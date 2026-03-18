Rosalia-Δημήτρης Παπαϊωάννου: Καθηλωτική συμμαχία πεφωτισμένης ποπ – «Ως Αφροδίτη της Μήλου»

Τα αποκαλυπτήρια της συνεργασίας ανάμεσα στον Δημήτρη Παπαϊωάννου και την επιδραστική Rosalia εντυπωσίασαν.

Όταν η σταρ της νέας ποπ άνοιξε την αυλαία στην πολυαναμενόμενη περιοδεία της τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, στην LDLC Arena της Λυών, η Rosalia αναδύθηκε στη σκηνή ως άλλη Αφροδίτη της Μήλου με τον Έλληνα δημιουργό να υπογράφει τη σκηνική παρουσία και σκηνοθεσία του La Perla.

Ο Παπαϊωάννου, μαέστρος της πλαστικότητας και του φωτός, δημιούργησε μια σκηνή που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «μια στιγμή φτιαγμένη αποκλειστικά για εκείνη» και η ντίβα της μουσικής ανατροπής, στο απόγειο της καριέρας της και φέρνοντας στο κοινό το καλύτερο άλμπουμ της -μια ετυμηγορία που συμφώνησαν όλοι οι κριτικοί-, έγινε η μούσα στο όραμα του Παπαϊωάννου.

Η δημιουργική συμμαχία τους δικαίωσε τις προσδοκίες και ο Παπαϊωάννου έχει δώσει σάρκα και οστά στο ηχητικό σύμπαν του άλμπουμ της που είναι και ο δικός της φόρος τιμής σε θρησκευτικές γυναικείες φιγούρες και τον μυστικισμό.

Η σκηνοθετική υπογραφή του Παπαϊωάννου ήταν ευδιάκριτη από τα πρώτα δευτερόλεπτα της performance.

Η Καταλανή καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε στο κέντρο της σκηνής περιτριγυρισμένη από χορευτές των οποίων τα πρόσωπα παρέμεναν κρυμμένα, αφήνοντας μόνο τα χέρια τους να λειτουργούν ως προέκταση του σώματός της σε μια εικόνα που παρέπεμπε ευθέως σε αγάλματα με τα σχόλια να την αποθεώνουν ως Αφροδίτη της Μήλου στο σήμερα.

Η βαθιά δραματουργική ένταση γέμισε τη σκηνή και το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους έλαμψε μετά από την αποδοτική συμμαχία των δύο.

Η εκτίμηση του Δημήτρη Παπαϊωάννου στη Rosalia επιβεβαιώθηκε το Νοέμβριο του 2025 μετά από ανάρτηση του διεθνή χορογράφου και σκηνοθέτη μαζί της σε κοινό selfie, στο East Wood με λεζάντα:

«Φωνή στους ουρανούς / πόδια στη γη / μαγεμένος, αγαπητή Ροσαλία».

Η αμοιβαία εκτίμηση οδήγησε τους δύο σε μια σύμπραξη όπου η ποπ δυναμική συναντά την ποίηση της πλαστικότητας εντυπωσιάζοντας τους πάντες όσο η Rosalia μοιάζει να γράφει την ιστορία της από την αρχή.

Σε αυτό το νέο κεφάλαιο της πορείας της, ο Παπαϊωάννου βρήκε την ευκαιρία να στήσει μια καλλιτεχνική ιεροτελεστία με την ίδια λουσμένη στο φως μιας αναπάντεχα δημιουργικής ποπ με επίγευση αλμύρα από Μεσόγειο.

Photo @instagram/carlowilliamrossi