Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Κόσμος 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:42
Άγαλμα με Τραμπ και Έπσταϊν να κρατιούνται χέρι-χέρι εμφανίστηκε στην Ουάσιγκτον

Το άγαλμα του Τραμπ με τον Έπσταϊν στην Ουάσινγκτον προκαλεί πανικό

Έντονο σχολιασμό έχει προκαλέσει ένα νέο άγαλμα που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο National Mall στην Ουάσινγκτον.

Το ύψους 3,5 μέτρων άγαλμα δείχνει τους δύο άνδρες να χαμογελούν σε βάθρα, με τα χέρια ενωμένα, σε αυτό που οι διοργανωτές περιέγραψαν ως εορτασμό του «Μήνα Φιλίας».

«Γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του προέδρου Ντόλαντ Τραμπ και του «στενότερου φίλου» του, Τζέφρι Έπσταϊν», γράφει μια πλάκα στο κάτω μέρος της χάλκινης εγκατάστασης που είναι βαμμένη με σπρέι.

Πρόκειται για το τελευταίο μιας σειράς ασυνήθιστων εκθεμάτων στο National Mall της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός χρυσού αγάλματος του Τραμπ να κρατά ένα Bitcoin.

Το μήνυμα πίσω από το άγαλμα

Η ανώνυμη καλλιτεχνική συλλογικότητα που αυτοαποκαλείται The Secret Handshake ανέλαβε την ευθύνη για το άγαλμα με δήλωσή της στη βρετανική εφημερίδα The Independent.

Η ομάδα, η οποία δήλωσε ότι έχει λιγότερα από πέντε μέλη, εξήγησε ότι το άγαλμα είχε σκοπό να αναδείξει τους δεσμούς του Τραμπ με τον Έπσταϊν. Μια πλάκα στη βάση γράφει: «Προς τιμήν του Μήνα Φιλίας, γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και του στενότερου φίλου του Τζέφρι Έπσταϊν».

Δύο επιπλέον πλάκες αναφέρονται σε μια επιστολή γενεθλίων που φέρεται να έγραψε ο Τραμπ στον Έπσταϊν. Σύμφωνα με άδεια της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, το άγαλμα επιτρέπεται να παραμείνει στη θέση του μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου.

Οι φιγούρες των Τραμπ και Έπσταϊν είναι κατασκευασμένες από αφρό, ρητίνη, ξύλο και σύρμα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI στις δραστηριότητες τους

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI στις δραστηριότητες τους

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Πάτρα: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Πάτρα 24.09.25

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια

Τα τέσσερα κορίτσια στην Πάτρα για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν το 13χρονο παιδί - Έφτασαν στο σημείο να το απειλήσουν ότι αν δεν έκανε ό,τι του ζητούσαν θα το μαχαίρωναν

Σύνταξη
Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν
«Έτσι τους χτυπήσαμε» 23.09.25

Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Βίντεο με τη δράση ενός εκ των πιο ισχυρών όπλων για βαθιά υπόγεια πλήγματα υψηλής αξίας - Η μυστική αποστολή των B-2 και η επιχείρηση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Σύνταξη
Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του
Ελλάδα 18.09.25

Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του

Πριν 12 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλος τάγματος εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»

Σύνταξη
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα «Antifa»
«Εξονυχιστική έρευνα» 18.09.25

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει το Antifa τρομοκρατική οργάνωση

Σθεναρή σύσταση λέει πως θα απευθύνει ο Τραμπ προκειμένου να διενεργηθεί εξονυχιστική έρευνα σε όσους χρηματοδοτούν το κίνημα «Antifa», το οποίο χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση.

Σύνταξη
Σοβαρός τραυματισμός 20χρονου ναυτικού σε επιβατηγό πλοίο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του
Στον Πειραιά 24.09.25

Σοβαρός τραυματισμός 20χρονου ναυτικού σε επιβατηγό πλοίο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι του Πειραιά - Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με την επιστροφή Κίμελ – «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο…»
Κόσμος 24.09.25

Έξαλλος ο Τραμπ με την επιστροφή Κίμελ – «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο…»

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News του έδωσε πίσω τη δουλειά του», σχολίασε ο Τραμπ για την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ, εκτοξεύοντας παράλληλα απειλές κατά του δικτύου

Σύνταξη
Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο
Formula 1 24.09.25

Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο

Το επεισόδιο στο Μπακού, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αγνόησε τις οδηγίες της ομάδας και δεν επέστρεψε θέση στον Σαρλ Λεκλέρκ, φανέρωσε την αδυναμία της Ferrari να επιβάλει την τάξη στους πιλότους της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακός: Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει σε buy out
Euroleague 24.09.25

Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει ο Ολυμπιακός σε buy out

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κλείσει τον Φρανκ Ντιλικινά, πληρώνοντας το buy out στην Παρτιζάν, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Τα 2.100.000 ευρώ που έχει δώσει από τον Φεβρουάριο.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αποκάλυψη in: Τα εννιά στοιχεία- κλειδιά που δείχνουν νέες ύποπτες μεθοδεύσεις στο «θρίλερ της Βοιωτίας»
Ελλάδα 24.09.25

Αποκάλυψη in: Τα εννιά στοιχεία- κλειδιά που δείχνουν νέες ύποπτες μεθοδεύσεις στο «θρίλερ της Βοιωτίας»

Οι μεθοδεύσεις της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ, η πενταετής απουσία του γιού της , το σύστημα συνταγογράφησης, το «μυστικό του λάκκου» και οι μέθοδοι για να προσδιορισθεί ο χρόνος αλλά και η αιτία θανάτου της 91χρονης γυναίκας στη Βοιωτία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Νομοσχέδιο βόμβα στις ΗΠΑ: Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση σε 60 χώρες
«Απίστευτα...» 24.09.25

Νομοσχέδιο βόμβα στις ΗΠΑ: Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση σε 60 χώρες

Αντλώντας έμπνευση από τον νόμο του Τζορτζ Μπους του 2001, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «μαγειρεύει» κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. προκαλώντας ανησυχία σε νομικούς και αμυντικούς αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα – Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές
Τεράστιες καθυστερήσεις 24.09.25

Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα - Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές

Οι ανάγκες στον τουρισμό αυξήθηκαν 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τις ελλείψεις να φτάνουν τις 86.000 θέσεις εργασίας - Έως 6 με 8 μήνες οι καθυστερήσεις των μετακλήσεων από τρίτες χώρες

Σύνταξη
«Γκαφατζής» ο Εκιτικέ: Σκόραρε, έβγαλε τη φανέλα και… αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη (vid)
Ποδόσφαιρο 24.09.25

«Γκαφατζής» ο Εκιτικέ: Σκόραρε, έβγαλε τη φανέλα και… αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη (vid)

Ο Εκιτικέ χάρισε στη Λίβερπουλ τη νίκη επί της Σαουθάμπτον στο Λιγκ Καπ, αλλά με τον πανηγυρισμό του είδε δεύτερη κίτρινη και θα χάσει το μεγάλο ματς με την αήττητη Κρίσταλ Πάλας.

Σύνταξη
Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών
Ο λόγος 24.09.25

Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών

Η ακύρωση δρομολογίων των τρένων στην Αλεξανδρούπολη, οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού μετά το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα, σύμφωνα με τη Hellenic Train.

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο – Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία
Ζιγκ-ζαγκ 24.09.25

Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο - Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα κατειλημμένα εδάφη της από τη Ρωσία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αρχίζει και πάλι η δίκη για τις υποκλοπών – Στο εδώλιο οι 4 επιχειρηματίες που είχαν σχέση με το Predator
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Αρχίζει και πάλι η δίκη για τις υποκλοπών – Στο εδώλιο οι 4 επιχειρηματίες που είχαν σχέση με το Predator

Μετά από σχεδόν δίμηνη διακοπή αρχίζει και πάλι η δίκη για το σκάνδαλο του Predator. Οι καθυστερήσεις στη μετάφραση του θεσπίσματος, οι στόχοι των παρακολουθήσεων και τα κενά στην έρευνα της δικαιοσύνης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυτολογοκρίθηκε – H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ
La Famiglia Collection 24.09.25

Αυτολογοκρίθηκε - H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ

Ο Γεωργιανός σχεδιαστής, που άφησε τον οίκο Balenciaga, μόλις παρουσίασε την πολυαναμενόμενη πρώτη του συλλογή για τον θρυλικό, ιταλικό οίκο Gucci, σε μια καμπάνια που φωτογραφήθηκε από την Catherine Opie –ωστόσο το χειροκρότημα του fashion crowd ήταν χλιαρό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική
Stories 24.09.25

«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική

Ο Άλμπερτ Φις, ήταν ένας από τους πιο διαβόητους Αμερικανούς serial killer του 20ου αιώνα, στον οποίο δόθηκαν διάφορα ονόματα όπως «Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν», «Ο γκρι άνθρωπος» και «Ο μανιακός του φεγγαριού»

Σύνταξη
Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία
Ελληνοαμερικανοί 24.09.25

Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, στην επιστολή του ζητά από τον Τραμπ να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη για να δώσει το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον Αστέρα (24/9, 17.00).

Σύνταξη
