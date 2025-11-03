Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο – αυτή τη φορά όχι για κάποιο νέο σκάνδαλο, αλλά για μια μετακόμιση που γίνεται μεθοδικά και μακριά από τα φώτα. Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου Γ΄ εγκαταλείπει το Royal Lodge, την πολυτελή κατοικία των 30 δωματίων στο Ουίνδσορ, και μεταφέρεται στο Σάντρινγχαμ, την ιδιωτική εξοχική κατοικία του μονάρχη στην ανατολική Αγγλία, σύμφωνα με το NBC.

Η επιλογή του τόπου δεν είναι τυχαία. Το Σάντρινγχαμ βρίσκεται σε μία από τις λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, περιτριγυρισμένο από δάση, πάρκα και αγροτικές εκτάσεις. Είναι ένα περιβάλλον που προσφέρει απόλυτη απομόνωση – κάτι που το Παλάτι φαίνεται να επιζητά μετά από χρόνια δημόσιας κατακραυγής για τον Άντριου και την εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ο άλλοτε «αγαπημένος γιος της βασίλισσας» παραμένει για πολλούς στη Βρετανία σύμβολο τοξικής προνομίας και κακοδιαχείρισης εξουσίας.

Το Σάντρινγχαμ

Σε αντίθεση με τις επίσημες βασιλικές κατοικίες, το Σάντρινγχαμ δεν ανήκει στο κράτος. Είναι ιδιωτική περιουσία του βασιλιά Καρόλου. Αυτό σημαίνει ότι τα έξοδα της μετεγκατάστασης, όπως και η ετήσια οικονομική στήριξη που θα παρέχει στον αδελφό του, θα καλυφθούν από τους ιδιωτικούς πόρους του μονάρχη και όχι από τους Βρετανούς φορολογούμενους. Ένα σημαντικό μήνυμα προς μία κοινή γνώμη που δεν συγχωρεί εύκολα.

Παρά την απώλεια των τίτλων, των στρατιωτικών τιμών και των επισήμων καθηκόντων, ο Άντριου δεν πρόκειται να ζήσει σε «συνθήκες λιτότητας». Το Σάντρινγχαμ υπήρξε κατοικία έξι διαδοχικών μονάρχων και περιλαμβάνει εκτεταμένους κήπους, κτήματα και σύγχρονες ανέσεις – ένα ιδιωτικό βασίλειο μακριά από τα βλέμματα.

*Κεντρική Φωτογραφία: Ο Βρετανός βασιλιάς Κάρολος φτάνει για την κυριακάτικη λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, στο κτήμα του Σάντρινχαμ, όπου πρόκειται να μετακομίσει ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά, έπειτα από την απόφαση του Καρόλου να του αφαιρέσει τον τίτλο του πρίγκιπα και να τον απομακρύνει από την κατοικία του στο Γουίνδσορ, στο Νόρφολκ, Βρετανία, 2 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Chris Radburn