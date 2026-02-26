Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»

Ο ηθοποιός Κρίσπιν Γκλόβερ κατηγορείται από πρώην μοντέλο για επίθεση, απάτη, νομικές ενέργειες που, σύμφωνα με την ίδια, έγιναν χωρίς βάση και σειρά άλλων παραβάσεων, σε αγωγή που έχει κατατεθεί στην Καλιφόρνια.

Η μήνυση, που κατατέθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας και περιήλθε σε γνώση του Entertainment Weekly, περιλαμβάνει ακόμη κατηγορίες για παράνομη έξωση, πρόκληση ψυχικής οδύνης και παραβίαση του Tom Bane Civil Rights Act, νόμου που προστατεύει τα συνταγματικά και αστικά δικαιώματα των πολιτών.

Η ενάγουσα, μοντέλο από το Ηνωμένο Βασίλειο που — σύμφωνα με το δικόγραφο — ζει με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού και συναφείς διαταραχές διάθεσης, υποστηρίζει ότι ο Γκλόβερ την έπεισε να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με την υπόσχεση ότι θα εργαστεί ως βοηθός του και θα διαμένει σε ακίνητό του.

Όπως ισχυρίζεται, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική: περιγράφει μια «ανησυχητική» κατάσταση, κατά την οποία ο ηθοποιός φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις της, να της επιτέθηκε σωματικά και να της ζητούσε να παραμείνει στο σπίτι του ως «συμβία/σκλάβα του σεξ».

Η γυναίκα ζητά δίκη με ενόρκους και αποζημιώσεις (γενικές, ειδικές και τιμωρητικές), καθώς και την κάλυψη των δικαστικών εξόδων της.

😳 Exclusive: «Back To The Future» actor Crispin Glover is sued for battery. Details: https://t.co/wYuGx8GXOB pic.twitter.com/oEsoG3G7XY — TMZ (@TMZ) February 25, 2026

Η απάντηση της πλευράς Γκλόβερ

Ο δικηγόρος του Κρίσπιν Γκλόβερ απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «εντελώς αβάσιμους».

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, στις 2 Μαρτίου 2024 ο ηθοποιός ήταν εκείνος που δέχθηκε απρόκλητη κακουργηματική επίθεση στην κατοικία του στο Λος Άντζελες. Όπως αναφέρεται, κάλεσε το αστυνομικό τμήμα της πόλης (LAPD), το οποίο διερεύνησε το περιστατικό και προχώρησε στη σύλληψη της γυναίκας. Υποστηρίζεται επίσης ότι είχε κατατεθεί αίτηση περιοριστικών μέτρων εις βάρος της.

Η πλευρά του ηθοποιού δηλώνει πως θα υπερασπιστεί σθεναρά τη θέση του και ότι η δικαστική διαδικασία θα αποδείξει — όπως υποστηρίζει — πως η αγωγή δεν έχει βάση.

Σύμφωνα με το Radar Online, η αίτηση περιοριστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Γκλόβερ το 2024 απορρίφθηκε, καθώς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Η ενάγουσα χαρακτηρίζει την ενέργεια αυτή «κακόβουλη» και «δόλια», σημειώνοντας ότι η υπόθεση δεν προχώρησε.

A newly filed complaint accuses Crispin Glover of battery, fraud, malicious prosecution, and more, for allegedly pressuring a British model to ‘serve him as a live in girlfriend/sex slave.’ https://t.co/k3pnHLhDHp — Entertainment Weekly (@EW) February 26, 2026

Πώς ξεκίνησε η γνωριμία

Το δικόγραφο αναφέρει ότι οι δύο τους γνωρίστηκαν διαδικτυακά το 2015 και διατηρούσαν επικοινωνία για χρόνια. Το 2023 συναντήθηκαν στη Δρέσδη της Γερμανίας, όπου — σύμφωνα με την καταγγελία — ο ηθοποιός της έδειξε αντικείμενα ναζιστικών αναμνηστικών από τη συλλογή του.

Μετά τη μετακόμισή της στο Λος Άντζελες το 2024, η σχέση τους, όπως περιγράφεται στην αγωγή, επιδεινώθηκε. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι εξαναγκάστηκε να συγκατοικήσει μαζί του και ότι δεχόταν ολοένα και πιο παράξενες και ανάρμοστες απαιτήσεις. Όταν επιχείρησε να αποχωρήσει, ισχυρίζεται ότι της επιτέθηκε, αφήνοντάς της τραύμα και ουλή στον λαιμό.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει, την κλείδωσε εκτός της κατοικίας ενώ οι γάτες της βρίσκονταν ακόμη μέσα, γεγονός που — όπως λέει — την οδήγησε σε αστεγία.

Η ενάγουσα δηλώνει ότι συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρή ψυχική και σωματική επιβάρυνση, συναισθηματικό σοκ και απώλεια αυτοεκτίμησης.

Η καριέρα του Κρίσπιν Γκλόβερ

Ο Κρίσπιν Γκλόβερ έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Τζορτζ ΜακΦλάι στην ταινία Back to the Future το 1985. Στη συνέχεια συμμετείχε σε παραγωγές όπως τα River’s Edge, Willard, Charlie’s Angels και Charlie’s Angels: Full Throttle, αλλά και στις τηλεοπτικές σειρές American Gods και Texas Rising.

Επόμενη κινηματογραφική του εμφάνιση αναμένεται στην ταινία τρόμου The Third Parent, όπου θα συμπρωταγωνιστεί με τον Ρομπ Λόου.

