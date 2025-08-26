magazin
Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ
26 Αυγούστου 2025 | 12:49

Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ

Η βραβευμένη ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, μετά από μια κρυφή μάχη με τον καρκίνο που συγκλονίζει την χώρα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θλίψη και σοκ στον κινηματογραφικό κόσμο της Ισπανίας προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Βερόνικα Ετσεγκί σε ηλικία 42 ετών.

Η βραβευμένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στη Μαδρίτη, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό για την πολιτιστική βιομηχανία της χώρας, καθώς θεωρούνταν ένα από τα πιο ταλαντούχα και πολλά υποσχόμενα πρόσωπα της γενιάς της.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η ηθοποιός νοσηλευόταν για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο 12 de Octubre της Μαδρίτης.

Πέθανε μετά από ιδιωτική ιδιωτική μάχη με τον καρκίνο, μια διάγνωση που είχε κρατήσει μυστική από τον ευρύτερο κύκλο της και τη βιομηχανία. Μόνο ελάχιστοι κοντινοί της άνθρωποι γνώριζαν για την ασθένεια, καθώς η ίδια και η ομάδα της έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να προστατεύσουν την προσωπική της ζωή.

Η τελευταία της τηλεοπτική δουλειά ήταν στη ρομαντική κομεντί του Apple TV+, Love You To Death, όπου υποδύθηκε τη Μάρτα, μια έγκυο που επανασυνδέεται με τον παιδικό της φίλο, Ραούλ, έναν άνδρα που παλεύει με τον καρκίνο.

Η σειρά γυρίστηκε τον Αύγουστο του 2023 και κυκλοφόρησε στις αρχές του 2024.

Κατά τη διάρκεια της προώθησης της σειράς, η Ετσεγκί είχε μιλήσει για τα θέματα που αυτή πραγματευόταν, δίνοντας μια ανατριχιαστική διάσταση, αν αναλογιστεί κανείς τις συνθήκες του θανάτου της.

«Η σειρά θέτει πολλά ερωτήματα για τον θάνατο και τη ζωή, γιατί είναι αδύνατο να μιλάς για τον θάνατο χωρίς να μιλάς για τη ζωή και τον τρόπο που τη ζεις», είχε πει σε συνέντευξή της. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι που σε αγαπούν είναι οι μόνοι που έχουν το θάρρος να σου πουν: “Έχεις σκεφτεί αν αυτό που κάνεις είναι σωστό; Είσαι ευτυχισμένος έτσι ή όχι;”».

Συγκλονισμένη η Ισπανία

Αμέσως μετά την είδηση του θανάτου της, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από μηνύματα συμπαράστασης και αποχαιρετισμού.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε συγκλονισμένος: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από την είδηση του θανάτου της Βερόνικα Ετσεγκί, μιας ηθοποιού με τεράστιο ταλέντο και ταπεινότητα, που μας αφήνει τόσο νωρίς. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς σε όλη την οικογένεια και τους φίλους της».

Ανάλογο ήταν και το μήνυμα του Αντόνιο Μπαντέρας, ο οποίος έγραψε: «Σήμερα, ο ισπανικός κινηματογράφος πενθεί λόγω του χαμού της Βερόνικα Ετσεγκί. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους της».

Ο Αργεντινός ηθοποιός Χουάν Ντιέγκο Μπότο πρόσθεσε: «Είμαι σοκαρισμένος από την απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού Βερόνικα Ετσεγκί. Μια τεράστια απώλεια για τον κινηματογράφο μας. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της».

Οι θαυμαστές της εξέφρασαν επίσης τη συντριβή τους για τον πρόωρο χαμό της. «Τόσο νέα και γεμάτη ταλέντο, ας αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε ένας φαν, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Θεέ μου, τι κρίμα, πόσο λυπηρό, πόσο άδικο».

Η απώλεια της Ετσεγκί είναι πλήγμα για την ισπανική κινηματογραφική βιομηχανία σχολίασε ο Ισπανικός Τύπος.

«Χάσαμε τη Χουάνι»

Η είδηση προκάλεσε σοκ στους συναδέλφους της και σε ολόκληρη την κινηματογραφική βιομηχανία, καθώς ελάχιστοι γνώριζαν για την ασθένειά της, την οποία η ίδια αντιμετώπιζε με απόλυτη διακριτικότητα και ιδιωτικότητα σημειώνει η El Pais.

Γεννημένη το 1983 στη Μαδρίτη, η Βερόνικα Ετσεγκί ξεχώρισε από νωρίς για την πολυπλοκότητα των χαρακτήρων που υποδυόταν και την ικανότητά της να δίνει ζωή σε αυθεντικές προσωπικότητες.

Αν και η καριέρα της απογειώθηκε με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία του Μπίγκας Λούνα, Yo soy la Juani (2006), για την οποία κέρδισε υποψηφιότητα για το βραβείο Γκόγια καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού, είχε ήδη εμφανιστεί σε δύο τηλεοπτικές σειρές.

YouTube thumbnail

Ο Λούνα, που έψαχνε ανάμεσα σε 3.000 υποψήφιες την κατάλληλη Χουάνι, βρήκε τελικά αυτό που ήθελε στο πρόσωπο της Ετσεγκί. Σε συνέντευξή της το 2020, η ηθοποιός είχε αφηγηθεί την αποφασιστικότητά της:

«Του είπα, “κοίτα, δώσε μου τον ρόλο και σε διαβεβαιώνω ότι δεν θα το μετανιώσεις”». Το αποτέλεσμα ήταν θεαματικό, καθώς η Ετσεγκί «κατάπιε» την οθόνη, ενσαρκώνοντας μια σύγχρονη εκδοχή μιας «choni» [ισπανική αργκό που περιγράφει μια αποφασιστική, urban νέα γυναίκα] με τρόπο που κανείς δεν είχε κάνει μέχρι τότε στην Ισπανία.

Το ταλέντο της την οδήγησε σε ποικίλους ρόλους, από την κρατούμενη στο El patio de mi cárcel (2008), για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για το Γκόγια καλύτερης ηθοποιού, μέχρι την Καταλανή δασκάλα που ταξιδεύει στο Νεπάλ για να διδάξει σε φτωχές συνοικίες στο Katmandú, un espejo en el cielo (2011), για το οποίο επίσης προτάθηκε για το ίδιο βραβείο.

Η Ετσεγκί είχε επίσης μια δυναμική πορεία στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχοντας σε διεθνείς παραγωγές όπως το θρίλερ The Cold Light of Day (2012) με τους Χένρι Καβίλ, Σιγκούρνι Γουίβερ και Μπρους Γουίλις.

Η σεξουαλική κακοποίηση και ο ακτιβισμός

YouTube thumbnail

Πέρα από την υποκριτική της δεινότητα, η Ετσεγκί ήταν μια καλλιτέχνις με βαθιά κοινωνική ευαισθησία. Το 2022, κέρδισε το βραβείο Γκόγια στην κατηγορία καλύτερης ταινίας μικρού μήκους για το Tótem Loba, ένα φιλμ που έγραψε, σκηνοθέτησε και συμπαρήγαγε. Η ταινία αποτελούσε μια προσωπική κατάθεση, καθώς εμπνεύστηκε από μια δική της εμπειρία σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν 17 ετών.

Μέσα από το έργο της, η Ετσεγκί έδινε φωνή στα θύματα σεξουαλικής βίας και κακοποίησης στον χώρο του θεάματος και στην κοινωνία γενικότερα.

«Παλιά, ήταν κάτι που θεωρούταν φυσιολογικό», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της, αποκαλύπτοντας τρία περιστατικά που είχε βιώσει η ίδια. «Η ταινία μου δείχνει πόσο σημαντικό είναι να ακούς τον εαυτό σου και να επικυρώνεις αυτό που νιώθεις, ακόμα κι αν η μάζα σου λέει ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν υπάρχει χειρότερη προδοσία από την προδοσία του ίδιου σου του εαυτού», είχε τονίσει.

YouTube thumbnail

Η Βερόνικα Ετσεγκί έφυγε σιωπηλά, πιστή σε αυτή την αρχή.

Με μια καριέρα που χαρακτηρίστηκε από τις πολλαπλές της υποψηφιότητες για τα Βραβεία Γκόγια και τη νίκη της το 2022 για τη σκηνοθεσία της ταινίας μικρού μήκους Tótem Loba, η Ετσεγκί θα μείνει στη μνήμη του κοινού για το «πάθος, τη σεμνότητα και το αστείρευτο υποκριτικό της ταλέντο».

