Αστυνομικοί που είχαν τεθεί από την Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του Άντριου Μάουνμπατεν – Ουίνδσορ έλαβαν εντολή να παράσχουν υπηρεσίες ασφαλείας σε δείπνο του Τζέφρι Έπσταϊν στην κατοικία του στην Νέα Υόρκη το 2010, μεταδίδουν τα βρετανική μέσα ενημέρωσης.

Νέα αποκάλυψη για Άντριου και Έπσταϊν

Η εφημερίδα The Sunday Times, που δημοσίευσε πρώτη το ρεπορτάζ, επικαλείται email που περιλαμβάνονται στους φακέλους της υπόθεσης Έπσταϊν και καταγράφουν τις διευθετήσεις για την παραμονή του πρώην πρίγκιπα Άντριου στο σπίτι του χρηματιστή και σεξουαλικού εγκληματία το 2010 μαζί με δύο αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Newly released emails reveal that Scotland Yard officers assigned to protect Andrew were ordered by Epstein’s own staff to guard the door of his Manhattan townhouse during a 2010 celebrity dinner party — effectively acting as security for a convicted sex offender. Former… pic.twitter.com/Tefyh42iss — The scoop stateside (@ScoopStateside) February 22, 2026

«Ασφάλεια για το πάρτι» του Έπσταϊν

Σε email που στάλθηκε το βράδυ της παραμονής της εκδήλωσης με θέμα «Ασφάλεια για το πάρτι», μέλος του προσωπικού ενημέρωνε τον Έπσταϊν ότι στους δύο αστυνομικούς είχαν δοθεί «οδηγίες για την πόρτα».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε χθες ότι έρχεται σε επαφή με αστυνομικούς που έχουν εργασθεί κατά το παρελθόν για τον Άντριου Μάουνμπατεν – Ουίνδσορ ζητώντας από όποιον έχει πληροφορίες για σεξουαλικά αδικήματα σχετιζόμενα με τον Έπσταϊν να εμφανισθεί για να καταθέσει.

Η αστυνομία έχει διευκρινίσει ότι δεν έχει εντοπίσει επιλήψιμη πράξη από τους άνδρες προστασίας μέχρι στιγμής.

Σε αίτημα για σχολιασμό των σημερινών δημοσιευμάτων, η Σκότλαντ Γιαρντ απάντησε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω σχόλιο.