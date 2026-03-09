Η Rosalía λέει ότι ο τύπος της είναι οι «γκέι άνδρες»

Η Rosalía, η οποία διατηρούσε σχέση με την πρωταγωνίστρια της σειράς Euphoria, Hunter Schafer, απάντησε ειλικρινά (και με χιούμορ) σε ένα ερώτημα που της έθεσε η συγγραφέας Mariana Enríquez: τι κοιτάει σε έναν άνδρα και τι σε μία γυναίκα;

Πιο συγκεκριμένα, σε μια συζήτηση στο πλαίσιο της εκπομπής Spotify A/Presenta στη Λατινική Αμερική, ενός ειδικού χώρου που τιμά την τέχνη και την επίδραση των μουσικών, η Enríquez ρώτησε την τραγουδίστρια: «Ποια είναι η ιδιότητα που σου αρέσει περισσότερο στους άντρες;», με την Καταλανή τραγουδίστρια να απαντά: «Να είναι γκέι».

Στη συνέχεια οι δύο γυναίκες άρχισαν να γελάνε, με την συγγραφέα να προσθέτει: «Λοιπόν, τότε είμαστε δύο».

Αναλύοντας τι της αρέσει σε μια γυναίκα, η Rosalía υποστήριξε: «Είναι κάπως αστείο που διαχωρίζουν τα δύο, γιατί το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι ποια είναι η ιδιότητα που ξεχωρίζει περισσότερο ή τραβάει την προσοχή σου, σε οποιονδήποτε άνθρωπο».

Από την πλευρά της, η Enríquez σχολίασε ότι σε μια γυναίκα της αρέσει «το χιούμορ».

«Σκέφτομαι την ελευθερία»

Σε συνέντευξη που έδωσε το 2024 στο περιοδικό GQ, η Χάντερ Σάφερ δήλωσε ότι εξακολουθεί να έχει μια «όμορφη φιλία» με την Καταλανή τζαζίστρια και τραγουδοποιό – η οποία έχει ηχογραφήσει με καλλιτέχνες όπως η Billie Eilish και ο Bad Bunny – και ότι παραμένει «οικογένεια, ό,τι και να συμβεί».

Σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Elle πέρυσι, η Rosalía δήλωσε ότι δεν αισθάνεται καμία πίεση να βάλει μια ετικέτα στη σεξουαλικότητά της.

«Σκέφτομαι την ελευθερία. Αυτή είναι που με καθοδηγεί», είπε.

*Με πληροφορίες από: Pink News