Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Fizz 11 Μαρτίου 2026, 22:50

Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας

Ένα απρόοπτο αλλά χαριτωμένο στιγμιότυπο σημειώθηκε στη λειτουργία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, όταν η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα απέφυγαν το καθιερωμένο φιλί

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Spotlight

Τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας συγκεντρώθηκαν στο Αββαείο του Ουέστμινστερ για την καθιερωμένη λειτουργία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας, ανταλλάσσοντας θερμούς χαιρετισμούς πριν από την έναρξη της τελετής.

Κατά τη διάρκεια των αφίξεων, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χαιρέτησε τη θεία του, πριγκίπισσα Άννα, με φιλί και στα δύο μάγουλα. Αντίθετα, η Κέιτ Μίντλετον, 44 ετών, και η πριγκίπισσα Άννα, 75 ετών, περιορίστηκαν σε έναν σύντομο χαιρετισμό χωρίς φιλί, δείχνοντας μάλιστα να ανταλλάσσουν χαμόγελα για τη στιγμή, σύμφωνα με το People.

Το καπέλο της Κέιτ που έκανε το φιλί αδύνατο

Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail, Ρεμπέκα Ίνγκλις, που δημοσίευσε το στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξήγησε ότι το μεγάλο καπέλο της πριγκίπισσας της Ουαλίας ήταν ο λόγος που δεν έγινε το συνηθισμένο φιλί.

Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά, «δεν υπήρχε περίπτωση η πριγκίπισσα Άννα να επιχειρήσει να φιλήσει κάποιον κάτω από ένα τόσο μεγάλο καπέλο».

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον, ο πρίγκιπας Ρίτσαρντ, δούκας του Γκλόστερ, καθώς και η πριγκίπισσα Άννα.

Οι χαιρετισμοί προς τον βασιλιά Κάρολο

Η Κέιτ κατάφερε πάντως να χειριστεί με άνεση το εντυπωσιακό καπέλο της όταν χαιρετούσε άλλα μέλη της οικογένειας. Όταν πλησίασε τον βασιλιά Κάρολο, 77 ετών, και τη βασίλισσα Καμίλα, 78 ετών, τους χαιρέτησε θερμά, συνοδεύοντας τον χαιρετισμό της και με υπόκλιση.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν ο πρώτος που πλησίασε τον πατέρα του, ο οποίος έφτασε τελευταίος λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία, και τον χαιρέτησε με φιλί σε κάθε μάγουλο. Στη συνέχεια αντάλλαξε τον ίδιο χαιρετισμό και με τη βασίλισσα Καμίλα.

Παρότι οι επίσημοι κανόνες προβλέπουν υπόκλιση ή κάμψη του γονάτου όταν κάποιος χαιρετά τον μονάρχη, στην πράξη τα μέλη της οικογένειας συχνά ανταλλάσσουν και πιο ανεπίσημες χειρονομίες, όπως αγκαλιές ή φιλιά.

Η προτίμηση της πριγκίπισσας Άννας στους πιο τυπικούς χαιρετισμούς

Η πριγκίπισσα Άννα έχει δείξει πολλές φορές ότι προτιμά πιο επίσημους τρόπους χαιρετισμού. Πρόσφατα, μετά από νίκη της εθνικής ομάδας ράγκμπι της Σκωτίας, όταν ο αρχηγός της ομάδας Σιόνε Τουιπουλότου προσπάθησε να την αγκαλιάσει, εκείνη επέλεξε χαμογελώντας να του δώσει απλώς το χέρι.

Παρόμοια στάση φέρεται να κράτησε και μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022. Σύμφωνα με τον βασιλικό βιογράφο Ρόμπερτ Χάρντμαν στο βιβλίο του The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy, ένα μέλος του προσωπικού προσπάθησε τότε να την αγκαλιάσει.

Η πριγκίπισσα Άννα, όπως αναφέρεται, χαμογέλασε ειρωνικά και απάντησε: «Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο».

Headlines:
Economy
Ελληνικά ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων και το spread λόγω Μέσης Ανατολής

Ελληνικά ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων και το spread λόγω Μέσης Ανατολής

Vita.gr
Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

World
UBS: Τι θα οδηγήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το 3%

UBS: Τι θα οδηγήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το 3%

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Stream magazin
Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ' αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ
Fizz 11.03.26

Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Στο αποκορύφωμα της θηλυκότητάς της και με τη χαρακτηριστικά αναπολογητική αυτοπεποίθηση της, η Κάιλι Τζένερ πρωταγωνιστεί στο ανοιξιάτικο τεύχος του Vanity Fair στην πιο τολμηρή φωτογράφιση της καριέρας της από τον Mert Alas

Σύνταξη
«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς
Ύβρη 11.03.26

«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς

Ως ήρωας αρχαίας τραγωδίας στην τελική της πράξη, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας από την απομόνωση του διαβόητου Ράικερς Άιλαντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes
Λίστα 11.03.26

Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes

Η φετινή ετήσια κατάταξη του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει τη σοκαριστική συγκέντρωση απίστευτου πλούτου με μόλις 3.428 άτομα στον κόσμο να κατέχουν πλέον το ποσό-ρεκόρ των 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019
Go Fun 11.03.26

«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019

Οι σνομπ δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο προκάλεσαν αντιδράσεις και απειλούν την καμπάνια του για τα Όσκαρ. Βέβαια ο Σαλαμέ έχει πει τα ίδια ξανά και ξανά. Το διαδίκτυο έχει τις αποδείξεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές – Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν
Grande Damme 11.03.26

Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές - Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν

Η θρυλική προσωπικότητα της βιομηχανίας του θεάματος, Πέγκι Σίγκαλ, περιγράφει λεπτομερώς τα δώρα, τις χάρες και μια σημαντική ανταλλαγή με τον διασυρμένο χρηματιστή σε μια νέα συνέντευξή της στο περιοδικό «New York».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια
Νέα περιπέτεια 11.03.26

Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια

Ένα δικαστήριο της Καλιφόρνιας εξέδωσε απόφαση αθέτησης υποχρεώσεων δύο μήνες μετά την αποχώρηση του Μίκι Ρουρκ από το ακίνητο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη για σχεδόν 60.000 δολάρια σε καθυστερούμενα ενοίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ
Στο πλευρό της 10.03.26

Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ

Η Ροζάνα Αρκέτ εξέφρασε την υποστήριξή της προς την Ντάριλ Χάνα, την οποία περιέγραψε ως «μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και περιβαλλοντική ακτιβίστρια».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;
Family Affair 10.03.26

Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ, Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ
Φήμες; 10.03.26

Η Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 2015, δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο Vanity Fair και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Χιου Τζάκμαν διάλεξε πλευρά – Τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Μέρντοχ ενώ ο Τραμπ έστελνε βίντεο με ευχές
Καταλάβαμε! 10.03.26

Ο Χιου Τζάκμαν διάλεξε πλευρά – Τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Μέρντοχ ενώ ο Τραμπ έστελνε βίντεο με ευχές

Ο Αυστραλός ηθοποιός Χιου Τζάκμαν ερμήνευσε τραγούδια από την ταινία «The Greatest Showman» και διασκευές επιτυχιών του Φρανκ Σινάτρα σε μια συγκέντρωση για τα γενέθλια του συντηρητικού μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης στη Νέα Υόρκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI
13 - 15 ετών 10.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI

Έγγραφα από συνεντεύξεις του FBI στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνουν καταγγελία γυναίκας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 13-15 ετών. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15
Συνελήφθη 10.03.26

Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια 35χρονη γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna με όπλο τύπου AR-15. Η τραγουδίστρια, ο A$AP Rocky και τα παιδιά τους βρίσκονταν μέσα στο σπίτι αλλά δεν τραυματίστηκαν. Η ύποπτη συνελήφθη λίγο αργότερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
Διεθνής Οικονομία 12.03.26

Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό της ΕΕ - Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει.

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους Παριζιάνους!
Champions League 12.03.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους Παριζιάνους!

Το 2-2 μέχρι το 70′ έγινε 5-2 για την Παρί Σεν Ζερμέν στο φινάλε απέναντι στην Τσέλσι και η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League. Τα άλλαξε όλα η είσοδος του Κβαρατσχέλια στο ματς.

Σύνταξη
Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)
Champions League 12.03.26

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)

Η… τρέλα διαρκείας που ακούει στο όνομα Μπόντο Γκλιμτ συνεχίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τη νορβηγική ομάδα να σαρώνει 3-0 τη Σπόρτινγκ στο πρώτο ματς και να ετοιμάζεται για οκτάδα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος
Δημοσκόπηση 11.03.26

Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος

Σχεδόν 8 στους 10 ανησυχούν με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες τους. Διχασμένη η κοινή γνώμη για τις ενέργειες της κυβέρνησης. Ανοδική πορεία για το κόμμα Τσίπρα, μεγάλη πτώση για κόμμα Καρυστιανού στη δύσκολη αυτή συγκυρία.

Σύνταξη
Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα
Challenge Cup 11.03.26

Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα

Πλέον ο τίτλος στο Challenge Cup Γυναικών θα κριθεί την Τετάρτη (18/3, 19:00) στο κλειστό της Γλυφάδας, όπου ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ επί των Ιταλίδων για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων
Ελλάδα 11.03.26

Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παράνομου τζόγου εξάρθρωσε η Αστυνομία με περισσότερα από 135 μέλη και δίκτυο με τουλάχιστον 37 παράνομα μίνι καζίνο

Σύνταξη
2024 YR4: Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία – «Η Σελήνη είναι ασφαλής»
ESA 11.03.26

Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία - «Η Σελήνη είναι ασφαλής»

Ο αστεροειδής 2024 YR4 είχε μια μικρή πιθανότητα πρόσκρουσης στη Σελήνη διαταράσσοντας τη λειτουργία των δορυφόρων. Αυτή η μικρή πιθανότητα σχεδόν εκμηδενίστηκε σύμφωνα με νεότερες παρατηρήσεις.

Σύνταξη
Εγκλωβισμένος στο Κατάρ ο ισχυρός άνδρας της Παρί, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί (pic)
Ποδόσφαιρο 11.03.26

Εγκλωβισμένος στο Κατάρ ο ισχυρός άνδρας της Παρί, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί (pic)

Ο Αλ-Κελαϊφί σκόπευε να επιστρέψει στο Παρίσι από τη Ντόχα όπου βρίσκεται για να δει από κοντά τον αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Τσέλσι, όμως εγκλωβίστηκε λόγω των γεγονότων στη Μ. Ανατολή.

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν
Μέση Ανατολή 11.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν

Σε πείσμα της ρητορικής Τραμπ, τις τελευταίες ημέρες ο πόλεμος όχι μόνο έχει ενταθεί από την πλευρά του Ισραήλ και της Αμερικής αλλά έχει επίσης εξαπλωθεί με τις επιθέσεις της Τεχεράνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Κροατία – Ελλάδα 98-73: Δεύτερη ήττα για την Εθνική γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027 (vid)
Μπάσκετ 11.03.26

Κροατία – Ελλάδα 98-73: Δεύτερη ήττα για την Εθνική γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027 (vid)

Τη δεύτερη ήττα στον όμιλό της, αυτή τη φορά από την Κροατία, γνώρισε η Εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του Eurobasket 2027.

Σύνταξη
Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας
Φωτογραφίες 11.03.26

Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας

Το James Webb κατέγραψε μια συγκλονιστική εικόνα: ένα ετοιμοθάνατο άστρο που δημιουργεί την απόκοσμη οπτική ψευδαίσθηση ενός τεράστιου ανθρώπινου εγκεφάλου αποβάλλοντας τα αέρια του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα
On Field 11.03.26

Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα

Μια εικόνα και -εν προκειμένω- ένας πίνακας, αποτελεί και μια ακόμη απόδειξη για τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης με την σύγκριση απλά να μην… υπάρχει – Ο Ολυμπιακός 24 και οι υπόλοιποι «μάχη» στο… 4.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Oι Kneecap σαλπάρουν για Κούβα, όσο ο Τραμπ «στραγγαλίζει το νησί»
Αλληλεγγύη 11.03.26

Oι Kneecap σαλπάρουν για Κούβα, όσο ο Τραμπ «στραγγαλίζει το νησί»

«Την επόμενη εβδομάδα, θα συμμετάσχουμε στο Nuestra América Convoy προς την Κούβα, παραδίδοντας κρίσιμη βοήθεια στον κουβανικό λαό» υποστήριξαν σε πρόσφατη ανάρτησή τους οι Kneecap.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 11.03.26

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι
Champions League 11.03.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
Champions League 11.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Πελεγρίνης, ο «νόμος Διαμαντοπούλου» και η «φύρδην μίγδην» διεύρυνση του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Πελεγρίνης, ο «νόμος Διαμαντοπούλου» και η «φύρδην μίγδην» διεύρυνση του Δούκα

Νέο γύρο εσωκομματικών τριγμών προκαλεί η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συμμετοχή του Θεοδώση Πελεγρίνη στην επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης. Η ηγεσία επιμένει ότι η «αμφίπλευρη διεύρυνση» αποτελεί στρατηγική επιλογή, την ώρα που Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας εκφράζουν ενστάσεις για τα πρόσωπα και τα όρια της διαδικασίας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»
Ελλάδα 11.03.26

Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»

Τέσσερις Ρομά προφυλακίστηκαν για την απάτη με τις χρυσές λίρες, με την ΕΛ.ΑΣ. να ψάχνει και άλλα θύματα – Στο μικροσκόπιο και υπόθεση με συγγενή βουλευτή

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Απόρρητο