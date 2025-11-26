magazin
Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;
Music 26 Νοεμβρίου 2025

Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;

Η ποπ σταρ-φαινόμενο από την Ισπανία Rosalia έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον όλων με το τελευταίο της άλμπουμ κατακτώντας πέρα από τα τσαρτς ακόμη και το Βατικανό που την εξυμνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Spotlight

Η Rosalia κατάφερε να εκθρονίσει την Τέιλορ Σουίφτ και να γίνει η ποπ σταρ που μονοπωλεί το 2025 με την πρόσφατη κυκλοφορία της και το τέταρτο άλμπουμ στη γεμάτη νίκες καριέρα της.

Η Rosalia απολαμβάνει πωλήσεις και την εκτίμηση σχεδόν κάθε συντάκτη σε μουσικό Τύπο για την τολμηρή στροφή στον ήχο της στο άλμπουμ LUX, που κυκλοφόρησε στις αρχές του μήνα.

Τώρα, οι αντιδράσεις από τον θρησκευτικό κόσμο είναι αυτές που προκαλούν τη μεγαλύτερη έκπληξη: το ίδιο το Βατικανό εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα της δουλειά, στην οποία η τραγουδίστρια αντλεί έμπνευση από ιστορίες γυναικών αγίων.

Από το φλαμένκο, το χιπ-χοπ και το ρεγκετόν, η Rosalia περνά σε μία στοιχειωμένη μπαρόκ όπερα με ηλεκτρονικά στοιχεία δημιουργώντας έναν ήχο που ξαναγράφει τα όρια του είδους.

Όμως, η πραγματική έκπληξη κρύβεται στους στίχους που εξυμνήθηκαν από την Καθολική Εκκλησία κερδίζοντας τον απροσδόκητο έπαινο ανώτατων κληρικών του Βατικανού και επισκόπων της Ισπανίας.

Μυστικισμός στα τσαρτς

Μετά παράγοντες της μουσικής βιομηχανία όπως οι Άντριου Λόιντ Γουέμπερ ή η Μαντόνα, ο υπουργός Πολιτισμού του Βατικανού, καρδινάλιος Χοσέ Τολεντίνο ντε Μεντόνσα, επαίνεσε τη Rosalia , τονίζοντας την εξερεύνηση της θρησκείας μέσα από τα τραγούδια της και επικρότησε την ενασχόλησή της με τη θρησκεία μέσω του άλμπουμ.

«Όταν μια δημιουργός όπως η Rosalia μιλά για πνευματικότητα, αυτό σημαίνει ότι συλλαμβάνει μια βαθιά ανάγκη στη σύγχρονη κουλτούρα, καλλιεργήσει μια εσωτερικότητα» είπε στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE. Όμως ο καρδινάλιος δεν είναι ο μόνος ηγέτης της Εκκλησίας που συγχαίρει την 33χρονη τραγουδοποιό για το LUX.

YouTube thumbnail

Ο Σαβιέρ Γκόμεθ Γκαρθία, επίσκοπος του Σαν Φελίου ντε Λιομπρεγάτ στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η γενέτειρα της Rosalia, το Σαντ Εστέβε Σεσροβίρες, κοντά στη Βαρκελώνη, έγραψε μια ανοιχτή επιστολή προς το ποίμνιό του.

Σε αυτήν, μοιράστηκε ότι, παρόλο που ορισμένα από τα τραγούδια είναι «προκλητικά» (το κομμάτι Dios es un stalker – Ο Θεός Είναι Στόκερ – θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία), η τραγουδίστρια «μιλά με απόλυτη ελευθερία και χωρίς συμπλέγματα για το πώς αισθάνεται τον Θεό και για την επιθυμία, τη δίψα [να τον γνωρίσει]».

«Όταν άκουσα το “LUX” και τη Rosalia να μιλά για το πλαίσιο του άλμπουμ της και τη δημιουργική διαδικασία, βρέθηκα αντιμέτωπος με μια διαδικασία και ένα έργο που ξεπερνούσε το μουσικό. Εδώ υπήρχε μια πνευματική αναζήτηση μέσα από τις μαρτυρίες γυναικών τεράστιας πνευματικής ωριμότητας» πρόσθεσε.

Σπάζοντας καλούπια

Το LUX αντιπροσωπεύει μια ολική ρήξη με την προηγούμενη μουσική πορεία της Ισπανίδας καλλιτέχνιδας, η οποία συνδύαζε το παραδοσιακό φλαμένκο με τη μοντέρνα ποπ, το χιπ-χοπ και το ρεγκετόν.

Το νέο άλμπουμ, με την υποστήριξη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου και συνθέτες όπως η Μπιόρκ, ο Ιβ Τιούμορ, ο Γκι-Μανουέλ ντε Ομέμ-Κρίστο των Daft Punk και η Σαρλότ Γκένσμπουργκ, ακούγεται σαν μια στοιχειωμένη μπαρόκ όπερα, η οποία διανθίζεται από ηλεκτρονικά εφέ και ενισχύεται από ακαταμάχητα ρεφρέν που δεν έχεις παρά να τα αγαπήσεις σημειώνει το Euronews.

Σε δελτίο Τύπου, περιγράφηκε ότι το άλμπουμ εξερευνά λυρικά θέματα «θηλυκής μυστικιστικής αναζήτησης, μεταμόρφωσης και πνευματικότητας».

Πράγματι, εμπνεύστηκε από τις ζωές γυναικών αγίων, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίδας Βενεδικτίνης ηγουμένης Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν, της Εβραίας προφήτισσας Μαριάμ και της Σούφι μυστικίστριας Ραμπιά αλ-Ανταουίγια.

Δομημένο σε τέσσερα μέρη, το LUX βρίσκει τη Rosalia να τραγουδά σε 13 διαφορετικές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των μητρικών της, Καταλανικών και Ισπανικών, καθώς και Γερμανικών, Αραβικών και Λατινικών.

Διπλοί θρίαμβοι και ρεκόρ

Η επιτυχία του άλμπουμ ήταν άμεση και καταλυτική. Λίγο μετά την κυκλοφορία του, έγινε το άλμπουμ με τις περισσότερες ροές (streams) σε μία ημέρα στο Spotify από γυναίκα Ισπανίδα καλλιτέχνιδα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως η Karol G.

Επιπλέον, το LUX εκθρόνισε το The Life of a Showgirl της Τέιλορ Σουίφτ ως το άλμπουμ με τις περισσότερες ροές παγκοσμίως σε μία εβδομάδα.

«Μερικές φορές σε μια γενιά εμφανίζεται ένας ήχος που έρχεται τόσο ριζικά αντίθετος με τις συμβάσεις ενός είδους, που επαναπροσδιορίζει τα όριά του. […] Το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της Rosalia καθορίζεται από το γεγονός ότι ακούγεται εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο» διαβάζει η αποθεωτική κριτική του Jakub Dutkiewicz.

Το LUX έχει γίνει πολλά περισσότερα από ακόμη ένα άλμπουμ καθώς έχει χαιρετηθεί ως ένα πολιτισμικό φαινόμενο που, όπως φαίνεται, δεν ανατρέπει μόνο τα μουσικά δρώμενα, αλλά και τις παγιωμένες απόψεις της Εκκλησίας για τη σύγχρονη τέχνη.

Ριζοσπαστική αντίσταση στον αλγόριθμο

Η Rosalia από την Ισπανία που γρήγορα έσπασε κάθε όριο και σύνορο κατακτώντας τσαρτς ανά τον κόσμο και κερδίζοντας το ένα βραβείο μετά το άλλο, είναι ένα πρόσωπο που έχει συζητηθεί πολύ, διχάσει περισσότερο και όπως οφείλει να κάνει ένας δημιουργός να προκαλέσει συζητήσεις.

Μετά την παγκόσμια επιτυχία του Motomami, η Ισπανίδα σούπερ σταρ επέστρεψε με το τέταρτο άλμπουμ της, το LUX, το οποίο αποτελεί μία ριζοσπαστική, επαναστατική οπερατική δημιουργία.

Εκμεταλλευόμενη την κλασική της εκπαίδευση, συνεργάζεται με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, φέρνοντας έναν ήχο που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη σύγχρονη ποπ σφαίρα.

Με μυστικιστική ατζέντα και συμφωνική μεγαλοπρέπεια το άλμπουμ έχει χαιρετηθεί από τον μουσικό Τύπο ως το πιο τολμηρό mainstream προϊόν της χρονιάς με στίχους που ακούγονται και απαντάνε σε αναζητήσεις βαθιά προσωπικές. Στο Θείο, την τοξική αρρενωπότητα, τον Θάνατο και το Φως.

Καθ’ όλη τη σύντομη δισκογραφία της, η Rosalia δεν συνάντησε ποτέ κάποια μουσική σύμβαση που δεν μπορούσε να καταρρίψει.

Γεννημένη στη Βαρκελώνη, η τραγουδίστρια πέρασε τα τελευταία επτά χρόνια πειραματιζόμενη με έναν ρυθμό που κάνει τους συγχρόνους της να φαντάζουν κωμικά νωθροί σημειώνει το BBC.

Πολύ μακριά από οτιδήποτε άλλο

YouTube thumbnail

Το άλμπουμ που την καθιέρωσε, το El Mal Querer (που ηχογραφήθηκε ως πτυχιακή της εργασία το 2018), πήρε τις φολκλορικές παραδόσεις του Φλαμένκο και τις συνέδεσε με ρυθμούς R&B.

Το επόμενο, το Motomami του 2022, ήταν μια άγρια καινοτόμος ποπ επιτυχία, η οποία πάντρεψε τα λατινοαμερικανικά είδη, όπως η κούμπια και το ρεγκετόν, με τη χιπ-χοπ και την ηλεκτρονική μουσική κουλτούρα μέσα από  παιχνιδιάρικες, ελικοειδείς μελωδίες.

Με στίχους για τη φήμη, το σεξ και την αυτοανακάλυψη, το Motomami έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του παγκόσμιου τσαρτ άλμπουμ του Spotify, κέρδισε το άλμπουμ της χρονιάς στα Latin Grammys και έγινε ο δίσκος με τις περισσότερες καλές κριτικές του 2022 στο Metacritic – ξεπερνώντας ακόμη και το αναγνωρισμένο Renaissance της Μπιγιονσέ.

Μετά το τέλος της περιοδείας της, οι θαυμαστές της αναρωτιόντουσαν πού θα πήγαινε στη συνέχεια. Η απάντηση αποκαλύφθηκε με πάταγο στο νέο άλμπουμ που δείχνει ότι η Rosalia δεν είναι απλά ένα προϊόν μιας στιβαρής, βιομηχανίας του θεάματος με μηχανισμούς μάρκετινγκ που πουλάνε το τίποτα ως πολύ.

YouTube thumbnail

Από μουσικής Θεός

Αντί να βαδίσει στα γνώριμα βήματα της, η Rosalia χαράζει με το LUX μια άλλη, αυτόνομη πορεία, αξιοποιώντας την κλασική εκπαίδευση της στην περίφημη Μουσική Ακαδημία της Καταλονίας.

Ηχογραφημένο με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και με πολλαπλές ενορχηστρώσεις από τη βραβευμένη με Πούλιτζερ Καρολάιν Σο, το άλμπουμ «είναι ένα ριζοσπαστικό, επαναστατικό οπερατικό έργο που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στην ποπ σφαίρα».

Το πρώτο σινγκλ, Berghain, βασίζεται στο Dies Irae του Βέρντι, με τις χορδές να παίζονται με «οδοντωτά» μαχαίρια, ενώ μια γερμανική χορωδία ψάλλει για τον φόβο και τον θυμό. Στη συνέχεια, καταφθάνει η Μπιόρκ για να πληροφορήσει τους πάντες ότι «ο μόνος τρόπος να σωθούμε είναι μέσω της θείας παρέμβασης».

YouTube thumbnail

Μια άλλη κορυφαία στιγμή, το Reliquia, τεμαχίζει και συνδυάζει ένα κουαρτέτο δωματίου σε μη αναγνωρίσιμα ηλεκτρονικά μοτίβα, καθώς η Ροζαλία συμφιλιώνεται με την ιδέα ότι αγαπά πολύ έντονα και εντοπίζει την ομορφιά σε αυτήν την ευαλωτότητα.

«Πάρε ένα κομμάτι μου, κράτησέ το για όταν φύγω / Θα είμαι ο θησαυρός σου, είμαι το λείψανό σου», τραγουδά. Ακόμη και η Μαντόνα δήλωσε θαυμάστρια, αναρτώντας μήνυμα στην Ροζαλία στο Instagram: «Δεν μπορώ να σταματήσω να ακούω! Είσαι μια αληθινή οραματίστρια!!!»

Δημιουργημένο σε διάστημα τριών ετών, το LUX αντανακλά μια περίοδο προσωπικής και επαγγελματικής αναταραχής για την 33χρονη σταρ.

Σε αυτό το διάστημα, η Rosalia διέκοψε τον αρραβώνα της με τον σταρ του ρεγκετόν, Ραού Αλεχάντρο, άλλαξε μάνατζμεντ, επιλέγοντας τον Τζόναθαν Ντίκινς (μάνατζερ της Αντέλ) και εξασφάλισε τον πρώτο της μεγάλο ρόλο στην εφηβική δραματική σειρά Euphoria.

@rosalia♬ La Perla – ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia

Ο χωρισμός από τον Αλεχάντρο φαίνεται να εμπνέει τον πιο «αγκάθινο» στίχο του δίσκου. Το La Perla στοχεύει έναν άντρα που τον αποκαλεί «συναισθηματικό τρομοκράτη» και «ολυμπιονίκη στον χρυσό των γιων των πουτάνων» – με μια χαρούμενη ενορχήστρωση βαλς που υποδηλώνει ότι απολαμβάνει πλήρως τη σειρά των προσβολών της.

Η καθαρτική μελωδία του Focu ‘Ranni (διαθέσιμο μόνο σε CD και βινυλίου) αντανακλά τη συναισθηματική αναταραχή μιας νύφης που ακυρώνει τον γάμο της την τελευταία στιγμή.

Σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, η ίδια δήλωσε ότι το τραγούδι ήταν εμπνευσμένο από την προστάτιδά της, την Αγία Ροζαλία του Παλέρμο, η οποία εγκατέλειψε τον βωμό για να αφιερώσει τη ζωή της στον Θεό.

YouTube thumbnail

H Rosalia και το Θείο φως

Η αναζήτηση της πνευματικής ολοκλήρωσης τονίζει το υπόλοιπο του LUX – ο τίτλος του οποίου είναι η λατινική λέξη για το «φως».

Το Sauvignon Blanc είναι μια διάφανη μπαλάντα που περιέχει την αυτοσαρκαστική υπόσχεση: «Θα ακούσω τον Θεό μου / Θα πετάξω τα Jimmy Choos μου». Ενώ η εκθαμβωτική δόση ντοπαμίνης του Divinize τη βρίσκει, σύμφωνα με τα λόγια του Λόκι, «φορτωμένη με ένδοξο σκοπό». «Γεμάτη μελανιές, θα καταπιώ όλη μου την περηφάνια / Ξέρω ότι φτιάχτηκα για να θεοποιήσω», τραγουδά.

Αλλά είναι οι πιο στοχαστικές στιγμές που κόβουν την ανάσα του Marc Savage. Το κομμάτι κλεισίματος, Magnolias, είναι μια λεπτή αποδοχή του θανάτου: «Αυτό που δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου, θα το κάνεις όταν πεθάνω».

Και το τρυφερό, συγκρατημένο La Yagular είναι μια αναγνώριση του θείου στη Γη που εξυμνεί την κοινή μας ανθρωπότητα. «Χωράω στον κόσμο / Και ο κόσμος χωράει μέσα μου / Καταλαμβάνω τον κόσμο / Και ο κόσμος με καταλαμβάνει», τραγουδά με απορία.

Το τραγούδι τελειώνει με μια ηχογράφηση της Πάτι Σμιθ από το 1976, η οποία ενθαρρύνει τους καλλιτέχνες να καταρρίπτουν τις προσδοκίες. «Περάστε στην άλλη πλευρά» λέει η ροκ σταρ. «Το να περάσεις μια πόρτα δεν είναι αρκετό, ούτε ένα εκατομμύριο πόρτες είναι αρκετό».

YouTube thumbnail

Πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ, η τραγουδίστρια συμβούλεψε τους θαυμαστές να ακούσουν το LUX με ακουστικά σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, αποκαλώντας το αντίδοτο στις τάσεις του TikTok και τα viral βίντεο.

«Όσο περισσότερο βρισκόμαστε στην εποχή της ντοπαμίνης, τόσο περισσότερο θέλω το αντίθετο», δήλωσε στους New York Times. «Ξέρω ότι ζητάω πολλά, αλλά αυτό θέλω».

Όποιος αποδεχθεί την πρόκληση, θα ανταμειφθεί πλουσιοπάροχα σημειώνει το BBC καθώς στοιχηματίζει πως το LUX είναι ένα ορόσημο στην καριέρα μιας από τις πιο σημαντικές μουσικούς εκεί έξω.

YouTube thumbnail

