Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής

Η επιτυχία, οι περιοδείες σε κατάμεστους συναυλιακούς χώρους και η κατοχή των ηνίων της ποπ μουσικής βιομηχανίας, έχουν τα υπερ και τα κατά τους και, σίγουρα ένα από τα μειονεκτήματα είναι η αποσύνδεση. Σωστά, Rosalía;

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Popcast της εφημερίδας New York Times, η τραγουδίστρια, η οποία κυκλοφόρησε το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της, Lux, στις 7 Νοεμβρίου — κλήθηκε να απαριθμήσει τους τρόπους που έχει εφεύρει, ώστε να παλέψει με το θηρίο που λέγεται μοναξιά.

Ισορροπία

«Η μοναξιά είναι το μάθημα που μου δίνει αυτή η ζωή», είπε η Rosalía. «Παλεύω πολύ με το αίσθημα της μοναξιάς. Πραγματικά δεν μου αρέσει η μοναξιά. Είμαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος. Μου αρέσει να είμαι περιτριγυρισμένη από τους φίλους μου. Μου αρέσει να είμαι δίπλα στην οικογένειά μου. Μου αρέσει να έχω έναν σύντροφο και να μοιράζομαι τα πάντα μαζί του. Μου αρέσει η στοργή», πρόσθεσε.

Όταν ο δημοσιογράφος της είπε ότι είναι «ρομαντική», η Rosalía απάντησε ότι είναι «υπερβολικά».

Τότε, ο δημοσιογράφος επισήμανε ότι το να είσαι ρομαντικός και «κατά συρροή μονογαμικός» είναι ένας δύσκολος συνδυασμός.

«Πάντα πρέπει να βρίσκομαι σε μια χώρα διαφορετική από αυτήν που κατάγομαι για να κάνω τη δουλειά μου, για να συνεργάζομαι με όσους αγαπώ, για να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο», είπε η τραγουδίστρια.

«Πάντα πρέπει να απομονώνομαι για να μπορέσω να περάσω τη δημιουργική διαδικασία, ακόμα και με συνεργάτες».

Η Rosalía εξήγησε στη συνέχεια ότι είναι δύσκολο να βρει την «ισορροπία» μεταξύ του να θέλει να δώσει τα πάντα στον σύντροφό της και του να κυνηγήσει «τη μουσική και την τέχνη», που, όπως λέει, μπορεί να είναι «τόσο απαιτητική».

«Νομίζω ότι η μοναξιά είναι κάτι με το οποίο πραγματικά παλεύω», είπε, ενώ αποκάλυψε διάφορα πράγματα που την ανακουφίζουν ψυχικά: από τα κομμάτια της Nina Simone, μέχρι το να κάνει μπάνιο, να φάει παγωτό, να πάει βόλτα και να τηλεφωνήσει στην αδερφή της.

*Με πληροφορίες από: People