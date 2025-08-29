Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια

Η Κλόε Άιλινγκ έζησε έναν εφιάλτη. Το μοντέλο που απήχθη από το Μιλάνο για να πουληθεί σαν σκλάβα του σεξ επέζησε αλλά κατηγορήθηκε ως ψεύτρα. Το BBC θυμίζει τη σκληρή ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όταν το 20χρονο μοντέλο Κλόι Άιλινγκ επιβιβάστηκε στην πτήση για το Μιλάνο, τον Ιούλιο του 2017, πίστευε ότι κατευθυνόταν σε μια επαγγελματική φωτογράφιση που θα έδινε ώθηση στην καριέρα της.

Αντί για αυτό, η Άιλινγκ ναρκώθηκε, μπήκε με τη βία σε έναν σάκο ταξιδιού και οδηγήθηκε σε ένα απομονωμένο αγρόκτημα στη βόρεια Ιταλία.

Εκεί, οι απαγωγείς της απείλησαν να την πουλήσουν μέσω διαδικτυακής δημοπρασίας ως σκλάβα του σεξ.

Η απαγωγή οργανώθηκε από τον Λούκας Χέρμπα, έναν 30χρονο Πολωνό, ο οποίος την προσέλκυσε στο Μιλάνο με το πρόσχημα μιας φωτογραφικής δουλειάς.

Ο απαγωγέας της ισχυρίστηκε ότι η ίδια ήταν στόχος της εγκληματικής οργάνωσης Βlack Death Group και ότι θα δημοπρατούνταν στο σκοτεινό διαδίκτυο, εκτός εάν καταβαλλόταν το ποσό των λύτρων.

Οι απαγωγείς της θα την πουλούσαν σε δημοπρασία με αρχική τιμή εκκίνησης τις 300.000 ευρώ σε Bitcoin.

Η Άιλινγκ παρέμεινε αιχμάλωτη για έξι ημέρες. Ωστόσο, μια λεπτομέρεια της ιστορίας της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις: κατά τη διάρκεια της ομηρίας, έφυγε μια φορά από το αγρόκτημα με τους απαγωγείς της για να επισκεφθεί ένα κατάστημα και ένα σούπερ μάρκετ.

Η απελευθέρωσή της ήταν εξίσου παράδοξη, καθώς ο ίδιος ο Χέρμπα τη μετέφερε στο βρετανικό προξενείο στο Μιλάνο.

Αρχικά ακόμα και οι ιταλικές αρχές αμφισβήτησαν την ιστορία της λέει, ο δικηγόρος της Φραντσέσκο Πέσκα. «Απαγάγουν ένα κορίτσι και σε μια εβδομάδα, την αφήνουν ελεύθερη σε ένα προξενείο, ήταν μια απίστευτη ιστορία αλλά αποδείχτηκε ότι ήταν αληθινή».

Οι ιταλικές και βρετανικές εκτιμούν ότι πίσω από την υπόθεση υπήρχε ένα τεράστιο κύκλωμα trafficking και εμπορίας ανθρώπων με κρυπτονομίσματα.

«Με έβαλαν σε βαλίτσα»

Στις 11 Ιουλίου του 2017, η Κλόι Άιλινγκ, που είχε μεγαλώσει στο Κούλσντον του Νότιου Λονδίνου, έφτασε στο Μιλάνο για μια επαγγελματική φωτογράφιση.

Μόλις μπήκε στο στούντιο, δέχτηκε επίθεση από δύο μασκοφόρους άνδρες. Τη νάρκωσαν με κεταμίνη, έδεσαν τα χέρια και τα πόδια της με χειροπέδες και της έβαλαν μονωτική ταινία στο στόμα.

Στη συνέχεια, την έκλεισαν μέσα σε έναν μεγάλο σάκο και τη μετέφεραν με αυτοκίνητο σε μια απομονωμένη αγροικία κοντά στο Τορίνο, περίπου 150 χιλιόμετρα μακριά από το Μιλάνο.

Η Άιλινγκ θυμάται να ξυπνά μέσα στον σάκο. «Υπήρχε μια μικρή τρύπα για να αναπνέω. Με είχαν γδύσει, ήμουν μόνο με το κορμάκι και τις κάλτσες μου», δήλωσε στην εκπομπή Good Morning Britain τον Οκτώβριο του 2017.

Aπελευθέρωση και αμφιβολίες

Η απαγωγή διήρκεσε έξι ημέρες. Η Άιλινγκ δεν δραπέτευσε μόνη της. Την έκτη ημέρα, ο ένας από τους απαγωγείς της, ο Λούκας Χέρμπα, την απελευθέρωσε.

Ο ίδιος, Πολωνός που ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο, την είχε παρασύρει στο Μιλάνο με το πρόσχημα της φωτογράφισης.

Ο αδελφός του, Μίκαλ Χέρμπα, ήταν επίσης εμπλεκόμενος στην υπόθεση, αναλαμβάνοντας τα logistics της απαγωγής.

Η Άιλινγκ διηγήθηκε ότι ο Χέρμπα την άφησε κοντά στο βρετανικό προξενείο στο Μιλάνο.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι, επειδή το προξενείο ήταν κλειστό, περίμενε μαζί της σε μια κοντινή καφετέρια, με τον ίδιο να υποδύεται τον «φίλο» της.

«Μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι παράξενο», εξήγησε η Άιλινγκ, «αλλά στα μάτια μου, εκείνος ήταν ο τύπος που με έσωσε».

Μόλις το προξενείο άνοιξε, η Άιλινγκ κατήγγειλε την απαγωγή, με τον Χέρμπα δίπλα της.

Η δίκη και ο «έρωτας»

Η υπόθεση πήρε μια απροσδόκητη τροπή όταν ο Λούκας Χέρμπα, κατά τη διάρκεια της δίκης, ισχυρίστηκε ότι είχε ερωτευτεί την Άιλινγκ και ότι η απαγωγή είχε σκηνοθετηθεί από κοινού, ώστε το μοντέλο να αποκτήσει δημοσιότητα και να λύσει τα οικονομικά της προβλήματα, κάτι που εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Ο Λούκας συνελήφθη στις 18 Ιουλίου του 2017, την επόμενη της απελευθέρωσής της Άιλινγκ, ενώ ο αδελφός του, Μίκαλ, συνελήφθη έναν μήνα αργότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και εκδόθηκε στην Ιταλία.

«Δεν της έκανα ποτέ κακό ούτε ενήργησα βίαια», δήλωσε ο Χέρμπα. «Ήμουν ερωτευμένος μαζί της και πίστευα ότι, μόλις θα μεγάλωνε η φήμη της, θα ανταποκρινόταν στα συναισθήματά μου και θα μπορούσαμε να μοιραστούμε τα χρήματα».

Τον Ιούνιο του 2018, ο Λούκας καταδικάστηκε σε 16 χρόνια και 9 μήνες φυλάκιση για την απαγωγή. Ο Μίκαλ καταδικάστηκε σε 16 χρόνια και 8 μήνες. Μετά από εφέσεις, οι ποινές τους μειώθηκαν.

Ο Μίκαλ Χέρμπα αποφυλακίστηκε αθόρυβα το 2022, έχοντας εκτίσει μόλις 5 χρόνια και 8 μήνες.

«Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχε μείνει στη φυλακή για πολύ περισσότερο», δήλωσε η Άιλινγκ στο BBC τον Αύγουστο του 2024. «Το γεγονός ότι ακόμα δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη και θέλουν να λένε ψέματα και να μην είναι υπεύθυνοι για αυτό που έκαναν είναι ακόμα πιο ενοχλητικό».

Το δικαστήριο έκρινε την Άιλινγκ ως θύμα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Χέρμπα. Τίποτα όμως δεν είχε τελειώσει ακόμη.

«Είναι ψεύτρα»

Το θρίλερ δεν τελείωσε με την απελευθέρωσή της. Καθώς έρχονταν στο φως οι σοκαριστικές λεπτομέρειες, η Άιλινγκ κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια νέα μάχη: να πείσει το κοινό ότι η απαγωγή της ήταν αληθινή.

Ο ίδιος ο απαγωγέας, Λούκας Χέρμπα, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι το μοντέλο είχε συμφωνήσει να σκηνοθετήσουν την απαγωγή για να βγάλουν χρήματα και να προωθήσουν την καριέρα της.

Η δυσπιστία προς την Άιλινγκ εντάθηκε όταν, κατά την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, εμφανίστηκε ήρεμη και χαμογελαστή με πολλά πρωτοσέλιδα να αμφισβητούν την αλήθεια της.

Τα διαδικτυακά τρολ ανέλαωαν δράση αποκαλώντας την «ψεύτρα» και ένα «μοντέλο τόσο απελπισμένο για διασημότητα που σκηνοθέτησε την ίδια την ‘απαγωγή’ της».

Πλέον, μια νέα διάγνωση αυτισμού εξηγεί γιατί είχε τέτοιες αντιδράσεις, καθώς, όπως δηλώνει η ίδια, δυσκολεύεται να εκφράσει τα συναισθήματά της.

Η ζωή μετά

«Τα μέσα ενημέρωσης με τραυμάτισαν περισσότερο από την ίδια την απαγωγή», δήλωσε σε μια από τις συνεντεύξεις της η Κλόε Άιλινγκ.

«Βρήκα δικαίωση για την απαγωγή στο δικαστήριο, αλλά δεν βρήκα ποτέ την ίδια δικαίωση από τα μέσα. Η τελευταία ανάμνηση που έχει ο κόσμος είναι ότι είχα σκηνοθετήσει την απαγωγή, ότι όλο αυτό ήταν μια απόπειρα μου να διεκδικήσω τη δημοσιότητα».

Η ίδια συνεχίζει την καριέρα της ως μοντέλο και διατηρεί λογαριασμό στην πλατφόρμα OnlyFans, έχοντας δημοσιεύσει την αυτοβιογραφία της με τίτλο Kidnapped: The Untold Story of My Abduction (Η Ανείπωτη Ιστορία της Απαγωγής μου).

Η ιστορία της απαγωγής της είναι το νέο ντοκιμαντέρ του BBC μετά τη σειρά έξι επεισοδίων, Kidnapped: The Chloe Ayling Story, που προβλήθηκε το 2024.

