«Λουκέτο» σε 6 εταιρίες της Σάρα Φέργκιουσον μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου

Έξι εταιρείες που συνδέονται με τη Σάρα Φέργκιουσον οδηγούνται σε διάλυση, στον απόηχο των αποκαλύψεων για τις επαφές της με τον καταδικασμένο μαστροπό και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με το People.

Σύμφωνα με το βρετανικό Companies House, μέσα στον μήνα κατατέθηκαν αιτήσεις για να διαγραφούν από το μητρώο οι εταιρείες S. Phoenix Events Limited, Fergie’s Farm, La Luna Investments, Solamoon Limited, Philanthrepreneur Limited και Planet Partners Productions Limited.

Η 66χρονη πρώην σύζυγος του Πρίγκιπα Άντριου εμφανίζεται ως μοναδική διευθύντρια και των έξι εταιρικών σχημάτων. Πληροφορίες που επικαλείται το μέσο αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν εκκρεμή χρέη ή απαιτήσεις από πιστωτές.

Ασαφές επιχειρηματικό αποτύπωμα

Το ακριβές αντικείμενο δραστηριότητας των περισσότερων εταιρειών δεν είναι ξεκάθαρο. Η S. Phoenix Events Limited καταγράφεται ως εταιρεία δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, ενώ η Fergie’s Farm φαίνεται να δραστηριοποιείται στο λιανεμπόριο.

Η σύλληψη Άντριου και η έρευνα

Η Φέργκιουσον δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά τη σύλληψη του Άντριου στις 19 Φεβρουαρίου —ανήμερα των 66ων γενεθλίων του— με την υποψία ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα. Η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση επιβεβαίωσε ότι εξετάζει καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο Άντριου φέρεται να διαβίβασε εμπιστευτικές πληροφορίες στον Έπσταϊν κατά τη θητεία του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα emails που εκθέτουν

Νέα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνουν ότι τόσο ο Άντριου —ο οποίος έχει απολέσει τους βασιλικούς του τίτλους εν μέσω αυξημένης κριτικής — όσο και η Φέργκιουσον διατηρούσαν επαφή με τον Έπσταϊν ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για αποπλάνηση ανήλικης, παρότι και οι δύο είχαν δηλώσει ότι είχαν διακόψει κάθε σχέση.

Σε email του Μαΐου 2010, η πρώην Δούκισσα της Υόρκης φέρεται να δηλώνει ότι είχε «απεγνωσμένη» ανάγκη από χρήματα και να προτείνει στον Έπσταϊν να τη προσλάβει ως οικιακή βοηθό.

Σε μήνυμα της 3ης Αυγούστου 2009 τον ευχαριστεί για βοήθεια σε εμπορικές συνεργασίες, γράφοντας: «Μέσα σε μία εβδομάδα από το γεύμα μας, νιώθω ότι όλα άλλαξαν… Ευχαριστώ, Τζέφρι, που στάθηκες σαν ο αδελφός που πάντα ήθελα».

Ο εκπρόσωπος της Φέργκιουσον είχε αρνηθεί να σχολιάσει το περιεχόμενο των emails. Ο πρώην Δούκας της Υόρκης έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή.

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός τον Αύγουστο του 2019 σε ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα στο Μανχάταν, όπου κρατούνταν εν αναμονή δίκης για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.