Τρίτη 12 Μαϊου 2026
Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων συνεχίζει δυναμικά το ταξίδι του
12 Μαΐου 2026

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων συνεχίζει δυναμικά το ταξίδι του

350 δωρεάν εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου

Η εικόνα της Πρωτομαγιάς στην Αθήνα δεν θύμιζε σε τίποτα μια τυπική αργία. Στην Ακαδημία Πλάτωνος, ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται από νωρίς, απλώνοντας κουβέρτες, καθισμένος στο γρασίδι ή περιπλανώμενος ανάμεσα σε μικρές «νησίδες» δράσεων που ξεπηδούσαν σε κάθε γωνιά του πάρκου. Το Athens Urban Picnic, το Αθηναϊκό αστικό πικ νικ εντός του πάρκου λειτούργησε ως ένα ζωντανό, ανοιχτό σκηνικό, όπου η πόλη έμοιαζε να επιβραδύνει τον ρυθμό της και να επανασυνδέεται με την πιο ανθρώπινη πλευρά της.

Παρά τον άστατο καιρό, η προσέλευση ήταν σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάγκη για συλλογικές εμπειρίες στους κοινόχρηστους χώρους ξεπερνά τις συγκυριακές δυσκολίες. Οικογένειες με παιδιά, νεανικές παρέες, αλλά και μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοικοι της περιοχής συνυπήρξαν σε ένα περιβάλλον που δεν απαιτούσε εισιτήριο, ούτε προγραμματισμό, μόνο φυσική παρουσία.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιελάμβανε πλήθος δράσεων, από εργαστήρια για παιδιά και κατασκευές λουλουδιών μέχρι face painting, bubble shows και ομαδικές δραστηριότητες ευεξίας, ενώ μουσικοί παραγωγοί έδιναν τον ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για τις ευρωπαϊκές πόλεις περιστρέφεται γύρω από την πίεση του τουρισμού, την εμπορευματοποίηση και την υποχώρηση του δημόσιου χώρου, η Αθήνα επιχειρεί να προτείνει μια διαφορετική διαδρομή. Με περισσότερες από 350 δωρεάν εκδηλώσεις σε όλη την πόλη, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δεν περιορίζεται σε ένα κεντρικό αφήγημα βιτρίνας. Αντίθετα, απλώνεται στις γειτονιές, δημιουργώντας μικρές εστίες πολιτισμού εκεί όπου χτυπά η καθημερινή ζωή. Καλούμε όλες και όλους να γίνουν μέρος αυτής της γιορτής».

Το πρώτο τριήμερο ήταν ενδεικτικό αυτής της φιλοσοφίας. Η οδός Πρωτογένους μετατράπηκε το Σάββατο 2 Μαΐου σε ένα αυθόρμητο αστικό σκηνικό με μουσική και κόσμο μέχρι αργά το βράδυ ενώ στο πάρκο Ριζάρη, πολίτες όλων των ηλικιών συμμετείχαν σε ανοιχτές συνεδρίες yoga. Και στην Κυψέλη, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης έγινε σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών μέσα από το Athens Asian Food Festival, επιβεβαιώνοντας τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης.

Την Κυριακή 3 Μαΐου, η ενέργεια μεταφέρθηκε σε πιο εμβληματικά σημεία. Στο Ζάππειο, ένα μεγάλο outdoor dance event προσέλκυσε πλήθος κόσμου, ενώ η Βαρβάκειος Αγορά «μεταμορφώθηκε» μέσα από μια σύγχρονη οπτικοακουστική παρέμβαση. Το μήνυμα ήταν σαφές: γνώριμοι χώροι μπορούν να αποκτήσουν νέα ζωή, αρκεί να ανοίγουν ξανά στους ανθρώπους τους.

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων 2026, που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου, περιλαμβάνει περισσότερες από 350 δωρεάν εκδηλώσεις σε ολόκληρη την πόλη, από το ιστορικό κέντρο μέχρι τις γειτονιές, αναδεικνύοντας τον δημόσιο χώρο ως βασικό πυλώνα πολιτιστικής ζωής.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών επιβεβαιώνει αυτή την κατεύθυνση. Από μουσικές βραδιές, όπως η συναυλία του Παντελή Θαλασσινού στην Πλατεία Κοραή και η εμφάνιση των Χειμερινών Κολυμβητών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, μέχρι δράσεις ευεξίας στο Πάρκο Ελευθερίας και ιστορικούς περιπάτους που φωτίζουν άγνωστες πτυχές της πόλης, το Φεστιβάλ απευθύνεται σε ένα ευρύ και πολυσυλλεκτικό κοινό.

Ξεχωριστές εμπειρίες ξεδιπλώνονται παράλληλα σε κάθε γωνιά της πόλης: από την jazz μπάντα από τη Βόρεια Καρολίνα στον Εθνικό Κήπο και την παράσταση της Κρατικής Σχολής Χορού στην ταράτσα του Αρσακείου, μέχρι τα μεγάλα υπαίθρια πάρτι σε Λυκαβηττό και Κεραμεικό, τα αυθεντικά λαϊκά πανηγύρια και τις θερινές προβολές αγαπημένων ταινιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ιστορική μνήμη και την κοινωνική διάσταση της πόλης. Ο περίπατος «Οι Γυναίκες στην Αντίσταση» έφερε στο προσκήνιο λιγότερο γνωστές ιστορίες της Κατοχής, ενώ οι διαδρομές μνήμης συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και αναδεικνύουν τη σημασία της συλλογικής ιστορίας στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητας.

Παράλληλα, η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της διοργάνωσης. Εκδηλώσεις όπως το Athina Latina και τα πολυπολιτισμικά μουσικά events στο κέντρο της πόλης δημιουργούν χώρους συνάντησης διαφορετικών κοινοτήτων, ενισχύοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο σε μια πόλη που αλλάζει και εξελίσσεται.

Δεν λείπουν, βέβαια, και οι πιο σύγχρονες εκφράσεις της αστικής κουλτούρας. Ηλεκτρονική μουσική, street parties, block parties και live εμφανίσεις μετατρέπουν πλατείες, δρόμους και λόφους της Αθήνας σε ανοιχτά stages, δίνοντας χώρο στη νέα δημιουργία και στους καλλιτέχνες της πόλης.

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί, έτσι, ως ένας καθρέφτης της ίδιας της πόλης: πολυεπίπεδο, αντιφατικό, ζωντανό. Συνδυάζει το παλιό με το νέο, το τοπικό με το διεθνές, το ιστορικό με το σύγχρονο. Και πάνω απ’ όλα, επαναφέρει στο προσκήνιο το βασικό ερώτημα για το μέλλον των πόλεων: σε ποιον ανήκει τελικά ο δημόσιος χώρος;

Η απάντηση που επιχειρεί να δώσει η Αθήνα μέσα από αυτή τη διοργάνωση είναι σαφής. Ανήκει στους πολίτες. Και ο πολιτισμός μπορεί να γίνει το εργαλείο για να τον διεκδικήσουν ξανά.

Σε μια συγκυρία όπου οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και η πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι αυτονόητη για όλους, πρωτοβουλίες όπως αυτή αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Το Φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι μια δήλωση για το τι μπορεί να είναι μια πόλη: ανοιχτή, συμπεριληπτική, ζωντανή.

Με δωρεάν εκδηλώσεις για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και με αναφορά στις αρχές της βιωσιμότητας, δημιουργείται ένας κοινός τόπος συνάντησης όπου η καθημερινότητα μετατρέπεται σε εμπειρία και ο αστικός παλμός αποκτά ξανά ανθρώπινο μέτρο.

Και για έναν μήνα, η Αθήνα επιχειρεί να το αποδείξει στην πράξη.

Μέρος των δράσεων υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων»/Yποέργο 1, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», ΟΠΣ 6018475 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε μετά από 85 χρόνια
Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»
Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου οι Μetallica πρωταγωνίστησαν σε μια «σεισμική δόνηση» που επαναπροσδιόρισε τα συναυλιακά χρονικά της χώρας και λένε ευχαριστώ

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don’t Bring Me Flowers»
Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Tupac σε πιο σοβαρές δηλώσεις, αλλά μια κοινή, αστεία ερμηνεία του «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειές τους

Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)
Με γραπτή του δήλωση, ο Λούκα Ντόντσιτς ενημέρωσε πως δεν θα συμμετάσχει στα καλοκαιρινά «παράθυρα» της FIBA με την Εθνική Σλοβενίας, βάζοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά του.

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Πορτογαλία: Τρομερό ξύλο σε ματς του πρωταθλήματος μπάσκετ με 11 αποβολές και παρέμβαση εισαγγελέα (vid)
Σκηνές χάους επικράτησαν σε αγώνα πλέι οφ του πορτογαλικού πρωταθλήματος μπάσκετ, όταν μετά από γενική σύρραξη και... τρομερό ξύλο, οι διαιτητές απέβαλλαν 11 παίκτες και έπειτα παρενέβη και εισαγγελέας.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου
Ποινική δίωξη σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου ασκήθηκε για συκοφαντική δυσφήμιση, με τη διαμάχη της με την Έλενα Χριστοπούλου να περνά πλέον στις δικαστικές αίθουσες

Πάρτι, αλκοόλ, «αέριο γέλιου» και escorts: Σκάνδαλο στη Serie A με πρωταγωνιστή τον Τεό Ερναντέζ (vids)
Σκάνδαλο στο ιταλικό ποδόσφαιρο μετά τις αποκαλύψεις που κάνουν λόγο για ξέφρενα πάρτι με χρήση ουσιών, αλκοόλ και... παρέα πολυτελείας για πρώην και νυν παίκτες της Μίλαν, με «οργανωτή» τον Τεό Ερναντέζ.

Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu
Η αρχή προστασίας καταναλωτών στη Γαλλία διαπιστώνει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνούν κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών

ΑΔΕΔΥ: Απεργία για αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού – Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου - Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Κλαυθμώνος

Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: Συγχαρητήρια που βάλατε το καθαρματάκι στη θέση του στην Αμερική
Ο Ροντ Στιούαρτ συνεχάρη τον βασιλιά Κάρολο για την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με μια αιχμηρή ατάκα που φάνηκε να στοχεύει στον Ντόναλντ Τραμπ

Τα αμαρτήματα του Στάρμερ που παρέδωσαν τη Βρετανία στον Φάρατζ
«Το ζήτημα είναι ότι το σχέδιό του Κιρ Στάρμερ το οποίο διευκολύνθηκε σε κάθε βήμα από τους βουλευτές που τώρα επιδιώκουν να τον απομακρύνουν, είναι τόσο αντιδημοφιλές όσο και ξεκάθαρα επικίνδυνο»

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΖ’)
Βασική φιλοσοφική θέση των Σκεπτικών είναι η «ισοσθένεια» (ισορροπία, ισοδυναμία) των λόγων, που σημαίνει ότι λόγος και αντίλογος έχουν την ίδια δύναμη

NBA: Επίδειξη δύναμης και «σκούπα» των Θάντερ στους Λέικερς (vids)
Οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έβγαλαν τις... σκούπες, νίκησαν 115-110 τους Λος Άντζελες Λέικερς, έκαναν το 4-0 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA και πέρασαν στους τελικούς, όπου περιμένουν αντίπαλο – Ισοφάρισαν σε 2-2 οι Καβαλίερς στην Ανατολή.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

