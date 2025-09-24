Άγαλμα με Τραμπ και Έπσταϊν να κρατιούνται χέρι-χέρι εμφανίστηκε στην Ουάσιγκτον

Έντονο σχολιασμό έχει προκαλέσει ένα νέο άγαλμα που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο National Mall στην Ουάσινγκτον.

Το ύψους 3,5 μέτρων άγαλμα δείχνει τους δύο άνδρες να χαμογελούν σε βάθρα, με τα χέρια ενωμένα, σε αυτό που οι διοργανωτές περιέγραψαν ως εορτασμό του «Μήνα Φιλίας».

«Γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του προέδρου Ντόλαντ Τραμπ και του «στενότερου φίλου» του, Τζέφρι Έπσταϊν», γράφει μια πλάκα στο κάτω μέρος της χάλκινης εγκατάστασης που είναι βαμμένη με σπρέι.

Πρόκειται για το τελευταίο μιας σειράς ασυνήθιστων εκθεμάτων στο National Mall της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός χρυσού αγάλματος του Τραμπ να κρατά ένα Bitcoin.

Το μήνυμα πίσω από το άγαλμα

Η ανώνυμη καλλιτεχνική συλλογικότητα που αυτοαποκαλείται The Secret Handshake ανέλαβε την ευθύνη για το άγαλμα με δήλωσή της στη βρετανική εφημερίδα The Independent.

Η ομάδα, η οποία δήλωσε ότι έχει λιγότερα από πέντε μέλη, εξήγησε ότι το άγαλμα είχε σκοπό να αναδείξει τους δεσμούς του Τραμπ με τον Έπσταϊν. Μια πλάκα στη βάση γράφει: «Προς τιμήν του Μήνα Φιλίας, γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και του στενότερου φίλου του Τζέφρι Έπσταϊν».

Δύο επιπλέον πλάκες αναφέρονται σε μια επιστολή γενεθλίων που φέρεται να έγραψε ο Τραμπ στον Έπσταϊν. Σύμφωνα με άδεια της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, το άγαλμα επιτρέπεται να παραμείνει στη θέση του μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου.

Οι φιγούρες των Τραμπ και Έπσταϊν είναι κατασκευασμένες από αφρό, ρητίνη, ξύλο και σύρμα.