη εξήγηση για το τι συνέβη», δήλωσε ο Μπρούκσμπι. «Θυμάμαι ότι σκέφτηκα πως είχε πολλές πληροφορίες για το θέμα αυτό για κάποιον που ήταν 14 ετών».

Ο ύποπτος είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος στη Γιούτα, αλλά δεν είναι μέλος πολιτικού κόμματος και δεν έχει ψηφίσει ποτέ σε εκλογές, σύμφωνα με τον γραμματέα της κομητείας Ουάσιγκτον. Οι γονείς του είναι εγγεγραμμένοι Ρεπουμπλικάνοι, και οι δύο με ενεργές άδειες κυνηγιού σε μια περιοχή της χώρας που είναι γνωστή για την υπαίθρια ζωή της, κοντά στα εθνικά πάρκα Zion και Bryce Canyon, αναφέρει δημοσίευμα των New York Times.

Ο Ρόμπινσον παραδόθηκε στην αστυνομία κοντά στην πόλη του την Πέμπτη το βράδυ.

Φωτογραφίες που έχουν δημοσιεύσει τα μέλη της οικογένειάς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια των ετών δείχνουν τον Ρόμπινσον και τους δύο μικρότερους αδελφούς του να πυροβολούν και να ποζάρουν με όπλα.

Ο Ρόμπινσον παραδόθηκε στην αστυνομία κοντά στην πόλη του την Πέμπτη το βράδυ, μετά από μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του η οποία διήρκεσε 33 ώρες. Ένας αστυνομικός έγραψε σε ένορκη κατάθεση που δόθηκε στο δικαστήριο ότι ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον τον είχε περιγράψει ως «πιο πολιτικοποιημένο τα τελευταία χρόνια» και ότι, κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου δείπνου, είχε αναφερθεί στον Κερκ και στην επικείμενη εκδήλωσή του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι βρήκαν, μαζί με το όπλο, πυρομαχικά στα οποία είχαν χαραχτεί διάφορες λέξεις, καθώς και «hey fascist! CATCH!» («έι φασίστα! Πιάσε!»).

Τι λένε όσοι τον γνώριζαν

Ο 22χρονος Έντριαν Ριβέρα, που είχε παρακολουθήσει μαζί του μαθήματα ξυλουργικής στο γυμνάσιο, είπε ότι ο φερόμενος δράστης σύχναζε στην περιοχή που είχε οριστεί για το Junior R.O.T.C. (Junior Reserve Officers Training Corps), μαζί με άλλους μαθητές που ενδιαφέρονταν για το στρατιωτικό πρόγραμμα. Δεν ήταν σαφές αν ο Ρόμπινσον ήταν πράγματι μέλος του σώματος.

Ο Ριβέρα είπε ότι ο Ρόμπινσον ήταν «μεγάλος οπαδός του Halo», αναφερόμενος στο δημοφιλές παιχνίδι επιστημονικής φαντασίας, και ότι του άρεσε επίσης να παίζει Call of Duty και άλλα παιχνίδια που περιλαμβάνουν την χρήση όπλων.

Ο 23χρονος Σαμ Νιου είπε ότι η είδηση της σύλληψης του Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Κερκ προκάλεσε σοκ σε άτομα που τον γνώριζαν. Ο Νιου ακύρωσε τα πλάνα του την Παρασκευή, καθώς αυτός και ο κύκλος των φίλων του Ρόμπινσον από το γυμνάσιο χρειάστηκαν χρόνο για να επεξεργαστούν τη σύλληψή του και να ενημερώσουν ο ένας τον άλλον.

«Φαινόταν να μην έχει μιλήσει με πολλούς ανθρώπους», είπε ο Νιου. «Έχασε την επαφή με πολλούς από εμάς».

Ο Ρόμπινσον φαινόταν να έχει διακριθεί ακαδημαϊκά ως έφηβος. Η μητέρα του δημοσίευσε στο διαδίκτυο μια φωτογραφία του όταν αποφοίτησε από το γυμνάσιο με άριστο βαθμό 4,0. Σε μια ανάρτηση στο Facebook τον Αύγουστο του 2020, γιορτάζοντας την έναρξη της τελευταίας χρονιάς του Ρόμπινσον στο Pine View High School στο St. George, η μητέρα του ανέφερε με υπερηφάνεια ότι παρακολουθούσε τέσσερα μαθήματα επιπέδου κολλεγίου, καθώς και μαθηματικά προχωρημένου επιπέδου. Αποφοίτησε από το Pine View το 2021.

Η Τζάιντα Φανκ, 22 ετών, που πήγε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο με τον Ρόμπινσον, είπε ότι ήταν ένας εξαιρετικός μαθητής — και οι δύο ήταν μαζί στην λίστα των αριστούχων. Στην πραγματικότητα, είπε, είχε την προσωπικότητα του αγαπημένου μαθητή του δασκάλου, πάντα στην ώρα του, σεβαστός, εργατικός και έξυπνος.

«Είναι το είδος του παιδιού που, ακόμα και αν δεν είσαι φίλος του, θα του ζητούσες να συμμετάσχει στην ομαδική σου εργασία», είπε. «Είναι κάποιος που θα περίμενες να πάρει το βραβείο για την τέλεια παρουσία του».

«Είχε καλές ηγετικές ικανότητες».

Είπε ότι του άρεσαν πολύ οι υπολογιστές. Δεν ήταν δημοφιλής, αλλά οι άνθρωποι τον συμπαθούσαν.

«Ο τρόπος που συμπεριφέρεται και μιλάει στους άλλους. Νόμιζα ότι θα γινόταν διευθύνων σύμβουλος ή επιχειρηματίας. Είχε καλές ηγετικές ικανότητες».

Περίεργη συμπεριφορά φέρεται να είχε ο ύποπτος πριν τη δολοφονία

Το 2021, η μητέρα του Ρόμπινσον δημοσίευσε ένα βίντεο του γιου της να διαβάζει ένα γράμμα στο οποίο έλεγε ότι είχε λάβει προεδρική υποτροφία για το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Γιούτα αξίας 32.000 δολαρίων. Ωστόσο, μια εκπρόσωπος του πανεπιστημίου είπε ότι ο Ρόμπινσον φοίτησε στο πανεπιστήμιο μόνο για ένα εξάμηνο το 2021, ως προπτυχιακός φοιτητής μηχανικής. Το πανεπιστήμιο απέχει περίπου δύο ώρες από το Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα, όπου έλαβε χώρα η ένοπλη επίθεση.

Σύμφωνα με τους New York Times, την χρονική περίοδο πριν την δολοφονία, ο Ρόμπινσον φαίνεται να ζούσε με τουλάχιστον έναν συγκάτοικο σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο St. George, περίπου 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το σπίτι της οικογένειάς του στην γειτονική πόλη Ουάσινγκτον της Γιούτα. Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε ανακρίνει έναν συγκάτοικο του Ρόμπινσον, ο οποίος τους έδειξε μηνύματα μετά τον πυροβολισμό, στα οποία ο Ρόμπινσον περιέγραφε ότι άφησε ένα τουφέκι κάπου και άλλαξε τα ρούχα του.

Ο Ρόμπινσον ήταν φοιτητής τρίτου έτους σε ένα πρόγραμμα μαθητείας ηλεκτρολόγων στο Dixie Technical College στο St. George, σύμφωνα με δήλωση του ιδρύματος.

Αρκετοί γείτονες του Ρόμπινσον στο συγκρότημα διαμερισμάτων όπου ζούσε πρόσφατα τον περιέγραψαν ως κλειστό χαρακτήρα, λέγοντας ότι τον έβλεπαν σπάνια, εκτός από όταν μετακινούνταν με ένα γκρι Dodge Challenger που είχε στο πάρκινγκ.

«Δεν μιλούσε ποτέ σε κανέναν», είπε ο Τζος Κεμπ, 18 ετών, που ζούσε απέναντι από το διαμέρισμα του Ρόμπινσον. «Πάντα άκουγε δυνατά μουσική με τον συγκάτοικό του».

«Φαινόταν νευρικός και φοβισμένος».

Ο Όλιβερ Χολτ, ένας 11χρονος που ζει λίγα σπίτια πιο κάτω από το διαμέρισμα του Ρόμπινσον, είπε ότι την περασμένη εβδομάδα πήγαινε από πόρτα σε πόρτα στο συγκρότημα, ρωτώντας τους γείτονες αν μπορούσε να κάνει κάποια μικροδουλειά για να μαζέψει χρήματα για ένα καινούργιο τηλέφωνο, όταν συνάντησε τον Ρόμπινσον. Ο Όλιβερ, ο οποίος μίλησε στους New York Times με την έγκριση της μητέρας του, είπε ότι του φάνηκε περίεργη η συμπεριφορά του Ρόμπινσον.

«Συμπεριφερόταν πολύ παράξενα», είπε ο Όλιβερ. «Φαινόταν νευρικός και φοβισμένος».

Ο Μπρούκσμπι, που γνώριζε τον Ρόμπινσον από το λύκειο, είπε ότι την τελευταία φορά που τον είδε ήταν όταν συναντήθηκαν τυχαία σε ένα κατάστημα. Ο Ρόμπινσον φαινόταν να έχει γίνει ακόμα πιο ντροπαλός και δεν ήθελε να μιλήσουν.