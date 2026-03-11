Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας

Τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας συγκεντρώθηκαν στο Αββαείο του Ουέστμινστερ για την καθιερωμένη λειτουργία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας, ανταλλάσσοντας θερμούς χαιρετισμούς πριν από την έναρξη της τελετής.

Κατά τη διάρκεια των αφίξεων, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χαιρέτησε τη θεία του, πριγκίπισσα Άννα, με φιλί και στα δύο μάγουλα. Αντίθετα, η Κέιτ Μίντλετον, 44 ετών, και η πριγκίπισσα Άννα, 75 ετών, περιορίστηκαν σε έναν σύντομο χαιρετισμό χωρίς φιλί, δείχνοντας μάλιστα να ανταλλάσσουν χαμόγελα για τη στιγμή, σύμφωνα με το People.

Το καπέλο της Κέιτ που έκανε το φιλί αδύνατο

Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail, Ρεμπέκα Ίνγκλις, που δημοσίευσε το στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξήγησε ότι το μεγάλο καπέλο της πριγκίπισσας της Ουαλίας ήταν ο λόγος που δεν έγινε το συνηθισμένο φιλί.

Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά, «δεν υπήρχε περίπτωση η πριγκίπισσα Άννα να επιχειρήσει να φιλήσει κάποιον κάτω από ένα τόσο μεγάλο καπέλο».

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον, ο πρίγκιπας Ρίτσαρντ, δούκας του Γκλόστερ, καθώς και η πριγκίπισσα Άννα.

Οι χαιρετισμοί προς τον βασιλιά Κάρολο

Η Κέιτ κατάφερε πάντως να χειριστεί με άνεση το εντυπωσιακό καπέλο της όταν χαιρετούσε άλλα μέλη της οικογένειας. Όταν πλησίασε τον βασιλιά Κάρολο, 77 ετών, και τη βασίλισσα Καμίλα, 78 ετών, τους χαιρέτησε θερμά, συνοδεύοντας τον χαιρετισμό της και με υπόκλιση.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν ο πρώτος που πλησίασε τον πατέρα του, ο οποίος έφτασε τελευταίος λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία, και τον χαιρέτησε με φιλί σε κάθε μάγουλο. Στη συνέχεια αντάλλαξε τον ίδιο χαιρετισμό και με τη βασίλισσα Καμίλα.

Παρότι οι επίσημοι κανόνες προβλέπουν υπόκλιση ή κάμψη του γονάτου όταν κάποιος χαιρετά τον μονάρχη, στην πράξη τα μέλη της οικογένειας συχνά ανταλλάσσουν και πιο ανεπίσημες χειρονομίες, όπως αγκαλιές ή φιλιά.

Η προτίμηση της πριγκίπισσας Άννας στους πιο τυπικούς χαιρετισμούς

Η πριγκίπισσα Άννα έχει δείξει πολλές φορές ότι προτιμά πιο επίσημους τρόπους χαιρετισμού. Πρόσφατα, μετά από νίκη της εθνικής ομάδας ράγκμπι της Σκωτίας, όταν ο αρχηγός της ομάδας Σιόνε Τουιπουλότου προσπάθησε να την αγκαλιάσει, εκείνη επέλεξε χαμογελώντας να του δώσει απλώς το χέρι.

Παρόμοια στάση φέρεται να κράτησε και μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022. Σύμφωνα με τον βασιλικό βιογράφο Ρόμπερτ Χάρντμαν στο βιβλίο του The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy, ένα μέλος του προσωπικού προσπάθησε τότε να την αγκαλιάσει.

Η πριγκίπισσα Άννα, όπως αναφέρεται, χαμογέλασε ειρωνικά και απάντησε: «Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο».