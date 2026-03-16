Η αμφιλεγόμενη ζωή του Pablo Picasso και η «συγγνώμη» της Rosalía

Η Rosalía ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές της, αφού αναμίχθηκε κάπως απερίσκεπτα σε μια παλαιότερη συζήτηση σχετικά με τον Pablo Picasso, του οποίου το έργο είχε αρχικά επαινέσει, προτού παραδεχτεί ότι δεν γνώριζε αρκετά για την -τουλάχιστον προβληματική- σχέση του με τις γυναίκες.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε αφού η τραγουδίστρια εμφανίστηκε σε ένα podcast του Spotify μαζί με την συγγραφέα Mariana Enriquez.

«Μου αρέσει πολύ ο Picasso και ναι, διαχωρίζω τον καλλιτέχνη από το έργο του», είπε η Rosalía σε ένα επεισόδιο που δημοσιεύτηκε στις 3 Μαρτίου. «Ίσως να μην τον συμπαθούσα τόσο πολύ για τα πράγματα που μου έχουν πει, αλλά ποιος ξέρει, ίσως και να τον συμπαθούσα. Δεν ξέρω και δεν με νοιάζει, απολαμβάνω το έργο του».

«Δεν γνώριζα»

Ωστόσο, σε μια νέα ανάρτηση στο TikTok, η Rosalía δήλωσε ότι «δεν νιώθω καλά με αυτά που είπα για τον Picasso», ενώ πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να μην μιλάμε για θέματα για τα οποία δεν γνωρίζουμε.

Όπως όλα δείχνουν, η τραγουδίστρια αναφερόταν στο καλά τεκμηριωμένο ιστορικό του Picasso που περιλαμβάνει σωματική και συναισθηματική κακοποίηση γυναικών.

Στο «απολογητικό» βίντεo, η Rosalía είπε: «Εγώ, προσωπικά, πίστευα ότι ο Picasso ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, όπως λένε συνήθως, ξέρεις, όπως έχεις ακούσει γι’ αυτόν, αλλά δεν ήξερα ότι υπήρχαν περιπτώσεις κακοποίησης».

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη αν υπήρξε έλλειψη ενσυναίσθησης κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης με την Mariana».

Κάποιοι στα σχόλια ευχαρίστησαν την Rosalía που έριξε φως σε αυτή την πλευρά της ζωής του καλλιτέχνη. «Δεν ήξερα τίποτα για το τι έκανε ο Picasso μέχρι που μίλησε η Rosalía!», γράφει ένα σχόλιο που έχει συγκεντρώσει χιλιάδες like.

Το ιστορικό

Στην αυτοβιογραφία της, η καλλιτέχνιδα Françoise Gilot διηγήθηκε ότι ο ζωγράφος αντιμετώπιζε τις γυναίκες «τόσο σαν θεές όσο και ως πατάκια» και ισχυρίστηκε ότι, σε κάποιο σημείο της πολυετούς σχέσης τους, την απείλησε ακόμη και ότι θα την πετούσε από μια γέφυρα.

Παράλληλα, η Dora Maar, μια σημαντική πειραματική φωτογράφος την οποία ο Πικάσο απαθανάτισε στη «Γυναίκα που κλαίει», δήλωσε επίσης ότι ο καλλιτέχνης την κακοποίησε και ότι άρχισε να βλέπει μια άλλη από τις ερωμένες του, τη Marie-Thérèse Walter, όταν αυτή ήταν μόλις 17 ετών.

Όλες αυτές οι ιστορίες περιλαμβάνονται στο βιβλίο της Sue Roe με τίτλο «Hidden Portraits: Six Women Who Shaped Picasso’s Life».

Το βιβλίο περιλαμβάνει έξι δοκίμια και ξεκινά με τη Fernande Olivier, τη «μούσα» (ο όρος θεωρείται από πολλούς καθαρός μισογυνισμός) του καλλιτέχνη που έζησε μαζί του στη Μονμάρτη μεταξύ 1905 και 1912, και η οποία εμφανίζεται, με διάφορες μορφές, σε πολλά από τα πορτρέτα του. Τη διαδέχεται η Ρωσίδα μπαλαρίνα Olga Khokhlova, και αυτή, με τη σειρά της, το μοντέλο Marie-Thérèse Walter. Ακολουθεί η Dora Maar και μετά η Gilot και η Roque, μια πωλήτρια σε κατάστημα κεραμικών.

Το 2023, το Μουσείο του Μπρούκλιν προσκάλεσε την κωμικό Hannah Gadsby να ανεβάσει μια παράσταση με θέμα «It’s Pablo-matic: Picasso According to Hannah Gadsby», η οποία εξετάζε σύνθετα ζητήματα, από το μισογυνισμό μέχρι τη μεγαλοφυΐα του.

Την ίδια χρονιά, το BBC κυκλοφόρησε μια σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Picasso: The Beauty and the Beast», στην επίσημη σύνοψη της οποίας αναφερόταν: «Ο Picasso έζησε δύο παγκόσμιους πολέμους και κατέγραψε έναν αιώνα χάους, ελπίδας και απόγνωσης. Η τέχνη του μπορούσε να είναι βίαιη, αλλά αποτύπωνε την ομορφιά μέσα στον πόνο. Η προσωπική του ζωή ήταν εξίσου γεμάτη αντιφάσεις».

*Με πληροφορίες από: ARTnews & Guardian