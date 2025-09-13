newspaper
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τάιλερ Ρόμπινσον: Από άριστος μαθητής σε δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ – «Συμπεριφερόταν πολύ παράξενα»
Κόσμος 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:31

Τάιλερ Ρόμπινσον: Από άριστος μαθητής σε δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ – «Συμπεριφερόταν πολύ παράξενα»

Άνθρωποι από τον κύκλο του ύποπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, μίλησαν για τον Τάιλερ Ρόμπινσον και την ζωή του μέχρι το περιστατικό στη Γιούτα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

Spotlight

Στα χέρια της αστυνομίας είναι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, ένα άτομο που γείτονες και συμμαθητές περιέγραψαν ως επιφυλακτικό, έξυπνο νεαρό που μεγάλωσε σε μια ρεπουμπλικανική οικογένεια και είχε έντονο ενδιαφέρον για τα βιντεοπαιχνίδια, τα κόμικς και την επικαιρότητα.

Η δολοφονία του Κερκ σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα όσο μιλούσε σε συγκέντρωση σε πανεπιστήμιο στη Γιούτα.

«Είναι πραγματικά λυπηρό που κάποιος με το μυαλό του το χρησιμοποίησε με αυτόν τον τρόπο», είπε ο Κίτον Μπρούκσμπι, 22 ετών, πρώην συμμαθητής του Ρόμπινσον στο γυμνάσιο.

Ο Ρόμπινσον φέρεται να είχε πρόσφατα μιλήσει με ένα μέλος της οικογένειάς του για το γεγονός ότι ο Κερκ επρόκειτο να διοργανώσει μια εκδήλωση στη Γιούτα, σύμφωνα με μια ένορκη κατάθεση της αστυνομίας, και αυτός και ο συγγενής του συζήτησαν «γιατί δεν τους άρεσε αυτός και οι απόψεις που είχε».

Ωστόσο, καθώς η πολιτική αριστερά και δεξιά της χώρας αναζητούσαν κίνητρα, η εικόνα που αρχικά προέκυψε για τον Ρόμπινσον δεν είναι καθόλου σαφής. Ούτε η πορεία του από εκπαιδευτική υποτροφία, τελικά σε ύποπτο για δολοφονία.

Ποιος ήταν ο Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο Μπρούκσμπι είπε ότι ο ύποπτος θεωρούνταν γενικά ένας ήσυχος μαθητής όταν μεγάλωναν στην συντηρητική περιοχή του St. George, αλλά μια μέρα στο γυμνάσιο, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, προέκυψε το θέμα των επιθέσεων του 2012 εναντίον Αμερικανών στη Βεγγάζη της Λιβύης. Λίγοι εκεί γνώριζαν ακριβώς τι είχε συμβεί, αλλά ο Ρόμπινσον ήταν σίγουρος για τις γνώσεις του.

«Μας έδωσε μια ολόκληρη εξήγηση για το τι συνέβη», δήλωσε ο Μπρούκσμπι. «Θυμάμαι ότι σκέφτηκα πως είχε πολλές πληροφορίες για το θέμα αυτό για κάποιον που ήταν 14 ετών».

Ο ύποπτος είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος στη Γιούτα, αλλά δεν είναι μέλος πολιτικού κόμματος και δεν έχει ψηφίσει ποτέ σε εκλογές, σύμφωνα με τον γραμματέα της κομητείας Ουάσιγκτον. Οι γονείς του είναι εγγεγραμμένοι Ρεπουμπλικάνοι, και οι δύο με ενεργές άδειες κυνηγιού σε μια περιοχή της χώρας που είναι γνωστή για την υπαίθρια ζωή της, κοντά στα εθνικά πάρκα Zion και Bryce Canyon, αναφέρει δημοσίευμα των New York Times.

Ο Ρόμπινσον παραδόθηκε στην αστυνομία κοντά στην πόλη του την Πέμπτη το βράδυ.

Φωτογραφίες που έχουν δημοσιεύσει τα μέλη της οικογένειάς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια των ετών δείχνουν τον Ρόμπινσον και τους δύο μικρότερους αδελφούς του να πυροβολούν και να ποζάρουν με όπλα.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον. Utah Department of Public Safety/Handout via REUTERS

Ο Ρόμπινσον παραδόθηκε στην αστυνομία κοντά στην πόλη του την Πέμπτη το βράδυ, μετά από μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του η οποία διήρκεσε 33 ώρες. Ένας αστυνομικός έγραψε σε ένορκη κατάθεση που δόθηκε στο δικαστήριο ότι ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον τον είχε περιγράψει ως «πιο πολιτικοποιημένο τα τελευταία χρόνια» και ότι, κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου δείπνου, είχε αναφερθεί στον Κερκ και στην επικείμενη εκδήλωσή του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι βρήκαν, μαζί με το όπλο, πυρομαχικά στα οποία είχαν χαραχτεί διάφορες λέξεις, καθώς και «hey fascist! CATCH!» («έι φασίστα! Πιάσε!»).

Τι λένε όσοι τον γνώριζαν

Ο 22χρονος Έντριαν Ριβέρα, που είχε παρακολουθήσει μαζί του μαθήματα ξυλουργικής στο γυμνάσιο, είπε ότι ο φερόμενος δράστης σύχναζε στην περιοχή που είχε οριστεί για το Junior R.O.T.C. (Junior Reserve Officers Training Corps), μαζί με άλλους μαθητές που ενδιαφέρονταν για το στρατιωτικό πρόγραμμα. Δεν ήταν σαφές αν ο Ρόμπινσον ήταν πράγματι μέλος του σώματος.

Ο Ριβέρα είπε ότι ο Ρόμπινσον ήταν «μεγάλος οπαδός του Halo», αναφερόμενος στο δημοφιλές παιχνίδι επιστημονικής φαντασίας, και ότι του άρεσε επίσης να παίζει Call of Duty και άλλα παιχνίδια που περιλαμβάνουν την χρήση όπλων.

Ο 23χρονος Σαμ Νιου είπε ότι η είδηση της σύλληψης του Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Κερκ προκάλεσε σοκ σε άτομα που τον γνώριζαν. Ο Νιου ακύρωσε τα πλάνα του την Παρασκευή, καθώς αυτός και ο κύκλος των φίλων του Ρόμπινσον από το γυμνάσιο χρειάστηκαν χρόνο για να επεξεργαστούν τη σύλληψή του και να ενημερώσουν ο ένας τον άλλον.

«Φαινόταν να μην έχει μιλήσει με πολλούς ανθρώπους», είπε ο Νιου. «Έχασε την επαφή με πολλούς από εμάς».

Ο Ρόμπινσον φαινόταν να έχει διακριθεί ακαδημαϊκά ως έφηβος. Η μητέρα του δημοσίευσε στο διαδίκτυο μια φωτογραφία του όταν αποφοίτησε από το γυμνάσιο με άριστο βαθμό 4,0. Σε μια ανάρτηση στο Facebook τον Αύγουστο του 2020, γιορτάζοντας την έναρξη της τελευταίας χρονιάς του Ρόμπινσον στο Pine View High School στο St. George, η μητέρα του ανέφερε με υπερηφάνεια ότι παρακολουθούσε τέσσερα μαθήματα επιπέδου κολλεγίου, καθώς και μαθηματικά προχωρημένου επιπέδου. Αποφοίτησε από το Pine View το 2021.

Η Τζάιντα Φανκ, 22 ετών, που πήγε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο με τον Ρόμπινσον, είπε ότι ήταν ένας εξαιρετικός μαθητής — και οι δύο ήταν μαζί στην λίστα των αριστούχων. Στην πραγματικότητα, είπε, είχε την προσωπικότητα του αγαπημένου μαθητή του δασκάλου, πάντα στην ώρα του, σεβαστός, εργατικός και έξυπνος.

«Είναι το είδος του παιδιού που, ακόμα και αν δεν είσαι φίλος του, θα του ζητούσες να συμμετάσχει στην ομαδική σου εργασία», είπε. «Είναι κάποιος που θα περίμενες να πάρει το βραβείο για την τέλεια παρουσία του».

«Είχε καλές ηγετικές ικανότητες».

Είπε ότι του άρεσαν πολύ οι υπολογιστές. Δεν ήταν δημοφιλής, αλλά οι άνθρωποι τον συμπαθούσαν.

«Ο τρόπος που συμπεριφέρεται και μιλάει στους άλλους. Νόμιζα ότι θα γινόταν διευθύνων σύμβουλος ή επιχειρηματίας. Είχε καλές ηγετικές ικανότητες».

Περίεργη συμπεριφορά φέρεται να είχε ο ύποπτος πριν τη δολοφονία

Το 2021, η μητέρα του Ρόμπινσον δημοσίευσε ένα βίντεο του γιου της να διαβάζει ένα γράμμα στο οποίο έλεγε ότι είχε λάβει προεδρική υποτροφία για το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Γιούτα αξίας 32.000 δολαρίων. Ωστόσο, μια εκπρόσωπος του πανεπιστημίου είπε ότι ο Ρόμπινσον φοίτησε στο πανεπιστήμιο μόνο για ένα εξάμηνο το 2021, ως προπτυχιακός φοιτητής μηχανικής. Το πανεπιστήμιο απέχει περίπου δύο ώρες από το Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα, όπου έλαβε χώρα η ένοπλη επίθεση.

Σύμφωνα με τους New York Times, την χρονική περίοδο πριν την δολοφονία, ο Ρόμπινσον φαίνεται να ζούσε με τουλάχιστον έναν συγκάτοικο σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο St. George, περίπου 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το σπίτι της οικογένειάς του στην γειτονική πόλη Ουάσινγκτον της Γιούτα. Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε ανακρίνει έναν συγκάτοικο του Ρόμπινσον, ο οποίος τους έδειξε μηνύματα μετά τον πυροβολισμό, στα οποία ο Ρόμπινσον περιέγραφε ότι άφησε ένα τουφέκι κάπου και άλλαξε τα ρούχα του.

Ο Ρόμπινσον ήταν φοιτητής τρίτου έτους σε ένα πρόγραμμα μαθητείας ηλεκτρολόγων στο Dixie Technical College στο St. George, σύμφωνα με δήλωση του ιδρύματος.

Αρκετοί γείτονες του Ρόμπινσον στο συγκρότημα διαμερισμάτων όπου ζούσε πρόσφατα τον περιέγραψαν ως κλειστό χαρακτήρα, λέγοντας ότι τον έβλεπαν σπάνια, εκτός από όταν μετακινούνταν με ένα γκρι Dodge Challenger που είχε στο πάρκινγκ.

«Δεν μιλούσε ποτέ σε κανέναν», είπε ο Τζος Κεμπ, 18 ετών, που ζούσε απέναντι από το διαμέρισμα του Ρόμπινσον. «Πάντα άκουγε δυνατά μουσική με τον συγκάτοικό του».

«Φαινόταν νευρικός και φοβισμένος».

Ο Όλιβερ Χολτ, ένας 11χρονος που ζει λίγα σπίτια πιο κάτω από το διαμέρισμα του Ρόμπινσον, είπε ότι την περασμένη εβδομάδα πήγαινε από πόρτα σε πόρτα στο συγκρότημα, ρωτώντας τους γείτονες αν μπορούσε να κάνει κάποια μικροδουλειά για να μαζέψει χρήματα για ένα καινούργιο τηλέφωνο, όταν συνάντησε τον Ρόμπινσον. Ο Όλιβερ, ο οποίος μίλησε στους New York Times με την έγκριση της μητέρας του, είπε ότι του φάνηκε περίεργη η συμπεριφορά του Ρόμπινσον.

«Συμπεριφερόταν πολύ παράξενα», είπε ο Όλιβερ. «Φαινόταν νευρικός και φοβισμένος».

Ο Μπρούκσμπι, που γνώριζε τον Ρόμπινσον από το λύκειο, είπε ότι την τελευταία φορά που τον είδε ήταν όταν συναντήθηκαν τυχαία σε ένα κατάστημα. Ο Ρόμπινσον φαινόταν να έχει γίνει ακόμα πιο ντροπαλός και δεν ήθελε να μιλήσουν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι αντιστάθηκαν στη διόρθωση – Οι «μεγάλοι» ξεχώρισαν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι αντιστάθηκαν στη διόρθωση – Οι «μεγάλοι» ξεχώρισαν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα: Παραδοχή από τον πρώην διοικητή των IDF – Πάνω από 200.000 τα θύματα – «Βιτρίνα» οι νομικές υπηρεσίες
Πρώην διοικητής IDF 13.09.25

Ομολογία ενοχής από τον Χαλεβί: Πάνω από 200.000 τα θύματα στη Γάζα- Για τα μάτια του κόσμου οι νομικές υπηρεσίες

Ο πρώην διοικητής του στρατού, Χέρτζι Χαλεβί, παραδέχτηκε ότι νεκροί και τραυματίες στη Γάζα ξεπερνούν τις 200.000, κάτι που το Ισραήλ επισήμως αρνείται ως προπαγάνδα της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»
Εποχή «Μακαρθισμού» 13.09.25

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»

To Τζούντιθ Μπάτλερ, φοιτητές αλλά και μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, ερευνώνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για «υποτιθέμενα αντισημιτικά περιστατικά»

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» – Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ
«Δεν έχετε ιδέα» 13.09.25

«Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» - Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η Έρικα Κερκ στο μήνυμά της κάλεσε τους νέους στις ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αγώνα του συζύγου της, προτρέποντάς τους να ενταχθούν στο Turning Point USA - «Θέλει να κάνετε τη διαφορά και μπορείτε»

Σύνταξη
Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;
Gen Z protests 13.09.25

Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;

Η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν θα παρακολουθούν στενά τα γεγονότα στο Νεπάλ, σύμφωνα με ειδικούς. Αυτό οφείλεται στη γεωγραφική θέση και στην ιστορία του ως εξισορροπιστή των περιφερειακών δυνάμεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;
Κόσμος 13.09.25

Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;

Πού οι περισσότεροι νέοι Ευρωπαίοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Μια νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει έντονες αντιθέσεις σε ολόκληρη την ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης
Πολωνία 13.09.25

Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης

Η φον ντερ Λάιεν «τερμάτισε» το αφήγημα περί υπαρξιακής απειλής για την Ευρώπη, καλώντας τους πολίτες της: «Αγωνιστείτε για να επιβιώσετε» - Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει «φρουρά» στην ανατολικής της πτέρυγα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λονδίνο: Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»
Στο Λονδίνο 13.09.25

Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»

Πλήθος κόσμου αναμένεται να συμμετάσχει σήμερα στο Λονδίνο στην «Πορεία κατά του φασισμού» που διοργανώνεται στον αντίποδα συγκέντρωσης ακροδεξιών «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης».

Σύνταξη
Συρία: Ενημέρωση του ΣΑ του ΟΗΕ για το πρόγραμμα χημικών όπλων και η «σοβαρή ανησυχία»
ΣΑ του ΟΗΕ 13.09.25

Η «σοβαρή ανησυχία» για το πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας

Αποστολές ομάδων του OPCW έχουν πραγματοποιηθεί στη Συρία για διαβουλεύσεις με τις Αρχές και για επιθεώρηση δηλωμένων και ύποπτων εγκαταστάσεων χημικών όπλων, σύμφωνα με την ενημέρωση στο ΣΑ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
G7: Συζητήθηκαν ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Καναδάς 13.09.25

Η G7 συζητά κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδρίασαν στον Καναδά για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;
Κόσμος 13.09.25

Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;

Η δικαιοσύνη στη Βραζιλία και μάλιστα το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε. Μπορεί η Βραζιλία να τιμωρήσει τον Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τον αντίκτυπο στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ;

Σύνταξη
Τραμπ: Υποδέχεται τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα
Τι θα συζητηθεί 13.09.25

Τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα υποδέχεται ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δειπνήσει με τον Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι - Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για την κατάσταση στη Γάζα, παρουσία του Στιβ Γουίτκοφ

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δολοφόνου του με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη
Τάιλερ Ρόμπινσον 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δράστη με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη

Το CBS News υποστηρίζει ότι ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε στον πατέρα του ότι ήταν το πρόσωπο στις φωτογραφίες που έδειχναν τα μέσα ενημέρωσης όταν ακόμη καταζητείτο ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος
Οικονομική φούσκα 13.09.25

Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος

Η 15η Σεπτεμβρίου είναι ημερομηνία σημαδιακή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Kατέρρευσε η Lehman Brothers παρασύροντας ολόκληρο τον κόσμο σε οικονομική κρίση, τα σημάδια της οποίας είναι ακόμη ορατά

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ο πόνος για τον πατέρα μου ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα φύγει ποτέ»
Fizz 13.09.25

Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ο πόνος για τον πατέρα μου ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα φύγει ποτέ»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε για την απώλεια του πατέρα της, τον ανείπωτο πόνο που βίωσε, το τελευταίο τους ταξίδι στην Ιταλία και πώς σήμερα αφήνεται στη θλίψη αντί να την αποφεύγει

Σύνταξη
Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση

Η επιλογή Χαρίτση κατά την 89η ΔΕΘ να επιμείνει στην αριστερή φυσιογνωμία του κόμματος - Η «γραμμή» για τις συμμαχίες, το «θολό κέντρο» και το πρόγραμμα των 12 σημείων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σχολεία: Εγκατάλειψη και ακατάλληλες υποδομές εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά
Τραγική κατάσταση 13.09.25

Εγκατάλειψη και ακατάλληλες σχολικές υποδομές εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά - Καταγγελίες γονέων

Τριτοκοσμικές συνθήκες και έλλειψη συντήρησης στα σχολεία, με τάξεις μέσα στην υγρασία - «Προχειρότητα και για το θεαθήναι» καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού Ηρακλείου Αττικής

Σύνταξη
Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης
Υγεία 13.09.25

Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει γενετικούς και γονιδιακούς παράγοντες, ενός ή και των δύο γονέων, που σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς είναι να δυνατό να ευθύνονται για τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού.

Σύνταξη
Γάζα: Παραδοχή από τον πρώην διοικητή των IDF – Πάνω από 200.000 τα θύματα – «Βιτρίνα» οι νομικές υπηρεσίες
Πρώην διοικητής IDF 13.09.25

Ομολογία ενοχής από τον Χαλεβί: Πάνω από 200.000 τα θύματα στη Γάζα- Για τα μάτια του κόσμου οι νομικές υπηρεσίες

Ο πρώην διοικητής του στρατού, Χέρτζι Χαλεβί, παραδέχτηκε ότι νεκροί και τραυματίες στη Γάζα ξεπερνούν τις 200.000, κάτι που το Ισραήλ επισήμως αρνείται ως προπαγάνδα της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»
Εποχή «Μακαρθισμού» 13.09.25

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»

To Τζούντιθ Μπάτλερ, φοιτητές αλλά και μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, ερευνώνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για «υποτιθέμενα αντισημιτικά περιστατικά»

Σύνταξη
ΕΣΥ: Μάστιγα το φακελάκι- «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ
Επίορκοι γιατροί 13.09.25

Μάστιγα το φακελάκι στο ΕΣΥ - «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ

«Κανείς δεν μπορεί να επικροτήσει τη στρατηγική ενός συναδέλφου να εκβιάζει ασθενείς για να προσφέρει τις υπηρεσίες του», τονίζει ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος για το φακελάκι

Σύνταξη
Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»
Μετά τη ΔΕΘ 13.09.25

Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»

Τα διεθνή ΜΜΕ δεν σταματούν να ασχολούνται με την Ελλάδα με αρνητικό τρόπο. Πληθώρα ρεπορτάζ ασκούν κριτική στην ελληνική κυβέρνηση. Στο επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπογεννητικότητα ελλείψει αποτελεσματικών μέτρων

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: «Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» – Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ
«Δεν έχετε ιδέα» 13.09.25

«Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» - Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η Έρικα Κερκ στο μήνυμά της κάλεσε τους νέους στις ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αγώνα του συζύγου της, προτρέποντάς τους να ενταχθούν στο Turning Point USA - «Θέλει να κάνετε τη διαφορά και μπορείτε»

Σύνταξη
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο