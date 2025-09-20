Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

Στην εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες η Βαρσοβία για να εγγυηθεί την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα βάζοντας στο στόχαστρο τη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέλους του NATO.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Περί τις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι χθες, η Πολωνία κατήγγειλε ότι «δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή πτήση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα».

«Η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας παραβιάστηκε. Οι Πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες ενημερώθηκαν για το περιστατικό» συμπλήρωσε η ανακοίνωση. «Προκλητική συμπεριφορά της Ρωσίας», σχολίασε το Ναυτικό Τμήμα της Συνοριακής Φρουράς.

Τα πολωνικά ΜΜΕ που αναφέρθηκαν στην είδηση από νωρίς, σημείωσαν πάντως πως δεν υπάρχει παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας, όμως επιβεβαιώνουν τις πολωνικές αρχές πως παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας της εταιρείας Petrobaltic.