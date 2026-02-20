Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους

Ήταν αρχές της περασμένης δεκαετίας όταν το όνομά του άρχισε να εμπλέκεται στο σκάνδαλο Επστάιν – ο οποίος το 2008 δήλωσε ένοχος για σεξουαλική εγκλήματα. Λίγα χρόνια αργότερα οι κατηγορίες εναντίον του Άντριου άρχισαν να πληθαίνουν, όσο κι αν το Παλάτι τις αποκαλούσε «αναληθείς».

Σήμερα, περίπου 15 χρόνια μετά, ο Άντριου θεωρείται στην κοινή γνώμη ένα από τα «τέρατα» της παρέας του Τζέφρι Επστάιν – ενώ το σκάνδαλο έχει δημιουργήσει τη χειρότερη κρίση όλων των εποχών στο εσωτερικό της αγγλικής βασιλικής οικογένειας.

Το πρωί της Πέμπτης οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου για παράβαση καθήκοντος – προτού τον αφήσουν ελεύθερο μετά από 12 ώρες. Και πριν από λίγες ώρες το TMZ έδωσε στη δημοσιότητα μια σειρά από νέες φωτογραφίες του έκπτωτου πρίγκιπα που προκαλούν ανατριχίλα στη χώρα.

Σε αυτές φαίνεται να παίζει με μια μπάλα με ένα μικρό αγόρι – μόνο που η μπάλα είναι σε σχήμα γυναικείου στήθους.

This is one of the most disturbing things I’ve seen all year. YUCK. https://t.co/KVogLZy7IN — Ryan Hoppe (@ryanhopperadio) February 20, 2026

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι φωτογραφίες είναι από το 2011 στην κατοικία του Άντριου στο Ουίνδσορ, ενώ όπως αναφέρει το TMZ ο έκπτωτος πρίγκιπας δεν ήταν μόνο του στο σπίτι.

Το Παλάτι μετά τη σύλληψη

Ο βασιλιάς Κάρολος σε δηλώσεις του το βράδυ της Πέμπτης ξεκαθάρισε πως «ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία μέσω της οποίας το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό, όπως έχω πει και στο παρελθόν, έχουν την πλήρη και ειλικρινή υποστήριξη και συνεργασία μας».

Όσο για τις βρετανικές Αρχές, έως αυτή την ώρα δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια νέα ανακοίνωση. Όπως επιβεβαίωσε το BBC, οι έρευνές τους συνεχίζονται για δεύτερη μέρα στις κατοικίες του Άντριου.