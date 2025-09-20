«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε χώρες του ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται.

Η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες της Εσθονίας για παραβίαση του εναέριου χώρου της

Μετά το πρόσφατο περιστατικό με την εισβολή των drones στην Πολωνία, με τη Βαρσοβία να κατηγορεί ανοιχτά τη Μόσχα, σήμερα σηκώθηκαν πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη λόγω ρωσικών επιθέσεων στη δυτική Ουκρανία.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του πολωνικού γενικού επιτελείου.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη χθεσινή καταγγελία της Εσθονίας που ανέφερε ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.

Η Ρωσία αρνείται ότι συνέβη κάτι τέτοιο.

Από τα drones, στα αεροσκάφη

Όπως είχε κάνει και η Πολωνία για το περιστατικό με τα drones, η Εσθονία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ και ζήτησε διαβουλεύσεις με τους συμμάχους της ώστε να υπάρξει κοινή αντιμετώπιση.

Όπως αναφέρει το BBC, το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας καταδίκασε την εισβολή, χαρακτηρίζοντάς τη «θρασύτατη».

Το εσθονικό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας «χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για συνολικά 12 λεπτά» πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας.

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η στρατιωτική συμμαχία «αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε τα ρωσικά αεροσκάφη», χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «ένα ακόμη παράδειγμα της απερίσκεπτης συμπεριφοράς της Ρωσίας και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδράσει».

Η Ιταλία, η Φινλανδία και η Σουηδία έστειλαν μαχητικά αεροσκάφη στο πλαίσιο της αποστολής του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς του. Αργότερα, η Ρωσία αρνήθηκε ότι παραβίασε τον εσθονικό εναέριο χώρο, όπως προαναφέρθηκε.

«Πιστεύουμε ότι η Ρωσία θέλει να στείλει ένα μήνυμα στις χώρες του ΝΑΤΟ…»

Οι εντάσεις μεταξύ της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας έχουν κλιμακωθεί την τελευταία εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση της Πολωνίας και της Ρουμανίας – και οι δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ – ότι ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο τους.

Ως απάντηση, το ΝΑΤΟ δεσμεύτηκε να μετακινήσει στρατιωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, προς τα ανατολικά για να ενισχύσει την άμυνα του.

Ο πρέσβης της Εσθονίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Κρίστιαν Πρικ, δήλωσε ότι η εισβολή στον εναέριο χώρο της ήταν «σοβαρή» και ότι η Ρωσία «προσπαθεί να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ εδώ και αρκετό καιρό».

«Πιστεύουμε ότι η Ρωσία θέλει να στείλει ένα μήνυμα στις χώρες του ΝΑΤΟ να επικεντρωθούν στην συλλογική άμυνα αντί να υποστηρίξουν την Ουκρανία στον αγώνα της», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάχκνα, δήλωσε ότι η εισβολή της Παρασκευής στον εναέριο χώρο της Εσθονίας ήταν «σαφής πρόκληση» και κάλεσε τα μέλη του ΝΑΤΟ να δείξουν ενότητα στην απάντησή τους.

«Η παραβίαση του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ για δώδεκα λεπτά – σοβαρή παραβίαση – απαιτεί μια σθεναρή αντίδραση τόσο σε πολιτικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο», δήλωσε.

Τι λέει η Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα αεροσκάφη εκτελούσαν «προγραμματισμένη πτήση σε αυστηρή συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς για τον εναέριο χώρο και δεν παραβίασαν τα σύνορα άλλων κρατών, όπως επιβεβαιώθηκε από αντικειμενική παρακολούθηση».

Ανέφερε ότι πέταξαν πάνω από τα ουδέτερα ύδατα της Βαλτικής, σε απόσταση μεγαλύτερη των 3 χλμ. από το νησί Βάιντλου, το οποίο ανήκει στην Εσθονία.

Μιλώντας αργότερα την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μιχάλ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ» σε έκτακτη συνεδρίαση.

«Η απάντηση του ΝΑΤΟ σε οποιαδήποτε πρόκληση πρέπει να είναι ενωμένη και ισχυρή. Θεωρούμε απαραίτητο να συμβουλευτούμε τους συμμάχους μας, ώστε να διασφαλίσουμε την κοινή αντίληψη της κατάστασης και να συμφωνήσουμε τα επόμενα κοινά μας βήματα», δήλωσε ο Μιχάλ.

Οι δηλώσεις του Τραμπ και του Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ενημερωθεί για το περιστατικό αργότερα την Παρασκευή.

Είπε: «Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό. Μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά θα σας ενημερώσω αργότερα».

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε ως «εξοργιστικό» το περιστατικό και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι θέλει να αποσταθεροποιήσει κι άλλες χώρες και περιοχές.

Russian military aircraft once again violated NATO airspace—this time over Estonia. Outrageous. Russia’s destabilizing activity is expanding into new countries and directions. They use every tool: from interference in political processes, as in Romania and Moldova, to violations… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2025

Κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος επιτετραμμένος

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο «για να υποβάλει διαμαρτυρία» για την εισβολή της Παρασκευής.

Το εσθονικό υπουργείο πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές το 2025. Η Εσθονία συνορεύει με τη Ρωσία στα ανατολικά.

Ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας, Χάνο Πέβκουρ, δήλωσε στο BBC: «Είναι άνευ προηγουμένου το γεγονός ότι οι Ρώσοι παρέμειναν στον εναέριο χώρο μας για 12 λεπτά».

Πρόσθεσε ότι «σε αυτή την περίπτωση, το μόνο σωστό που έπρεπε να γίνει είναι να τους απομακρύνουμε από τον εναέριο χώρο της Εσθονίας».

Ο Μιχάλ είπε επίσης ότι η ρωσική εισβολή έδειξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν εξελίσσεται όπως είχε προγραμματίσει το Κρεμλίνο.

«Ο στόχος είναι να αποσπάσει την προσοχή και τη βοήθεια από την Ουκρανία, αναγκάζοντας τις χώρες του ΝΑΤΟ να επικεντρωθούν περισσότερο στην άμυνα των δικών τους εδαφών», πρόσθεσε.

Ο πρέσβης της Εσθονίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σβεν Σακόφ, δήλωσε στο BBC ότι, μετά το περιστατικό της Παρασκευής, απαιτούνται «σαφή και πρακτικά μέτρα» για την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου πάνω από την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

«Αν έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τις συνθήκες που βιώνουμε σήμερα, θα ήμασταν εξαιρετικά ανήσυχοι», είπε, προσθέτοντας ότι οι Εσθονοί αισθάνονται ωστόσο «αποφασισμένοι» να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

«Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης», λέει η Κάλας

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας (σ.σ. που κατάγεται από την Εσθονία), χαρακτήρισε το περιστατικό ως «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση».

«Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία», έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ:

Η ανάρτηση της Κάλας:

I am in close contact with the Estonian government. We will continue to support our member states in strengthening their defences with European resources. Putin is testing the West’s resolve.

We must not show weakness. (2/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγραψε στο X: «Θα ανταποκριθούμε με αποφασιστικότητα σε κάθε πρόκληση, επενδύοντας παράλληλα σε μια ισχυρότερη ανατολική πτέρυγα».

«Όσο κλιμακώνονται οι απειλές, τόσο θα κλιμακώνεται και η πίεση που ασκούμε», πρόσθεσε.