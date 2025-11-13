Η παύλα που επιστρέφει: Γιατί το Παλάτι ετοιμάζεται να «ξαναβαφτίσει» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Μετά την «απογύμνωσή» του από τίτλους και βασιλικά προνόμια, ο Άντριου βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μιας συζήτησης που μοιάζει μικρή αλλά έχει βαθιές ρίζες: θα πρέπει τελικά να γράφεται ως Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ με ενωτικό;

Όταν το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο δούκας δεν θα φέρει πλέον τον τίτλο του πρίγκιπα, παρουσίασε το νέο του όνομα χωρίς παύλα — μια επιλογή που, σύμφωνα με όσα διαρρέουν, είχε εγκρίνει και ο ίδιος. Ωστόσο, μετά από επανεξέταση των ιστορικών εγγράφων, το Παλάτι φαίνεται πως σκέφτεται να επαναφέρει το ενωτικό, όπως το είχε προβλέψει η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ.



Για αρκετούς ιστορικούς, η απουσία της παύλας προκάλεσε έκπληξη. Το 1960, η βασίλισσα Ελισάβετ όρισε ότι οι άμεσοι απόγονοί της θα χρησιμοποιούν το Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ όταν χρειάζονται επώνυμο.

Ήταν μια σημαντική χειρονομία προς τον σύζυγό της, αφού κατά την άνοδό της στον θρόνο, το 1952, είχε αποφασίσει ότι το επώνυμο της βασιλικής οικογένειας θα παραμείνει Ουίνδσορ και όχι Μαουντμπάτεν, το επώνυμο του Δούκα του Εδιμβούργου. Ο Φίλιππος λέγεται πως είχε ξεσπάσει: «Είμαι απλώς μια καταραμένη αμοιβάδα», παραπονούμενος ότι ήταν ο μόνος άντρας στη χώρα του οποίου τα παιδιά δεν θα έφεραν το όνομά του.

Οκτώ χρόνια αργότερα, του έκανε μια παραχώρηση με μια διπλή επωνυμία ενωμένη με παύλα — λίγες ημέρες πριν από τη γέννηση του τρίτου παιδιού τους, του Άντριου.

Λίγο πριν από τη γέννηση του Άντριου, η Ελισάβετ είχε εκδώσει επίσημη ανακοίνωση μέσω του Privy Council, ορίζοντας ότι όσοι απόγονοί της δεν θα φέρουν τον τίτλο του Βασιλικού Υψηλοτάτου θα χρησιμοποιούν την επωνυμία Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Δύο εβδομάδες πριν από τη γέννηση του Άντριου, τον Φεβρουάριο του 1960, δημοσιεύτηκε σχετική ανακοίνωση στη London Gazette.

Η Ελισάβετ ανέφερε:

«Κύριοί μου,

Ενώ την 9η Απριλίου 1952 εξέφρασα τη θέλησή μου ότι εγώ και τα παιδιά μου θα φέρουμε το όνομα του Οίκου και της Οικογενείας των Ουίνδσορ, και ότι οι απόγονοί μου — πλην των θηλυκών που θα νυμφευθούν και των απογόνων τους — θα φέρουν το όνομα Ουίνδσορ·

Και ενώ έλαβα περαιτέρω υπόψη τη θέση εκείνων των απογόνων μου που δεν θα απολαμβάνουν τον τίτλο ή το προνόμιο του Βασιλικού Υψηλοτάτου, ούτε την τιμητική ιδιότητα του πρίγκιπα· και για τους οποίους, συνεπώς, θα είναι αναγκαία μια επωνυμία·

Και ενώ κατέληξα ότι η προαναφερθείσα δήλωσή μου της 9ης Απριλίου 1952 πρέπει να τροποποιηθεί ως προς αυτά τα πρόσωπα·

Δηλώνω τώρα τη θέληση και την επιθυμία μου ότι, ενώ εγώ και τα παιδιά μου θα εξακολουθήσουμε να φερόμαστε ως Οίκος και Οικογένεια των Ουίνδσορ, οι απόγονοί μου — πλην εκείνων που απολαμβάνουν τον τίτλο ή το προνόμιο του Βασιλικού Υψηλοτάτου και την τιμητική ιδιότητα του πρίγκιπα ή της πριγκίπισσας, καθώς και των θηλυκών απογόνων που θα νυμφευθούν και των απογόνων τους — θα φέρουν το όνομα Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ.»

Τι ισχύει, τελικά;

Γι’ αυτό και η πρόσφατη επιλογή «Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ» χωρίς ενωτικό φάνηκε σε πολλούς παράταιρη. Ο βιογράφος Ίαν Λόιντ υπενθυμίζει ότι το όνομα με την παύλα χρησιμοποιήθηκε για δεκαετίες σε επίσημα έγγραφα: στο πιστοποιητικό γάμου της Πριγκίπισσας Άννας το 1973, αλλά και στο πιστοποιητικό γέννησης του Άρτσι, γιου του Χάρι και της Μέγκαν, το 2019.

Η παύλα, βέβαια, δεν ήταν ποτέ απόλυτη νόρμα στο Παλάτι. Η βασιλομήτωρ εμφανίζεται παντού ως Ελίζαμπεθ Μπόουζ-Λάιον — κι ας αποκαλούνταν συχνά χωρίς το ενωτικό. Αντίστοιχα, σημαντικές προσωπικότητες με διπλές επωνυμίες, όπως ο Άντριου Πάρκερ Μπόουλς, ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ ή η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ, έχουν υιοθετήσει την άγραφη εκδοχή χωρίς παύλα.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι, ενώ κάποτε οι διπλές επωνυμίες με ενωτικό ήταν προνόμιο μεγάλων αριστοκρατικών οικογενειών, σήμερα η χρήση τους είναι πολύ πιο διαδεδομένη. Το 2004 η Γαλλία αποφάσισε ότι οι νεοδημιουργημένες διπλές επωνυμίες —όπως εκείνες που προκύπτουν όταν τα παιδιά λαμβάνουν τα επίθετα και των δύο γονιών— θα πρέπει να γράφονται με δύο παύλες στη σειρά, ώστε να διακρίνονται από τις παραδοσιακές αριστοκρατικές επωνυμίες (π.χ. Dupond–Dhome αντί Dupond-Dhome). Η απόφαση προκάλεσε αναταραχή και τελικά καταργήθηκε πέντε χρόνια αργότερα, ύστερα από σύσταση του Conseil d’État.

Η συμβολική βαρύτητα όμως παραμένει. Για πολλούς, η επιστροφή του ενωτικού δεν είναι ζήτημα αισθητικής αλλά συνέπειας με την απόφαση του 1960 και με το πνεύμα της Ελισάβετ, που ήθελε το όνομα Μαουντμπάτεν να συνεχίσει να εμφανίζεται στα επόμενα γενεαλογικά παρακλάδια.

Σύμφωνα με πηγές, μετά τον νέο έλεγχο των αρχείων του Privy Council, το Παλάτι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιεί στο εξής τον τύπο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ όταν αναφέρεται στον Άντριου.

*Με πληροφορίες από: Τhe Times, The Guardian